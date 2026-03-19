Сафонов вошел в символическую сборную недели в Лиге чемпионов

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Российский вратарь французского клуба «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов вошел в команду лучших футболистов недели в Лиге чемпионов, сообщается на странице турнира в соцсети X.
Во вторник «ПСЖ» обыграл на выезде английский «Челси» в ответном матче ⅛ финала Лиги чемпионов и по сумме двух матчей (5:2, 3:0) вышел в следующий этап. Сафонов вышел в стартовом составе и отразил девять ударов по воротам.
Весь состав команды выглядит следующим образом:
вратарь: Сафонов («ПСЖ»);
защитники: Максимилиано Араухо («Спортинг», Португалия), Гонсалу Инасиу («Спортинг»), Ибраима Конате («Ливерпуль», Англия), Йосип Станишич («Бавария», Германия);
полузащитники: Деклан Райс («Арсенал», Англия), Хави Симонс («Тоттенхэм», Англия), Доминик Собослаи («Ливерпуль»);
нападающие: Рафинья («Барселона», Испания), Винисиус Жуниор («Реал», Испания), Франсишку Тринкан («Спортинг»).
Лиам Росеньор
Луис Энрике
Хвича Кварацхелия
6′
Брэдли Барколя
(Ашраф Хакими)
15′
Сенни Маюлу
62′
1
Роберт Санчес
7
Педру Нету
23
Тревор Чалоба
21
Йоррел Хато
17
Андрей Сантос
25
Мойсес Кайседо
19
Мамаду Сарр
46′
34
Джош Ачимпонг
3
Марк Кукурелья
71′
4
Тосин Адарабиойо
20
Жоао Педро
59′
45
Ромео Лавиа
8
Энцо Фернандес
59′
9
Лиам Делап
10
Коул Палмер
59′
49
Алехандро Гарначо
39
Матвей Сафонов
2
Ашраф Хакими
33
Уоррен Заир-Эмери
17
Витор Феррейра Витинья
5
Маркиньос
51
Вильян Пачо
25
Нуну Мендеш
66′
21
Люка Эрнандез
87
Жоау Невеш
46′
24
Сенни Маюлу
10
Усман Дембеле
66′
9
Гонсалу Рамуш
29
Брэдли Барколя
59′
14
Дезире Дуэ
7
Хвича Кварацхелия
73′
19
Ли Кан Ин
Главный судья
Славко Винчич
(Словения)
