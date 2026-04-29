Луис Энрике из догматика превратился в творца. И создал великую команду

Переломный момент
А вы помните, как играла сборная Испании на ЧМ-2022? Возможно, результаты без помощи интернета восстановить у кого-то получится. Оказавшийся разовым всплеск в виде разгрома Коста-Рики (7:0), ничья с Германией (1:1), проигрыш Японии на финише группового этапа при 82 процентах владения мячом, а потом — бесславный вылет от Марокко в серии пенальти, где не удалось реализовать ни одного из трех ударов. Но есть большие сомнения, что именно игра «Красной фурии» запала кому-то в душу. Скорее могла ее ранить своим стерильным контролем, бесконечными перекатываниями мяча и беззубой атакой.
Тогда казалось, что тренер Луис Энрике закончился. Сделать скучной Испанию — это нужно постараться. Потом испанцы расправили крылья с Луисом де ла Фуэнте, взяв на вооружение, возможно, более простой, но максимально эффективный подход к построению игры. А когда «ПСЖ» объявил о назначении Энрике, вопросов было много. В том числе и у клуба. Хотя, справедливости ради, нужно напомнить: решение подписать первый контракт на скромные для статусного специалиста два года было обоюдным. Никто не знал, каким получится новый парижский проект — без Месси, Неймара и, как выяснилось по ходу первого сезона Энрике во Франции, еще и без Мбаппе.
Тогда не раз и не два над полями в дни матчей «ПСЖ» витал призрак поздней испанской сборной. Порой, даже выигрывая крупно, гегемон делал ровно столько, сколько требовалось для победы. Взрывался на короткие отрезки, делал результат и в остальное время набивал статистику владения, «катая вату». Ничего нового, хотя чтобы пробились первые ростки нынешнего «ПСЖ», сначала требовалось взрыхлить землю. А это процесс нудный и не способный вызвать восторга. Только без подготовительной работы мы бы не увидели футбольную версию цветущего в Париже сада.
Для начала Энрике стал учить команду играть без Мбаппе. Когда стало известно, что Килиан уходит, статус звезды изменился. Он перестал быть неприкасаемым. Его могли снять с игры после первого тайма, выпустить на концовку или вообще не использовать в проходной встрече на внутренней арене. Команде, естественно, было непросто. Но фундамент великого прошлого сезона закладывался весной 2024-го. И осенью того же года, когда Энрике воспитывал Дембеле, не включив его в заявку на матч Лиги чемпионов с «Арсеналом». В Лондоне «ПСЖ» проиграл (0:2), и, случись провал на общем этапе, тренеру то решение обязательно припомнили бы.
Однако вспоминают его как один из поворотных моментов. Для команды, выше которой не может быть даже одна из звезд. Для тренера, сумевшего дальнейшими результатами доказать верность выбранного пути. И, само собой, для наигравшего за полгода на «Золотой мяч» Дембеле с его 35 голами. При этом Усман не был абсолютной примой. Вытащивший серию пенальти на «Энфилде» Доннарумма, незаметный герой Фабиан Руис, едва ли не лучшие латерали в клубном футболе Хакими и Нуну Мендеш, задававшие ритм игры в центре поля Витинья и Жоау Невеш, столп обороны Маркиньос и юный герой финала Дуэ… Перечислить можно почти всю заявку.
Кварацхелия — как символ
На второй год работы в Париже Энрике создал команду-звезду, а последней деталью, которой не хватало для идеала, оказался купленный зимой Кварацхелия. С одной стороны, игрок со звездным статусом. С другой — абсолютно командный футболист, которого в «Наполи» блестяще адаптировал к европейскому футболу Лучано Спаллетти. Кажется, Хвича умеет все. Сводить защитников с ума каскадом финтов и с таким же бешеным желанием стелиться в подкатах в обороне. Принимать гениальные с точки зрения понимания игры решения и забивать головой, а еще — цепляться за длинные передачи Сафонова. За год с небольшим грузинский вингер вышел на принципиально иной, космический уровень.
Как Дембеле год назад. Сумасшедший прогресс игроков — это в принципе почти про каждого в «ПСЖ», включая молодых Заира-Эмери и только выходящего на проектную мощность Маюлю. А футбол Кварацхелии, у которого уже 10 голов в нынешней ЛЧ, чего в Париже не видели со времен Златана Ибрагимовича, — это символ нынешнего «ПСЖ». Одновременно вдохновенного и абсолютно системного.
Как Энрике выстроил в Париже команду своей мечты, сам Луис когда-нибудь расскажет в мемуарах. Возможно, они получатся глубокими и личными, и тогда мы поймем: в чем и как испанец изменился сам. Но, скорее всего, это симбиоз. Развивая свой парижский проект, Энрике менялся вместе с командой. Понимая, что эти парни хотят творить, дарить наслаждение зрителям и получать кайф от того, что они делают на поле.
Нынешняя парижская команда, кстати, очень похожа на «Баварию» Венсана Компани. И общее у них даже не нацеленность на атаку и стремление к доминированию, а то, что они не ослабляют хватку. Забив два гола — идут за третьим. А при крупном счете хотят превратить его в разгромный. Прежний «ПСЖ» с такими мюнхенцами не справился бы. За примерами даже не надо далеко ходить. В свой первый парижский сезон Энрике вылетел из ЛЧ в полуфинале. Парижане тогда душили «Боруссию» в ответном матче, четыре раза попали в каркас ворот, но все равно вылетели (0:1, 0:1).
Только это был еще прежний Луис — не обновивший тренерскую прошивку до версии 2.0, которая оказалась удивительно гармоничной. И безумные парижские 5:4 этому совершенно не противоречат. Каждый, наверное, помнит шаблонную фразу о том, что такой счет на табло — удовольствие для болельщиков и одновременно тренерская головная боль. Не исключаю, что прежний Энрике произнес бы что-то подобное. Однако во вторник мы услышали совсем другие слова — о том, что это лучший матч в его тренерской карьере.
Спасибо Луису за эти искренние слова. За крутой футбол, невероятные эмоции и за то, как он сам разрушил образ тренера-догматика, у которого играют футболисты-функции. В этом «ПСЖ» на поле творцы, одновременно подчиненные системе, благодаря которой команда четко знала все болевые точки «Баварии». Настолько, что забила пять самому Нойеру, который не отразил ни одного удара. Но детали лучше оставим на разбор экспертам по тактике. А пока — просто насладимся тем, что сделал в Париже Энрике. И будем ждать ответной игры в Мюнхене, к которой у нынешнего Луиса будут подготовлены планы В, С и — далее по алфавиту.