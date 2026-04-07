Футбол. Лига чемпионов
завершен
Реал
1
:
Бавария
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Спортинг
0
:
Арсенал
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Крылья Советов
2
:
ЦСКА
5
П1
X
П2

«Бавария» обыграла «Реал» в первом матче ¼ финала Лиги чемпионов

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу мюнхенской команды.

Источник: Reuters

МАДРИД, 7 апреля. /ТАСС/. Германская «Бавария» со счетом 2:1 одержала победу над испанским «Реалом» в первом матче четвертьфинала футбольной Лиги чемпионов. Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Сантояго Бернабеу».

В составе победителей забитыми мячами отметились Луис Диас (41-я минута) и Гарри Кейн (46). У проигравших отличился Килиан Мбаппе (74).

«Бавария» обыграла «Реал» впервые с 2012 года. Тогда мюнхенская команда переиграла соперника в первой игре полуфинальной стадии (2:1), но уступила в ответной встрече (1:2), выйдя в следующий раунд благодаря победе в серии пенальти (3:1). Всего германский клуб не мог победить «Реал» в основное время на протяжении девяти матчей — восемь поражений и одна ничья.

В параллельном матче английский «Арсенал» в гостях обыграл португальский «Спортинг» (1:0) благодаря голу Кая Хаверца в добавленное ко второму тайму время. Ответные встречи в обоих противостояниях состоятся 15 апреля. Игры пройдут в Мюнхене и Лондоне.

Лига чемпионов является главным клубным турниром Европы. В прошлом сезоне победителем соревнования стал французский «Пари Сен-Жермен», в составе которого выступает российский вратарь Матвей Сафонов. Рекорд по числу выигранных трофеев принадлежит «Реалу» (15).

Реал
1:2
Первый тайм: 0:1
Бавария
Футбол, Лига чемпионов, 1/4 финала
7.04.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
Бернабеу
Главные тренеры
Альваро Арбелоа
Венсан Компани
Голы
Реал
Килиан Мбаппе
(Трент Александр-Арнолд)
74′
Бавария
Луис Диас
(Серж Гнабри)
41′
Гарри Кейн
(Майкл Олисе)
46′
Составы команд
Реал
13
Андрей Лунин
12
Трент Александр-Арнолд
18
Альваро Каррерас
8
Федерико Вальверде
22
Антонио Рюдигер
14
Орельен Тшуамени
36′
10
Килиан Мбаппе
7
Винисиус Жуниор
15
Арда Гюлер
71′
21
Браим Диас
24
Дин Хейсен
62′
3
Эдер Милитау
45
Тиаго Питарч
62′
5
Джуд Беллингем
Бавария
1
Мануэль Нойер
82′
44
Йосип Станишич
17
Майкл Олисе
9
Гарри Кейн
2
Дайот Упамекано
4
Джонатан Та
71′
6
Йозуа Киммих
27
Конрад Лаймер
69′
19
Альфонсо Дэйвис
14
Луис Диас
77′
90′
8
Леон Горецка
7
Серж Гнабри
69′
10
Джамал Мусиала
86′
45
Александр Павлович
90′
20
Том Бишоф
Статистика
Реал
Бавария
Желтые карточки
1
4
Удары (всего)
20
20
Удары в створ
9
8
Угловые
8
11
Фолы
12
12
Офсайды
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Майкл Оливер
(Англия)
