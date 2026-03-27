УЕФА оштрафовал сербский клуб за перфоманс с изображением православного святого

Болельщики клуба вывесили баннер «Пусть наша вера приведет вас к победе», а также изобразили облик православного святого преподобного Симеона Мироточивого, также известного как Стефан Неманя.
Как утверждает сайт Visegrád 24, общий штраф за ту игру со стороны УЕФА составил 95 тысяч 500 долларов. Из них 40 тысяч евро штрафа связаны именно с баннером, который сочли «неуместным для спортивного события», а также «подрывающим репутацию и целостность футбола и УЕФА».
В ответном стыковом матче «Црвена Звезда» проиграла «Лиллю» в дополнительное время и вылетела из розыгрыша Лиги Европы.
Футбол, Лига Европы, Стыковые матчи
26.02.2026, 20:45 (МСК UTC+3)
Райко Митич
Главные тренеры
Деян Станкович
Брюно Женезьо
Голы
Лилль
Оливье Жиру
(Бенжамен Андре)
4′
Натан Нгой
(Фелиш Коррея)
99′
Составы команд
Црвена Звезда
1
Матеус
25
Страхиня Эракович
66
Соль Ен У
33
Раде Крунич
17
Бруно Дуарте
30
Франклин Тебо Ученна
36′
46′
13
Милош Велькович
5
Родригао
104′
10
Александр Катаи
23
Наир Тикнизян
106′
71
Адем Авдич
120+1′
42
Джей Энем
46′
89
Марко Арнаутович
20
Томаш Хендель
68′
71′
21
Тими Макс Элшник
22
Василие Костов
104′
35
Дуглас Овусу
Лилль
1
Берке Озер
7
Матиас Фернандес-Пардо
9
Оливье Жиру
2
Аисса Манди
18
Шансель Мбемба
21
Бенжамен Андре
32
Айюб Буадди
52′
22
Тиагу Сантуш
94′
3
Натан Нгой
15
Ромен Перро
106′
24
Калвин Вердонк
28
Гаэтан Перрен
71′
27
Фелиш Коррея
10
Хакон Харальдссон
94′
17
Нгал`айель Мукау
Статистика
Црвена Звезда
Лилль
Желтые карточки
3
1
Удары (всего)
14
16
Удары в створ
3
8
Угловые
8
8
Фолы
17
13
Офсайды
4
2
Судейская бригада
Главный судья
Энтони Тэйлор
(Англия)
