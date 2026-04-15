«Ливерпуль» не пробил Сафонова: вратарь из России впервые в полуфинале ЛЧ!

Французский «Пари Сен-Жермен» во второй раз победил английский «Ливерпуль» и уверенно вышел в полуфинал Лиги чемпионов УЕФА. РИА Новости Спорт — о безупречном парижском коллективе и его вратаре Матвее Сафонове, который вновь не пропустил от чемпионов Англии и стал одним из главных творцов вторничного триумфа.
Спасет ли магия «Энфилда»?
- «Ливерпуль» проваливает сезон-2025/26. Защитить золото Английской премьер-лиги (АПЛ) не удастся, в зоне ЛЧ бы остаться. Плюс вылеты из Кубка английской лиги и Кубка Англии — неважнецкие дела на внутренней арене команды Арне Слота, которая прожаривала летом трансферное окно.
- В Лиге чемпионов тоже все плохо. В Париже «Ливерпуль» совсем ничего не смог противопоставить великолепному «ПСЖ», который двумя безответными голами почти похоронил надежды «красных» на полуфинал.
- «Пари Сен-Жермен» после первого матча открылся тотальным фаворитом. Действующий победитель ЛЧ готов к любому давлению — до второго «ушастого» трофея кряду осталось совсем чуть-чуть.
- Готов к серьезному испытанию и наш Матвей Сафонов, который вышел в стартовом составе парижан в 15-й игре подряд. Не перестаем хвалить воспитанника «Краснодара»: в 18 матчах в воротах лучшего клуба Европы у него восемь «сухарей». Ждем важнейший девятый: еще никогда вратарь из России не покидал «Энфилд» без пропущенных мячей.
- Если забыли, то напомним, что в прошлом году в ⅛ финала Лиги чемпионов «ПСЖ» одолел «Ливерпуль» на выезде в серии пенальти. Тогда героем встречи стал уже экс-вратарь парижан Джанлуиджи Доннарумма — сегодня творить историю предстояло Сафонову.
Имея такие ужасные расклады перед встречей, болельщикам «красных» оставалось надеяться только на чудо. Сколько раз оно выручало мерсисайдцев на родном стадионе!
Но не в этот вечер
Сразу включился «Ливерпуль» и забрал начало встречи. Даже без Мохамеда Салаха, оставшегося на скамейке запасных, «красные» неплохо чертили атаки и прижимали парижан к своим воротам. Вот только первый опасный момент создали гости: подменяющий Алиссона Георгий Мамардашвили сыграл на выходе, но чуть не пропустил за шиворот — Усману Дембеле не хватило силы удара, так что с забросом обладателя «Золотого мяча» грузинский голкипер справился.
Матвей тоже хорош. Несколько раз выручил на угловых, а потом ликвидировал выход один на один Александера Исака, вовремя отставив ногу. Да, судьи в этом моменте зафиксировали офсайд, однако все равно отличный сейв вышел. Но какая красота была позже! Матвея не смогли поймать на противоходе (великолепно сложился россиянин), а добивание накрыл капитан Маркиньос.
Помимо этого, в первом тайме Юго Экитике получил тяжелую травму — его место на поле занял Салах, чей этап карьеры в Ливерпуле скоро подойдет к концу. И на 45-й минуте Мохамед требовал опасный штрафной за блок Вильяна Пачо, однако судья нарушения не увидел.
Несмотря на отсутствие голов, матч получался огненным. «ПСЖ» позволял «красным» играть первым номером, однако пробить Сафонова никак не получалось. Временами выручал Матвей, временами хозяева просто мазали. Но пару раз и по-настоящему прощали парижан: например, Милош Керкез не смог переправить мяч в дальний угол и откровенно запорол момент.
Скандалом может обернуться эпизод на исходе часа игры. Арбитр Маурицио Мариани поставил пенальти в ворота «ПСЖ» за удар Пачо по ногам Алексиса Макаллистера. И вроде был фол. Однако подозвали судью к экрану — одиннадцатиметровый отменили. Что странно, в ТВ-трансляции повтор «залагал», и телезрители увидели пустую часть поля.
А спустя пять минут «ПСЖ» все закончил. Загубивший тьму моментов Дембеле наконец вспомнил, за что в 2025-м получил главную индивидуальную награду в мировом футболе, и заставил притихнуть «Энфилд». Забить на легендарной арене три такому «ПСЖ» за 17 минут и перевести противостояние в дополнительное время? Без шансов. Затем был контрольный, второй выстрел от Дембеле — и очередной сухой матч праймового Сафонова.
«ПСЖ» ждет скрытый финал
Потому что в полуфинале звезды Луиса Энрике будут рубиться либо с «Баварией», либо с «Реалом», которым в среду предстоит провести ответный матч в Мюнхене после победы немцев Мадриде со счетом 2:1. Нас ждет шикарная афиша вне зависимости от исхода супербоя.
«Ливерпулю» же предстоит большая перестройка. Команду покинет не только Салах, но и главный тренер — после такого удручающего сезона Слоту точно не дадут еще один шанс. Преемник опального специалиста всем хорошо известен: несмотря на то, что у Хаби Алонсо не получилось в «Реале», в Ливерпуле готовы сделать ставку на свою легенду и вновь заявить о себе как о мировом гранде, не привыкшем проигрывать французам с «баранкой» по итогам двух матчей.
Автор: Иван Орехов
Арне Слот
Луис Энрике
Усман Дембеле
(Хвича Кварацхелия)
72′
Усман Дембеле
(Брэдли Барколя)
90+1′
25
Георгий Мамардашвили
6
Милош Керкез
7
Флориан Вирц
5
Ибраима Конате
85′
4
Виргил ван Дейк
38
Райан Гравенберх
8
Доминик Собослаи
30
Джереми Фримпонг
46′
2
Джо Гомес
67′
73
Рио Нгумоха
22
Юго Экитике
31′
11
Мохамед Салах
10
Алексис Макаллистер
45+1′
74′
17
Кертис Джонс
9
Александер Исак
46′
18
Коди Гакпо
39
Матвей Сафонов
2
Ашраф Хакими
87
Жоау Невеш
17
Витор Феррейра Витинья
10
Усман Дембеле
7
Хвича Кварацхелия
5
Маркиньос
51
Вильян Пачо
25
Нуну Мендеш
38′
21
Люка Эрнандез
33
Уоррен Заир-Эмери
82′
4
Лукас Бералдо
14
Дезире Дуэ
52′
29
Брэдли Барколя
Главный судья
Маурицио Мариани
(Италия)
