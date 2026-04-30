Хулиан Альварес побил достижение Месси в Лиге чемпионов

Автором единственного гола «матрасников» в этой игре стал нападающий Хулиан Альварес, реализовавший пенальти на 56-й минуте.
Для аргентинца гол стал 25-м в Лиге чемпионов за карьеру. Этого показателя Альварес добился быстрее всех южноамериканцев в истории — в 41 матче. Как сообщает Opta, Альварес обогнал Лионеля Месси, которому для 25 голов потребовалось провести в Лиге чемпионов 42 матча.
Футбол, Лига чемпионов, 1/2 финала
29.04.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
Estadio Civitas Metropolitano
Главные тренеры
Диего Симеоне
Микель Артета
Голы
Атлетико
Хулиан Альварес
56′
Арсенал
Виктор Дьекереш
44′
Составы команд
Атлетико
13
Ян Облак
14
Маркос Льоренте
3
Маттео Руджери
22
Адемола Лукман
18
Марк Пубиль
17
Давид Ганцко
78′
6
Коке
7
Антуан Гризманн
20
Джулиано Симеоне
46′
24
Робен Ле Норман
5
Джонни Кардозо
88′
16
Науэль Молина
19
Хулиан Альварес
77′
10
Алекс Баэна
Арсенал
1
Давид Райя
5
Пьеро Инкапье
36
Мартин Субименди
41
Деклан Райс
2
Вильям Салиба
6
Габриэл Магальяйнс
4
Бен Уайт
86′
3
Кристиан Москера
8
Мартин Эдегор
57′
10
Эберечи Эзе
14
Виктор Дьекереш
68′
7
Букайо Сака
20
Нони Мадуэке
68′
9
Габриэл Жезус
11
Габриел Мартинелли
68′
19
Леандро Троссар
Статистика
Атлетико
Арсенал
Желтые карточки
1
0
Удары (всего)
18
8
Удары в створ
6
2
Штанги, перекладины
1
0
Угловые
8
1
Фолы
7
11
Офсайды
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Данни Маккели
(Нидерланды)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти