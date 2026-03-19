Футбол. Кубок России
2-й тайм
Крылья Советов
2
:
Локомотив
1
П1
1.57
X
3.53
П2
8.50
Футбол. Лига Европы
20:45
Фрайбург
:
Генк
П1
1.57
X
4.35
П2
5.91
Футбол. Лига Европы
20:45
Мидтьюлланн
:
Ноттингем Форест
П1
2.90
X
3.46
П2
2.55
Футбол. Лига Европы
20:45
Лион
:
Сельта
П1
2.09
X
3.46
П2
3.80
Футбол. Лига конференций
20:45
АЕК Л
:
Кристал Пэлас
П1
7.10
X
4.22
П2
1.53
Футбол. Лига конференций
20:45
Майнц
:
Сигма
П1
1.31
X
5.20
П2
11.50
Футбол. Лига конференций
20:45
АЕК
:
Целе
П1
1.27
X
6.62
П2
11.00
Футбол. Лига конференций
20:45
Ракув
:
Фиорентина
П1
2.76
X
3.36
П2
2.67
Футбол. Лига Европы
23:00
Рома
:
Болонья
П1
1.73
X
3.75
П2
5.50
Футбол. Лига Европы
23:00
Порту
:
Штутгарт
П1
2.56
X
3.41
П2
2.85
Футбол. Лига Европы
23:00
Бетис
:
Панатинаикос
П1
1.41
X
4.95
П2
8.00
Футбол. Лига Европы
23:00
Астон Вилла
:
Лилль
П1
1.68
X
4.06
П2
5.18
Футбол. Лига конференций
23:00
Шахтер
:
Лех
П1
2.24
X
3.65
П2
3.21
Футбол. Лига конференций
23:00
Райо Вальекано
:
Самсунспор
П1
1.61
X
4.03
П2
6.08
Футбол. Лига конференций
23:00
Спарта П
:
АЗ
П1
2.35
X
3.66
П2
2.98
Футбол. Лига конференций
23:00
Страсбур
:
Риека
П1
1.40
X
5.23
П2
8.00

Сафонов вошел в символическую сборную недели в Лиге чемпионов

Вратарь «ПСЖ» Сафонов вошел в символическую сборную недели в Лиге чемпионов.

Источник: Getty Images

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Российский вратарь французского клуба «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов вошел в команду лучших футболистов недели в Лиге чемпионов, сообщается на странице турнира в соцсети X.

Во вторник «ПСЖ» обыграл на выезде английский «Челси» в ответном матче ⅛ финала Лиги чемпионов и по сумме двух матчей (5:2, 3:0) вышел в следующий этап. Сафонов вышел в стартовом составе и отразил девять ударов по воротам.

Весь состав команды выглядит следующим образом:

вратарь: Сафонов («ПСЖ»);

защитники: Максимилиано Араухо («Спортинг», Португалия), Гонсалу Инасиу («Спортинг»), Ибраима Конате («Ливерпуль», Англия), Йосип Станишич («Бавария», Германия);

полузащитники: Деклан Райс («Арсенал», Англия), Хави Симонс («Тоттенхэм», Англия), Доминик Собослаи («Ливерпуль»);

нападающие: Рафинья («Барселона», Испания), Винисиус Жуниор («Реал», Испания), Франсишку Тринкан («Спортинг»).

Челси
0:3
Первый тайм: 0:2
ПСЖ
Футбол, Лига чемпионов, 1/8 финала
17.03.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
Стэмфорд Бридж
Главные тренеры
Лиам Росеньор
Луис Энрике
Голы
ПСЖ
Хвича Кварацхелия
6′
Брэдли Барколя
(Ашраф Хакими)
15′
Сенни Маюлу
62′
Составы команд
Челси
1
Роберт Санчес
7
Педру Нету
23
Тревор Чалоба
21
Йоррел Хато
17
Андрей Сантос
25
Мойсес Кайседо
19
Мамаду Сарр
46′
34
Джош Ачимпонг
3
Марк Кукурелья
71′
4
Тосин Адарабиойо
20
Жоао Педро
59′
45
Ромео Лавиа
8
Энцо Фернандес
59′
9
Лиам Делап
10
Коул Палмер
59′
49
Алехандро Гарначо
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
2
Ашраф Хакими
33
Уоррен Заир-Эмери
17
Витор Феррейра Витинья
5
Маркиньос
51
Вильян Пачо
25
Нуну Мендеш
66′
21
Люка Эрнандез
87
Жоау Невеш
46′
24
Сенни Маюлу
10
Усман Дембеле
66′
9
Гонсалу Рамуш
29
Брэдли Барколя
59′
14
Дезире Дуэ
7
Хвича Кварацхелия
73′
19
Ли Кан Ин
Статистика
Челси
ПСЖ
Удары (всего)
17
8
Удары в створ
9
5
Угловые
9
3
Фолы
8
10
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Славко Винчич
(Словения)
Биография Матвея Сафонова: карьера и личная жизнь футболиста
Российский футбол и футболистов болельщики готовы разбирать на мемы ещё с тех времён, когда этих самых мемов в массовой культуре не существовало. Но к вратарям это всегда относилось в меньшей степени, ведь их уровень всегда казался чуточку выше. Сегодняшний первый номер сборной страны и вовсе выступает в лучшем клубе Европы. Как сейчас живёт Матвей Сафонов и какие перспективы у голкипера, расскажем в биографии спортсмена.
Читать дальше