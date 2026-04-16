Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водное поло
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Бетис
2
:
Брага
4
Все коэффициенты
П1
100.00
X
14.00
П2
1.05
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Ноттингем Форест
1
:
Порту
0
Все коэффициенты
П1
1.10
X
7.60
П2
90.00
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Астон Вилла
3
:
Болонья
0
Все коэффициенты
П1
1.00
X
17.20
П2
100.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Фиорентина
2
:
Кристал Пэлас
1
Все коэффициенты
П1
1.23
X
5.25
П2
39.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
АЕК
3
:
Райо Вальекано
1
Все коэффициенты
П1
1.00
X
13.00
П2
100.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Страсбур
4
:
Майнц
0
Все коэффициенты
П1
1.00
X
13.00
П2
100.00
Футбол. Лига Европы
завершен
Сельта
1
:
Фрайбург
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
АЗ
2
:
Шахтер
2
П1
X
П2

Украинский «Шахтер» стал первым полуфиналистом Лиги конференций

В Нидерландах завершился ответный матч четвертьфинала Лиги конференций, в котором местный АЗ сыграл вничью с украинским «Шахтером» со счетом 2:2.

Источник: Getty Images

В составе хозяев по голу забили Исак Йенсен и Матей Син. У «горняков» отличились Алиссон и Лука Мейреллис.

«Шахтер» прошел в полуфинал турнира, так как выиграл первую встречу с разгромным счетом 3:0 (общий счет — 5:2).

В ½ украинцы сыграют с победителем противостояния «Кристал Пэлас» — «Фиорентина» (первая игра — 3:0).

АЗ
2:2
Первый тайм: 0:0
Шахтер
Футбол, Лига конференций, 1/4 финала
16.04.2026, 19:45 (МСК UTC+3)
АФАС
Главные тренеры
Ле-Рой Эхтелд
Арда Туран
Голы
АЗ
Исак Йенсен
73′
Матей Шин
(Бендегуз Ковач)
80′
Шахтер
Алиссон
(Каул Элиас)
58′
Лука Мейреллеш
(Лукас Феррейра)
83′
Составы команд
АЗ
41
Йерун Зут
18
Рион Ичихара
4
Максим Деккер
11
Ибрахим Садик
45+2′
74
Каспер Богард
35′
33
Матей Шин
23
Билли ван Дюйиль
33′
63′
56
Рио Роббемонд
2
Сеия Маикума
46′
24
Аюб Уфкир
15
Матео Чавес
31′
46′
17
Исак Йенсен
7
Уэсли Патати
90′
46
Матейс Меню
35
Мекс Меердинк
63′
45
Бендегуз Ковач
Шахтер
31
Дмитрий Ризнык
17
Винисиус Тобиас
71′
13
Педро Энрике
29
Егор Назарина
5
Валерий Бондарь
22
Николай Матвиенко
85′
30
Алиссон
61′
6
Марлон Гомес
11
Невертон
70′
37
Лукас Феррейра
19
Каул Элиас
70′
49
Лука Мейреллеш
27
Олег Очеретько
88′
21
Артем Бондаренко
14
Исаке
25′
61′
7
Эгиналдо
78′
Статистика
АЗ
Шахтер
Желтые карточки
4
4
Удары (всего)
8
14
Удары в створ
3
6
Угловые
3
3
Фолы
19
17
Офсайды
2
7
Судейская бригада
Главный судья
Свен Яблонски
(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти