П1
1.55
X
5.50
П2
5.09
П1
1.50
X
4.65
П2
6.97
завершен
Ливерпуль
0
:
ПСЖ
2
П1
X
П2
завершен
Атлетико
1
:
Барселона
2
П1
X
П2
завершен
Леванте
1
:
Хетафе
0
П1
X
П2
завершен
Манчестер Юнайтед
1
:
Лидс
2
П1
X
П2

ПСЖ с Сафоновым второй год подряд вышел в полуфинал Лиги чемпионов

Ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» закончился со счетом 2:0.

Источник: Getty Images

Французский ПСЖ обыграл английский «Ливерпуль» в ответном матче ¼ финала Лиги чемпионов и вышел в полуфинал турнира.

Матч четвертьфинала в Англии закончился со счетом 2:0. В составе победителей дубль на счету Усмана Дембеле (72 и 90+1 минуты).

За ПСЖ выступает российский вратарь Матвей Сафонов. На этот матч он вышел в 15-й раз подряд в стартовом составе французского клуба. Он стал первым российским вратарем, сыгравшим «на ноль» на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле в Лиге чемпионов.

Первый матч ¼ финала между командами закончился победой ПСЖ со счетом 2:0. Таким образом, по сумме встреч (4:0) ПСЖ вышел в полуфинал Лиги чемпионов, где встретится с победителем пары «Бавария» — мадридский «Реал».

Первые матчи полуфинала пройдут 28—30 апреля, ответные запланированы на 5—7 мая. Финал Лиги чемпионов состоится 30 мая на стадионе «Ференц Пушкаш» в Будапеште.

Второй сезон подряд «ПСЖ» и «Ливерпуль» играют друг против друга в плей-офф Лиги чемпионов. В прошлом году парижане оказались сильнее на стадии ⅛ финала, одолев «Ливерпуль» в серии пенальти.

ПСЖ — действующий победитель Лиги чемпионов. В прошлом году французский клуб в финале разгромно обыграл «Интер».

Ливерпуль
0:2
Первый тайм: 0:0
ПСЖ
Футбол, Лига чемпионов, 1/4 финала
14.04.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
Энфилд
Главные тренеры
Арне Слот
Луис Энрике
Голы
ПСЖ
Усман Дембеле
(Хвича Кварацхелия)
72′
Усман Дембеле
(Брэдли Барколя)
90+1′
Составы команд
Ливерпуль
25
Георгий Мамардашвили
6
Милош Керкез
7
Флориан Вирц
5
Ибраима Конате
85′
4
Виргил ван Дейк
38
Райан Гравенберх
8
Доминик Собослаи
30
Джереми Фримпонг
46′
2
Джо Гомес
67′
73
Рио Нгумоха
22
Юго Экитике
31′
11
Мохамед Салах
10
Алексис Макаллистер
45+1′
74′
17
Кертис Джонс
9
Александер Исак
46′
18
Коди Гакпо
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
2
Ашраф Хакими
87
Жоау Невеш
17
Витор Феррейра Витинья
10
Усман Дембеле
7
Хвича Кварацхелия
5
Маркиньос
51
Вильян Пачо
25
Нуну Мендеш
38′
21
Люка Эрнандез
33
Уоррен Заир-Эмери
82′
4
Лукас Бералдо
14
Дезире Дуэ
52′
29
Брэдли Барколя
Статистика
Ливерпуль
ПСЖ
Желтые карточки
2
0
Удары (всего)
20
12
Удары в створ
5
5
Угловые
8
2
Фолы
9
10
Офсайды
4
4
Судейская бригада
Главный судья
Маурицио Мариани
(Италия)
