Сафонов вступил в перепалку с журналистом на французском языке

Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
1-й тайм
Арсенал
0
:
Борнмут
1
Все коэффициенты
П1
2.39
X
3.55
П2
3.05
Футбол. Премьер-лига
перерыв
Крылья Советов
1
:
Ахмат
2
Все коэффициенты
П1
9.00
X
3.85
П2
1.51
Футбол. Испания
15:00
Реал Сосьедад
:
Алавес
Все коэффициенты
П1
1.87
X
4.00
П2
4.30
Футбол. Первая лига
15:00
Чайка
:
Енисей
Все коэффициенты
П1
4.02
X
3.41
П2
2.07
Футбол. Италия
16:00
Кальяри
:
Кремонезе
Все коэффициенты
П1
2.07
X
3.23
П2
4.15
Футбол. Италия
16:00
Торино
:
Верона
Все коэффициенты
П1
1.98
X
3.29
П2
4.60
Футбол. Первая лига
16:00
Черноморец
:
Спартак Кс
Все коэффициенты
П1
3.25
X
3.27
П2
2.33
Футбол. Премьер-лига
16:30
Рубин
:
Оренбург
Все коэффициенты
П1
2.23
X
3.33
П2
3.45
Футбол. Германия
16:30
Боруссия Д
:
Байер
Все коэффициенты
П1
2.01
X
3.85
П2
3.45
Футбол. Германия
16:30
Хайденхайм
:
Унион Б
Все коэффициенты
П1
2.91
X
3.50
П2
2.46
Футбол. Германия
16:30
РБ Лейпциг
:
Боруссия М
Все коэффициенты
П1
1.46
X
5.32
П2
6.71
Футбол. Германия
16:30
Вольфсбург
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
2.56
X
3.66
П2
2.70
Футбол. Англия
17:00
Брентфорд
:
Эвертон
Все коэффициенты
П1
2.22
X
3.38
П2
3.50
Футбол. Англия
17:00
Бернли
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
5.06
X
4.28
П2
1.66
Футбол. Первая лига
17:00
Челябинск
:
СКА-Хабаровск
Все коэффициенты
П1
2.10
X
3.40
П2
3.60
Футбол. Испания
17:15
Эльче
:
Валенсия
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.36
П2
2.96
Футбол. Италия
19:00
Милан
:
Удинезе
Все коэффициенты
П1
1.41
X
4.95
П2
8.25
Футбол. Англия
19:30
Ливерпуль
:
Фулхэм
Все коэффициенты
П1
1.66
X
4.43
П2
4.80
Футбол. Премьер-лига
19:30
Балтика
:
Пари Нижний Новгород
Все коэффициенты
П1
1.59
X
3.92
П2
6.53
Футбол. Германия
19:30
Санкт-Паули
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
6.90
X
5.25
П2
1.44
Футбол. Испания
19:30
Барселона
:
Эспаньол
Все коэффициенты
П1
1.38
X
5.92
П2
7.80
Футбол. Франция
20:00
Осер
:
Нант
Все коэффициенты
П1
1.98
X
3.40
П2
4.23
Футбол. Италия
21:45
Аталанта
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
3.24
X
3.47
П2
2.28
Футбол. Испания
22:00
Севилья
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
2.32
X
3.46
П2
3.25
Футбол. Франция
22:05
Ренн
:
Анже
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.71
П2
9.50

Сафонов вступил в перепалку с журналистом на французском языке

Голкипер французского «ПСЖ» Матвей Сафонов вступил в перепалку с журналистом на французском языке после игры Лиги чемпионов с английским «Ливерпулем», передает «Первый спорт».

Журналист спросил, не начал ли Сафонов сомневаться в себе после матча с «Тулузой».

«Почему я должен сомневаться в себе? Не-не, объясните мне. Говорите прямо», — сказал Сафонов.

8 апреля «ПСЖ» обыграл «Ливерпуль» со счетом 2:0. Встреча прошла на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. В составе победителей отличились Дезире Дуэ и Хвича Кварацхелия. Сафонов появился в стартовом составе команды и сохранил свои ворота «сухими». Ответная встреча пройдет в Ливерпуле 14 апреля.

Российский вратарь перешел в парижский клуб из «Краснодара» летом 2024 года. В текущем сезоне он провел 18 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах и восемь раз сыграл «на ноль». По ходу сезона Сафонов выиграл конкуренцию у француза Луки Шевалье, которого покупали на замену итальянцу Джанлуиджи Доннарумме. Действующий контракт российского вратаря с парижской командой рассчитан до лета 2029 года.

ПСЖ
2:0
Первый тайм: 1:0
Ливерпуль
Футбол, Лига чемпионов, 1/4 финала
8.04.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
Парк де Пренс
Главные тренеры
Луис Энрике
Арне Слот
Голы
ПСЖ
Дезире Дуэ
11′
Хвича Кварацхелия
(Жоау Невеш)
65′
Составы команд
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
2
Ашраф Хакими
25
Нуну Мендеш
87
Жоау Невеш
33
Уоррен Заир-Эмери
17
Витор Феррейра Витинья
7
Хвича Кварацхелия
5
Маркиньос
51
Вильян Пачо
10
Усман Дембеле
88′
21
Люка Эрнандез
14
Дезире Дуэ
78′
19
Ли Кан Ин
Ливерпуль
25
Георгий Мамардашвили
5
Ибраима Конате
2
Джо Гомес
28′
4
Виргил ван Дейк
38
Райан Гравенберх
10
Алексис Макаллистер
31′
30
Джереми Фримпонг
90′
42
Трей Ньони
6
Милош Керкез
78′
26
Эндрю Робертсон
8
Доминик Собослаи
79′
17
Кертис Джонс
7
Флориан Вирц
78′
18
Коди Гакпо
22
Юго Экитике
79′
9
Александер Исак
Статистика
ПСЖ
Ливерпуль
Желтые карточки
0
2
Удары (всего)
18
3
Удары в створ
6
0
Штанги, перекладины
1
0
Угловые
3
1
Фолы
8
12
Офсайды
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Хосе Мария Санчес Мартинес
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Узнать больше по теме
Биография Матвея Сафонова: карьера и личная жизнь футболиста
Российский футбол и футболистов болельщики готовы разбирать на мемы ещё с тех времён, когда этих самых мемов в массовой культуре не существовало. Но к вратарям это всегда относилось в меньшей степени, ведь их уровень всегда казался чуточку выше. Сегодняшний первый номер сборной страны и вовсе выступает в лучшем клубе Европы. Как сейчас живёт Матвей Сафонов и какие перспективы у голкипера, расскажем в биографии спортсмена.
Читать дальше