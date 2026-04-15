ПСЖ с Сафоновым второй год подряд вышел в полуфинал Лиги чемпионов

Французский ПСЖ обыграл английский «Ливерпуль» в ответном матче ¼ финала Лиги чемпионов и вышел в полуфинал турнира.
Матч четвертьфинала в Англии закончился со счетом 2:0. В составе победителей дубль на счету Усмана Дембеле (72 и 90+1 минуты).
За ПСЖ выступает российский вратарь Матвей Сафонов. На этот матч он вышел в 15-й раз подряд в стартовом составе французского клуба. Он стал первым российским вратарем, сыгравшим «на ноль» на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле в Лиге чемпионов.
Первый матч ¼ финала между командами закончился победой ПСЖ со счетом 2:0. Таким образом, по сумме встреч (4:0) ПСЖ вышел в полуфинал Лиги чемпионов, где встретится с победителем пары «Бавария» — мадридский «Реал».
Первые матчи полуфинала пройдут
Второй сезон подряд «ПСЖ» и «Ливерпуль» играют друг против друга в плей-офф Лиги чемпионов. В прошлом году парижане оказались сильнее на стадии ⅛ финала, одолев «Ливерпуль» в серии пенальти.
ПСЖ — действующий победитель Лиги чемпионов. В прошлом году французский клуб в финале разгромно обыграл «Интер».
Арне Слот
Луис Энрике
Усман Дембеле
(Хвича Кварацхелия)
72′
Усман Дембеле
(Брэдли Барколя)
90+1′
25
Георгий Мамардашвили
6
Милош Керкез
7
Флориан Вирц
5
Ибраима Конате
85′
4
Виргил ван Дейк
38
Райан Гравенберх
8
Доминик Собослаи
30
Джереми Фримпонг
46′
2
Джо Гомес
67′
73
Рио Нгумоха
22
Юго Экитике
31′
11
Мохамед Салах
10
Алексис Макаллистер
45+1′
74′
17
Кертис Джонс
9
Александер Исак
46′
18
Коди Гакпо
39
Матвей Сафонов
2
Ашраф Хакими
87
Жоау Невеш
17
Витор Феррейра Витинья
10
Усман Дембеле
7
Хвича Кварацхелия
5
Маркиньос
51
Вильян Пачо
25
Нуну Мендеш
38′
21
Люка Эрнандез
33
Уоррен Заир-Эмери
82′
4
Лукас Бералдо
14
Дезире Дуэ
52′
29
Брэдли Барколя
Главный судья
Маурицио Мариани
(Италия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти