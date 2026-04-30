Кейн, Диас и Олисе — первое после Месси/Неймар/Суарес трио в топ-5 лиг с 100+ голами за сезон

Англичанин, колумбиец и француз забили в сумме 100 голов за «Баварию» во всех турнирах в этом сезоне. Последним трио в пяти ведущих европейских лигах, которое преодолело отметку в 100 голов за один сезон, были игравшие за «Барселону» Лионель Месси, Неймар и Луис Суарес — 111 мячей на троих в сезоне-2016/17.