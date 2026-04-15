ПСЖ с Сафоновым второй год подряд вышел в полуфинал Лиги чемпионов

За ПСЖ выступает российский вратарь Матвей Сафонов. На этот матч он вышел в 15-й раз подряд в стартовом составе французского клуба. Он стал первым российским вратарем, сыгравшим «на ноль» на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле в Лиге чемпионов.