Беллингем: «Я был очень грустен долгое время, но сейчас счастлив, потому что вернулся к тренировкам»

«Восстановление было очень долгим. Семь недель. Долго и тяжело. Я был очень грустен долгое время, но сейчас счастлив, потому что вернулся к тренировкам с партнерами.



Сейчас команда играет невероятно, хорошо защищается и атакует, особенно в последних двух-трех матчах. Болельщики в такие вечера всегда невероятны. Эта атмосфера очень помогает, и поэтому команда прилагает столько усилий. Особенно в дерби или против “Сити” — все игроки действительно чувствуют поддержку трибун.



В трудные моменты Винисиус и Вальверде всегда находят способ прибавить и помочь команде. Когда у нас было много травм, они всегда поддерживали команду. Федерико — отличный пример такого отношения, а Вини — пример того, как выходить из сложных ситуаций. То, что они делают сейчас, невероятно», — цитирует 22-летнего футболиста клубная пресс-служба.