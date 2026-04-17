Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Енисей
2
:
Челябинск
0
Все коэффициенты
П1
1.05
X
14.00
П2
100.00
Футбол. Первая лига
18:00
Торпедо
:
КАМАЗ
Все коэффициенты
П1
1.95
X
3.39
П2
4.50
Футбол. Италия
19:30
Сассуоло
:
Комо
Все коэффициенты
П1
6.07
X
4.64
П2
1.53
Футбол. Премьер-лига
19:30
Ростов
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.42
X
4.96
П2
8.50
Футбол. Германия
21:30
Санкт-Паули
:
Кельн
Все коэффициенты
П1
2.95
X
3.33
П2
2.52
Футбол. Италия
21:45
Интер
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
1.26
X
6.71
П2
13.00
Футбол. Франция
21:45
Ланс
:
Тулуза
Все коэффициенты
П1
1.49
X
4.85
П2
6.60

Слот: «Для тех, кто смотрел матч с “ПСЖ”, будущее “Ливерпуля” выглядит светлым»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот увидел повод для оптимизма после поражения своей команды от «ПСЖ» (0:2) в ответном матче ¼ финала Лиги чемпионов и вылета из турнира.

Слот удивил журналистов, заявив, что его команда по ряду ключевых показателей превзошла соперника, который после первой игры (2:0) имел солидный задел в ответной встрече.

«Для тех, кто смотрел матч с “ПСЖ” на этой неделе, справедливо будет сказать, что будущее (“Ливерпуля”) выглядит светлым.

Мы владели мячом больше, чем они, нанесли 21 удар, у нас был выше показатель xG… И это все против команды, которая обычно владеет мячом больше соперника».

Ливерпуль
0:2
Первый тайм: 0:0
ПСЖ
Футбол, Лига чемпионов, 1/4 финала
14.04.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
Энфилд
Главные тренеры
Арне Слот
Луис Энрике
Голы
ПСЖ
Усман Дембеле
(Хвича Кварацхелия)
72′
Усман Дембеле
(Брэдли Барколя)
90+1′
Составы команд
Ливерпуль
25
Георгий Мамардашвили
6
Милош Керкез
7
Флориан Вирц
5
Ибраима Конате
85′
4
Виргил ван Дейк
38
Райан Гравенберх
8
Доминик Собослаи
30
Джереми Фримпонг
46′
2
Джо Гомес
67′
73
Рио Нгумоха
22
Юго Экитике
31′
11
Мохамед Салах
10
Алексис Макаллистер
45+1′
74′
17
Кертис Джонс
9
Александер Исак
46′
18
Коди Гакпо
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
2
Ашраф Хакими
87
Жоау Невеш
17
Витор Феррейра Витинья
10
Усман Дембеле
7
Хвича Кварацхелия
5
Маркиньос
51
Вильян Пачо
25
Нуну Мендеш
38′
21
Люка Эрнандез
33
Уоррен Заир-Эмери
82′
4
Лукас Бералдо
14
Дезире Дуэ
52′
29
Брэдли Барколя
Статистика
Ливерпуль
ПСЖ
Желтые карточки
2
0
Удары (всего)
20
12
Удары в створ
5
5
Угловые
8
2
Фолы
9
10
Офсайды
4
4
Судейская бригада
Главный судья
Маурицио Мариани
(Италия)
