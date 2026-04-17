«Мы никогда не сдадимся!» Мбаппе высказался о вылете «Реала» из Лиги чемпионов

В среду, 15 апреля, в Германии состоялся ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов, в котором «Реал» на выезде проиграл «Баварии» со счетом 3:4 и вылетел из турнира (первая игра — 1:2).
"Мы старались до самого конца, но этого было недостаточно. Обидно вылететь из такого важного соревнования, но мы должны смотреть в будущее. Нам нужно хорошенько подумать о себе, чтобы избежать подобного разочарования снова. Мы никогда не сдадимся!
В «Мадриде» неудача никогда не была вариантом. Но я обещаю вам одно: мы снова начнем побеждать, и очень скоро", — написал Мбаппе в своих социальных сетях.
Футбол, Лига чемпионов, 1/4 финала
15.04.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
Алльянц Арена
Главные тренеры
Венсан Компани
Альваро Арбелоа
Голы
Бавария
Александр Павлович
(Йозуа Киммих)
6′
Гарри Кейн
(Дайот Упамекано)
38′
Луис Диас
(Джамал Мусиала)
89′
Майкл Олисе
(Гарри Кейн)
90+4′
Реал
Арда Гюлер
1′
Арда Гюлер
29′
Килиан Мбаппе
(Винисиус Жуниор)
42′
Составы команд
Бавария
1
Мануэль Нойер
27
Конрад Лаймер
17
Майкл Олисе
14
Луис Диас
9
Гарри Кейн
2
Дайот Упамекано
4
Джонатан Та
6
Йозуа Киммих
45
Александр Павлович
44
Йосип Станишич
29′
46′
19
Альфонсо Дэйвис
7
Серж Гнабри
61′
10
Джамал Мусиала
Реал
13
Андрей Лунин
23
Ферлан Менди
15
Арда Гюлер
90+5′
90+5′
3
Эдер Милитау
40′
22
Антонио Рюдигер
70′
5
Джуд Беллингем
8
Федерико Вальверде
10
Килиан Мбаппе
7
Винисиус Жуниор
12
Трент Александр-Арнолд
90′
30
Франко Мастантуоно
21
Браим Диас
61′
6
Эдуардо Камавинга
78′
86′
45
Тиаго Питарч
90′
Статистика
Бавария
Реал
Желтые карточки
1
7
Удары (всего)
21
11
Удары в створ
8
5
Штанги, перекладины
0
1
Угловые
9
2
Фолы
10
12
Офсайды
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Славко Винчич
(Словения)
