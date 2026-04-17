Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
завершен
Бетис
2
:
Брага
4
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Ноттингем Форест
1
:
Порту
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Астон Вилла
4
:
Болонья
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Фиорентина
2
:
Кристал Пэлас
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
АЕК
3
:
Райо Вальекано
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Страсбур
4
:
Майнц
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Сельта
1
:
Фрайбург
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
АЗ
2
:
Шахтер
2
П1
X
П2

«Мы никогда не сдадимся!» Мбаппе высказался о вылете «Реала» из Лиги чемпионов

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе прокомментировал вылет своей команды из Лиги чемпионов.

Источник: Getty Images

В среду, 15 апреля, в Германии состоялся ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов, в котором «Реал» на выезде проиграл «Баварии» со счетом 3:4 и вылетел из турнира (первая игра — 1:2).

"Мы старались до самого конца, но этого было недостаточно. Обидно вылететь из такого важного соревнования, но мы должны смотреть в будущее. Нам нужно хорошенько подумать о себе, чтобы избежать подобного разочарования снова. Мы никогда не сдадимся!

В «Мадриде» неудача никогда не была вариантом. Но я обещаю вам одно: мы снова начнем побеждать, и очень скоро", — написал Мбаппе в своих социальных сетях.

Бавария
4:3
Первый тайм: 2:3
Реал
Футбол, Лига чемпионов, 1/4 финала
15.04.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
Алльянц Арена
Главные тренеры
Венсан Компани
Альваро Арбелоа
Голы
Бавария
Александр Павлович
(Йозуа Киммих)
6′
Гарри Кейн
(Дайот Упамекано)
38′
Луис Диас
(Джамал Мусиала)
89′
Майкл Олисе
(Гарри Кейн)
90+4′
Реал
Арда Гюлер
1′
Арда Гюлер
29′
Килиан Мбаппе
(Винисиус Жуниор)
42′
Составы команд
Бавария
1
Мануэль Нойер
27
Конрад Лаймер
17
Майкл Олисе
14
Луис Диас
9
Гарри Кейн
2
Дайот Упамекано
4
Джонатан Та
6
Йозуа Киммих
45
Александр Павлович
44
Йосип Станишич
29′
46′
19
Альфонсо Дэйвис
7
Серж Гнабри
61′
10
Джамал Мусиала
Реал
13
Андрей Лунин
23
Ферлан Менди
15
Арда Гюлер
90+5′
90+5′
3
Эдер Милитау
40′
22
Антонио Рюдигер
70′
5
Джуд Беллингем
8
Федерико Вальверде
10
Килиан Мбаппе
7
Винисиус Жуниор
12
Трент Александр-Арнолд
90′
30
Франко Мастантуоно
21
Браим Диас
61′
6
Эдуардо Камавинга
78′
86′
45
Тиаго Питарч
90′
Статистика
Бавария
Реал
Желтые карточки
1
7
Удары (всего)
21
11
Удары в створ
8
5
Штанги, перекладины
0
1
Угловые
9
2
Фолы
10
12
Офсайды
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Славко Винчич
(Словения)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти