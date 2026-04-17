Футбол. Лига Европы
завершен
Бетис
2
:
Брага
4
Футбол. Лига Европы
завершен
Ноттингем Форест
1
:
Порту
0
Футбол. Лига Европы
завершен
Астон Вилла
4
:
Болонья
0
Футбол. Лига конференций
завершен
Фиорентина
2
:
Кристал Пэлас
1
Футбол. Лига конференций
завершен
АЕК
3
:
Райо Вальекано
1
Футбол. Лига конференций
завершен
Страсбур
4
:
Майнц
0
Футбол. Лига Европы
завершен
Сельта
1
:
Фрайбург
3
Футбол. Лига конференций
завершен
АЗ
2
:
Шахтер
2
Определились все участники полуфинала Лиги конференций

В полуфинале Лиги конференций встретятся «Шахтер», «Кристал Пэлас», «Страсбург» и «Райо Вальекано».

Стали известны все пары полуфинала Лиги конференций, третьего по значимости клубного турнира в Европе.

В четвертьфинале украинский «Шахтер» по сумме встреч обыграл голландский «АЗ Алкмар» со счетом 5:2, английский «Кристал Пэлас» обыграл итальянскую «Фиорентину» (4:2), испанский «Райо Вальекано» прошел греческий «АЕК Афины» (4:3), а французский «Страсбург» выбил немецкий «Майнц» (4:2).

Пары полуфинала Лиги конференций:

  • «Шахтер» — «Кристал Пэлас».
  • «Райо Вальекано» — «Страсбург».

Первые матчи полуфинала пройдут 30 апреля-1 мая, ответные встречи запланированы на 7—8 мая. Финал Лиги конференций пройдет 27 мая на арене «Ред Булл» в Лейпциге (Германия).

Действующим чемпионом турнира является «Челси». В финале английский клуб разгромил испанский «Бетис» со счетом 4:1.