Беллингем: «Я был очень грустен долгое время, но сейчас счастлив, потому что вернулся к тренировкам»

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем прокомментировал свое возвращение на поле после восстановления от травмы подколенного сухожилия.

Источник: Reuters

«Восстановление было очень долгим. Семь недель. Долго и тяжело. Я был очень грустен долгое время, но сейчас счастлив, потому что вернулся к тренировкам с партнерами.

Сейчас команда играет невероятно, хорошо защищается и атакует, особенно в последних двух-трех матчах. Болельщики в такие вечера всегда невероятны. Эта атмосфера очень помогает, и поэтому команда прилагает столько усилий. Особенно в дерби или против “Сити” — все игроки действительно чувствуют поддержку трибун.

В трудные моменты Винисиус и Вальверде всегда находят способ прибавить и помочь команде. Когда у нас было много травм, они всегда поддерживали команду. Федерико — отличный пример такого отношения, а Вини — пример того, как выходить из сложных ситуаций. То, что они делают сейчас, невероятно», — цитирует 22-летнего футболиста клубная пресс-служба.

В сезоне-2025/26 Беллингем в 29 матчах забил шесть голов и сделал четыре результативные передачи.