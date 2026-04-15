«Ливерпуль» не пробил Сафонова: вратарь из России впервые в полуфинале ЛЧ!

«ПСЖ» снова обыграл «Ливерпуль» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов.

Источник: Reuters

Французский «Пари Сен-Жермен» во второй раз победил английский «Ливерпуль» и уверенно вышел в полуфинал Лиги чемпионов УЕФА. РИА Новости Спорт — о безупречном парижском коллективе и его вратаре Матвее Сафонове, который вновь не пропустил от чемпионов Англии и стал одним из главных творцов вторничного триумфа.

Спасет ли магия «Энфилда»?

  • «Ливерпуль» проваливает сезон-2025/26. Защитить золото Английской премьер-лиги (АПЛ) не удастся, в зоне ЛЧ бы остаться. Плюс вылеты из Кубка английской лиги и Кубка Англии — неважнецкие дела на внутренней арене команды Арне Слота, которая прожаривала летом трансферное окно.
  • В Лиге чемпионов тоже все плохо. В Париже «Ливерпуль» совсем ничего не смог противопоставить великолепному «ПСЖ», который двумя безответными голами почти похоронил надежды «красных» на полуфинал.

  • «Пари Сен-Жермен» после первого матча открылся тотальным фаворитом. Действующий победитель ЛЧ готов к любому давлению — до второго «ушастого» трофея кряду осталось совсем чуть-чуть.
  • Готов к серьезному испытанию и наш Матвей Сафонов, который вышел в стартовом составе парижан в 15-й игре подряд. Не перестаем хвалить воспитанника «Краснодара»: в 18 матчах в воротах лучшего клуба Европы у него восемь «сухарей». Ждем важнейший девятый: еще никогда вратарь из России не покидал «Энфилд» без пропущенных мячей.
  • Если забыли, то напомним, что в прошлом году в ⅛ финала Лиги чемпионов «ПСЖ» одолел «Ливерпуль» на выезде в серии пенальти. Тогда героем встречи стал уже экс-вратарь парижан Джанлуиджи Доннарумма — сегодня творить историю предстояло Сафонову.

Имея такие ужасные расклады перед встречей, болельщикам «красных» оставалось надеяться только на чудо. Сколько раз оно выручало мерсисайдцев на родном стадионе!

Но не в этот вечер

Сразу включился «Ливерпуль» и забрал начало встречи. Даже без Мохамеда Салаха, оставшегося на скамейке запасных, «красные» неплохо чертили атаки и прижимали парижан к своим воротам. Вот только первый опасный момент создали гости: подменяющий Алиссона Георгий Мамардашвили сыграл на выходе, но чуть не пропустил за шиворот — Усману Дембеле не хватило силы удара, так что с забросом обладателя «Золотого мяча» грузинский голкипер справился.

Матвей тоже хорош. Несколько раз выручил на угловых, а потом ликвидировал выход один на один Александера Исака, вовремя отставив ногу. Да, судьи в этом моменте зафиксировали офсайд, однако все равно отличный сейв вышел. Но какая красота была позже! Матвея не смогли поймать на противоходе (великолепно сложился россиянин), а добивание накрыл капитан Маркиньос.

Помимо этого, в первом тайме Юго Экитике получил тяжелую травму — его место на поле занял Салах, чей этап карьеры в Ливерпуле скоро подойдет к концу. И на 45-й минуте Мохамед требовал опасный штрафной за блок Вильяна Пачо, однако судья нарушения не увидел.

Источник: Reuters

Несмотря на отсутствие голов, матч получался огненным. «ПСЖ» позволял «красным» играть первым номером, однако пробить Сафонова никак не получалось. Временами выручал Матвей, временами хозяева просто мазали. Но пару раз и по-настоящему прощали парижан: например, Милош Керкез не смог переправить мяч в дальний угол и откровенно запорол момент.

Футбол
Лига чемпионов 2025/2026
1/4 финала, 14.04.2026, 22:00
Ливерпуль
0
ПСЖ
2

Скандалом может обернуться эпизод на исходе часа игры. Арбитр Маурицио Мариани поставил пенальти в ворота «ПСЖ» за удар Пачо по ногам Алексиса Макаллистера. И вроде был фол. Однако подозвали судью к экрану — одиннадцатиметровый отменили. Что странно, в ТВ-трансляции повтор «залагал», и телезрители увидели пустую часть поля.

А спустя пять минут «ПСЖ» все закончил. Загубивший тьму моментов Дембеле наконец вспомнил, за что в 2025-м получил главную индивидуальную награду в мировом футболе, и заставил притихнуть «Энфилд». Забить на легендарной арене три такому «ПСЖ» за 17 минут и перевести противостояние в дополнительное время? Без шансов. Затем был контрольный, второй выстрел от Дембеле — и очередной сухой матч праймового Сафонова.

«ПСЖ» ждет скрытый финал

Потому что в полуфинале звезды Луиса Энрике будут рубиться либо с «Баварией», либо с «Реалом», которым в среду предстоит провести ответный матч в Мюнхене после победы немцев Мадриде со счетом 2:1. Нас ждет шикарная афиша вне зависимости от исхода супербоя.

«Ливерпулю» же предстоит большая перестройка. Команду покинет не только Салах, но и главный тренер — после такого удручающего сезона Слоту точно не дадут еще один шанс. Преемник опального специалиста всем хорошо известен: несмотря на то, что у Хаби Алонсо не получилось в «Реале», в Ливерпуле готовы сделать ставку на свою легенду и вновь заявить о себе как о мировом гранде, не привыкшем проигрывать французам с «баранкой» по итогам двух матчей.

Автор: Иван Орехов

Ливерпуль
0:2
Первый тайм: 0:0
ПСЖ
Футбол, Лига чемпионов, 1/4 финала
14.04.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
Энфилд
Главные тренеры
Арне Слот
Луис Энрике
Голы
ПСЖ
Усман Дембеле
(Хвича Кварацхелия)
72′
Усман Дембеле
(Брэдли Барколя)
90+1′
Составы команд
Ливерпуль
25
Георгий Мамардашвили
6
Милош Керкез
7
Флориан Вирц
5
Ибраима Конате
85′
4
Виргил ван Дейк
38
Райан Гравенберх
8
Доминик Собослаи
30
Джереми Фримпонг
46′
2
Джо Гомес
67′
73
Рио Нгумоха
22
Юго Экитике
31′
11
Мохамед Салах
10
Алексис Макаллистер
45+1′
74′
17
Кертис Джонс
9
Александер Исак
46′
18
Коди Гакпо
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
2
Ашраф Хакими
87
Жоау Невеш
17
Витор Феррейра Витинья
10
Усман Дембеле
7
Хвича Кварацхелия
5
Маркиньос
51
Вильян Пачо
25
Нуну Мендеш
38′
21
Люка Эрнандез
33
Уоррен Заир-Эмери
82′
4
Лукас Бералдо
14
Дезире Дуэ
52′
29
Брэдли Барколя
Статистика
Ливерпуль
ПСЖ
Желтые карточки
2
0
Удары (всего)
20
12
Удары в створ
5
5
Угловые
8
2
Фолы
9
10
Офсайды
4
4
Судейская бригада
Главный судья
Маурицио Мариани
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти