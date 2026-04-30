Хулиан Альварес побил достижение Месси в Лиге чемпионов

Для аргентинца гол стал 25-м в Лиге чемпионов за карьеру. Этого показателя Альварес добился быстрее всех южноамериканцев в истории — в 41 матче. Как сообщает Opta, Альварес обогнал Лионеля Месси, которому для 25 голов потребовалось провести в Лиге чемпионов 42 матча.