Луис Энрике из догматика превратился в творца. И создал великую команду

Спасибо Луису за эти искренние слова. За крутой футбол, невероятные эмоции и за то, как он сам разрушил образ тренера-догматика, у которого играют футболисты-функции. В этом «ПСЖ» на поле творцы, одновременно подчиненные системе, благодаря которой команда четко знала все болевые точки «Баварии». Настолько, что забила пять самому Нойеру, который не отразил ни одного удара. Но детали лучше оставим на разбор экспертам по тактике. А пока — просто насладимся тем, что сделал в Париже Энрике. И будем ждать ответной игры в Мюнхене, к которой у нынешнего Луиса будут подготовлены планы В, С и — далее по алфавиту.