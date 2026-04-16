Украинский «Шахтер» стал первым полуфиналистом Лиги конференций

В составе хозяев по голу забили Исак Йенсен и Матей Син. У «горняков» отличились Алиссон и Лука Мейреллис.
«Шахтер» прошел в полуфинал турнира, так как выиграл первую встречу с разгромным счетом 3:0 (общий счет — 5:2).
В ½ украинцы сыграют с победителем противостояния «Кристал Пэлас» — «Фиорентина» (первая игра — 3:0).
Футбол, Лига конференций, 1/4 финала
16.04.2026, 19:45 (МСК UTC+3)
АФАС
Главные тренеры
Ле-Рой Эхтелд
Арда Туран
Голы
АЗ
Исак Йенсен
73′
Матей Шин
(Бендегуз Ковач)
80′
Шахтер
Алиссон
(Каул Элиас)
58′
Лука Мейреллеш
(Лукас Феррейра)
83′
Составы команд
АЗ
41
Йерун Зут
18
Рион Ичихара
4
Максим Деккер
11
Ибрахим Садик
45+2′
74
Каспер Богард
35′
33
Матей Шин
23
Билли ван Дюйиль
33′
63′
56
Рио Роббемонд
2
Сеия Маикума
46′
24
Аюб Уфкир
15
Матео Чавес
31′
46′
17
Исак Йенсен
7
Уэсли Патати
90′
46
Матейс Меню
35
Мекс Меердинк
63′
45
Бендегуз Ковач
Шахтер
31
Дмитрий Ризнык
17
Винисиус Тобиас
71′
13
Педро Энрике
29
Егор Назарина
5
Валерий Бондарь
22
Николай Матвиенко
85′
30
Алиссон
61′
6
Марлон Гомес
11
Невертон
70′
37
Лукас Феррейра
19
Каул Элиас
70′
49
Лука Мейреллеш
27
Олег Очеретько
88′
21
Артем Бондаренко
14
Исаке
25′
61′
7
Эгиналдо
78′
Статистика
АЗ
Шахтер
Желтые карточки
4
4
Удары (всего)
8
14
Удары в створ
3
6
Угловые
3
3
Фолы
19
17
Офсайды
2
7
Судейская бригада
Главный судья
Свен Яблонски
(Германия)
