Сафонов вступил в перепалку с журналистом на французском языке

Журналист спросил, не начал ли Сафонов сомневаться в себе после матча с «Тулузой».
«Почему я должен сомневаться в себе? Не-не, объясните мне. Говорите прямо», — сказал Сафонов.
8 апреля «ПСЖ» обыграл «Ливерпуль» со счетом 2:0. Встреча прошла на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. В составе победителей отличились Дезире Дуэ и Хвича Кварацхелия. Сафонов появился в стартовом составе команды и сохранил свои ворота «сухими». Ответная встреча пройдет в Ливерпуле 14 апреля.
Российский вратарь перешел в парижский клуб из «Краснодара» летом 2024 года. В текущем сезоне он провел 18 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах и восемь раз сыграл «на ноль». По ходу сезона Сафонов выиграл конкуренцию у француза Луки Шевалье, которого покупали на замену итальянцу Джанлуиджи Доннарумме. Действующий контракт российского вратаря с парижской командой рассчитан до лета 2029 года.
Луис Энрике
Арне Слот
Дезире Дуэ
11′
Хвича Кварацхелия
(Жоау Невеш)
65′
39
Матвей Сафонов
2
Ашраф Хакими
25
Нуну Мендеш
87
Жоау Невеш
33
Уоррен Заир-Эмери
17
Витор Феррейра Витинья
7
Хвича Кварацхелия
5
Маркиньос
51
Вильян Пачо
10
Усман Дембеле
88′
21
Люка Эрнандез
14
Дезире Дуэ
78′
19
Ли Кан Ин
25
Георгий Мамардашвили
5
Ибраима Конате
2
Джо Гомес
28′
4
Виргил ван Дейк
38
Райан Гравенберх
10
Алексис Макаллистер
31′
30
Джереми Фримпонг
90′
42
Трей Ньони
6
Милош Керкез
78′
26
Эндрю Робертсон
8
Доминик Собослаи
79′
17
Кертис Джонс
7
Флориан Вирц
78′
18
Коди Гакпо
22
Юго Экитике
79′
9
Александер Исак
Главный судья
Хосе Мария Санчес Мартинес
(Испания)
