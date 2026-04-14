Английский аргумент: выдержит ли Сафонов давление «Энфилда»

Российский вратарь Матвей Сафонов близок к выходу в полуфинал Лиги чемпионов вместе с ПСЖ. 14 апреля его команда сыграет в гостях ответный четвертьфинальный матч против «Ливерпуля». Первую игру дома с Сафоновым в основе парижане выиграли со счетом 2:0 и вряд ли упустят преимущество по итогам визита в Туманный Альбион.
Как Сафонов закрепился в основе
Российский голкипер продолжает удерживать статус первого номера ПСЖ, который он завоевал по ходу сезона в конкуренции с Люка Шевалье. Пока Сафонов уверенно справляется со своей ролью и не дает поводов для возвращения на скамейку запасных. В этом сезоне на его счету 10 матчей в чемпионате и семь игр в Лиге чемпионов.
Таким образом, в текущем сезоне он может вновь стать чемпионом Франции и добиться серьезного успеха в Лиге чемпионов, но уже в качестве основного голкипера команды.
Матвей Сафонов перешел в ПСЖ чуть меньше двух лет назад из «Краснодара». Французский клуб заплатил за него около €20 млн. К тому моменту за парижан уже несколько лет выступал один из сильнейших вратарей мира Джанлуиджи Доннарумма, который в 2021 году выиграл чемпионат Европы в составе сборной Италии.
Было очевидно, что Сафонову будет непросто вытеснить из основы своего коллегу. Тем не менее в свой первый сезон он получал довольно солидное для запасного вратаря игровое время. Тренерский штаб не брезговал проводить ротацию в воротах, поэтому Сафонов отыграл 10 матчей в чемпионате, пять в Кубке Франции и два в Лиге чемпионов. Почти во всех этих играх Матвей выступал хорошо, поэтому можно сказать, что сыграл не последнюю роль в победах во всех трех турнирах.
Тем не менее превосходство Доннаруммы было неоспоримым. И он играл во всех решающих матчах, принеся ПСЖ первую в истории клуба победу в Лиге чемпионов. Летом итальянца неожиданно продали в английский «Манчестер Сити». Но это не означало повышение Сафонова до основного голкипера — парижане приобрели у «Лилля» талантливого француза Люку Шевалье.
Первую половину сезона он был основным. Но в декабре из-за травмы пропустил несколько матчей. И подменявший его Сафонов выступил достойно. В финале Межконтинентального кубка против бразильского «Фламенго» и вовсе стал героем, отбив четыре пенальти в послематчевой серии и принеся своей команде победу.
Правда, во время одного из этих спасений 27-летний голкипер получил травму и пропустил почти месяц. Но за это время Шевалье провел ряд неудачных матчей, поэтому в конце января главный тренер ПСЖ Луис Энрике вновь доверил Сафонову место в основе. В этот момент у клуба была напряженная борьба за лидерство в чемпионате Франции с «Лансом». Сафонов начал уверенно выступать за команду и уже два с половиной месяца не дает Шевалье надежды.
Лишь в отдельных матчах Матвей допускал ошибки. В целом в чемпионате Франции при нем ПСЖ нарастил преимущество над «Лансом» до четырех очков при одной игре в запасе. А в плей-офф Лиги чемпионов прошел «Монако» (3:2; 2:2), лондонский «Челси» (5:2; 3:0) и сейчас близок к проходу «Ливерпуля». Похоже, до конца сезона Сафонов может потерять место в основе только при очень большом провале.
— Сафонов проводит очень хороший сезон, он заслуженно завоевал место в основе и способен выиграть Лигу чемпионов, — поделился мнением с «Известиями» бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин. — У него были разовые ошибки, как в мартовском матче чемпионата Франции с «Тулузой» (1:3) и недавней игре за сборную России против Никарагуа (3:1). Если Матвей избежит подобных осечек до конца сезона, то вполне способен повторить прошлогодние командные достижения, но уже в качестве основного вратаря.
ПСЖ едет на «Энфилд» с преимуществом
Первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов на прошлой неделе сложился для ПСЖ удачно. Парижане забили два мяча «Ливерпулю» и при этом практически не позволили сопернику создать опасные моменты — у мерсисайдцев ноль ударов в створ. Теперь французский клуб отправляется на ответную игру с комфортным преимуществом.
Год назад «Ливерпуль» стал чемпионом Англии, однако в нынешнем сезоне команда испытывает сложности и с трудом набирает очки. Дополнительным фактором напряженности стал публичный конфликт главного тренера Арне Слота с одной из ключевых звезд клуба — нападающим Мохаммедом Салахом, который покинет команду по окончании сезона.
Тем не менее в последние недели «Ливерпуль» улучшил результаты и поднялся в турнирной таблице. Шансы на чемпионство остаются минимальными, но борьба за места в зоне Лиги чемпионов продолжается и отставание от конкурентов остается небольшим.
В ответной игре английский клуб, вдохновленный поддержкой родных трибун «Энфилда», наверняка попытается переломить ход противостояния. Однако отыграть два мяча у ПСЖ будет крайне непросто.
— Вряд ли ПСЖ упустит преимущество над «Ливерпулем» и отдаст путевку в полуфинал, — считает Дмитрий Булыкин. — Конечно, в футболе всякое бывает, но сейчас парижане слишком превосходят по игре английский клуб, а уж фора в два мяча почти не оставляет шансов их сопернику. В целом считаю ПСЖ фаворитом в борьбе за Лигу чемпионов. Составить ему конкуренцию могут разве что «Бавария» и «Барселона». Да, «Барса» проигрывает 0:2 «Атлетико», но я не исключаю, что ей удастся совершить подвиг и пройти дальше по итогам ответного матча. Тогда каталонский клуб будет фаворитом наряду с ПСЖ и «Баварией».
В случае прохода дальше ПСЖ встретится в полуфинале с победителем противостояния «Реала» и «Баварии». Первый матч немецкий клуб выиграл в гостях со счетом 2:1. В двух других четвертьфиналах «Атлетико» победил на выезде «Барселону» (2:0), а «Арсенал» успешно съездил в гости к «Спортингу» (1:0). Ответные матчи пройдут
Алексей Фомин