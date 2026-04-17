Определились все участники полуфинала Лиги конференций

Стали известны все пары полуфинала Лиги конференций, третьего по значимости клубного турнира в Европе.
В четвертьфинале украинский «Шахтер» по сумме встреч обыграл голландский «АЗ Алкмар» со счетом 5:2, английский «Кристал Пэлас» обыграл итальянскую «Фиорентину» (4:2), испанский «Райо Вальекано» прошел греческий «АЕК Афины» (4:3), а французский «Страсбург» выбил немецкий «Майнц» (4:2).
Пары полуфинала Лиги конференций:
- «Шахтер» — «Кристал Пэлас».
- «Райо Вальекано» — «Страсбург».
Первые матчи полуфинала пройдут 30 апреля-1 мая, ответные встречи запланированы на
Действующим чемпионом турнира является «Челси». В финале английский клуб разгромил испанский «Бетис» со счетом 4:1.