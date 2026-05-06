Мячи сбываются: Сафонов может переписать российскую историю Лиги чемпионов

Российский вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов в шаге от выхода в финал Лиги чемпионов. Ответная встреча с «Баварией» в Мюнхене может вывести его в главный матч сезона, который пройдет 30 мая в Будапеште на «Пушкаш Арене». Но 6 мая 27-летнему нашему голкиперу предстоит одна из важнейших игр в карьере — полуфинал главного клубного турнира Европы. Результат способен прямо повлиять на дальнейшую карьеру россиянина. Подробнее о перспективах выхода Сафонова — в материале «Известий».
У ПСЖ есть преимущество
К ответной игре против «Баварии» парижский клуб подходит пусть и с минимальным, но всё же преимуществом в счете. Первый матч, прошедший 28 апреля на стадионе «Парк де Пренс» в Париже, закончился настоящей голевой перестрелкой (5:4). При таком сценарии ни Сафонову, ни его визави Мануэлю Нойеру особо не позавидуешь. Но там было торжество атаки при полном отсутствии организации в обороне.
Тем не менее Сафонов выступил чуть лучше Нойера. Не только потому, что пропустил на один мяч меньше, но и потому, что был более надежен в других ситуациях.
Российский голкипер совершил два сейва, тогда как Нойер не отметился ни одним. Кроме того, Сафонов трижды успешно сыграл на выходах кулаками и столько же раз перехватил навесы — у немецкого вратаря по этим показателям нули.
Когда с обороной дела обстоят не лучшим образом, на первый план выходит атакующая мощь. И здесь преимущество явно у ПСЖ. В первом матче трио Дезире Дуэ — Усман Дембеле — Хвича Кварацхелия поучаствовало абсолютно во всех голах парижан. Хвича оформил дубль, у Дембеле — дубль+голевой пас, а у Дуэ — две голевые передачи — как раз на Хвичу и Дембеле.
А что «Бавария»? У немцев тройка тоже вполне достойная, но в первом матче против ПСЖ она оказалась чуть менее результативной: у Харри Кейна — гол с пенальти и результативная передача, а у Луиса Диаса и Майкла Олисе — по голу.
Так или иначе, но фактор домашнего поля еще может помочь «Баварии» совершить камбэк. Однако ПСЖ так просто явно не отдаст преимущество. И, в частности, Сафонов постарается вновь порадовать парижских фанатов своей надежной игрой в воротах.
Сафонов может войти в историю
Тот факт, что Матвей Сафонов по ходу сезона стал основным вратарем, уже ни у кого не вызывает удивления. Он воспользовался своим шансом, завоевал доверие главного тренера Луиса Энрике и заслуженно усадил на лавку своего конкурента француза Люку Шевалье, купленного у «Лилля» летом 2025 года за €40 млн.
Переломным моментом в карьере Сафонова в ПСЖ стал финал Межконтинентального кубка ФИФА против бразильского «Фламенго», где в серии послематчевых пенальти Матвей отразил четыре удара подряд.
После этого лишь травмы могли помешать россиянину выйти на поле в важном матче ПСЖ. По сравнению с прошлым сезоном, когда Матвей был редким сменщиком итальянца Джанлуиджи Доннаруммы, в нынешнем он достиг значительного прогресса в игровом времени в Лиге чемпионов.
Если в сезоне-2024/25 Сафонов провел всего два матча в турнире, пропустив один мяч и один раз сыграв «на ноль», то в текущем розыгрыше на его счету уже девять игр, 11 пропущенных голов и четыре «сухих» матча.
Статистика подтверждает: успех ПСЖ в текущем розыгрыше во многом связан с игрой российского голкипера. В частности, его уверенные действия помогли команде пройти «Ливерпуль» в четвертьфинале.
Очевидно, что если ПСЖ выйдет в финал, там сыграет и Сафонов. Он сейчас по праву занимает свое место в воротах французского гранда. А если ПСЖ выиграет главный футбольный еврокубок, Матвей установит сразу несколько достижений для российских футболистов.
Во-первых, завоюет шестой «российский» трофей Лиги чемпионов, после Игоря Добровольского («Марсель», Франция, 1993), Владимира Бута («Боруссия» Дортмунд, Германия, 1997), Дмитрия Аленичева («Порту», Португалия, 2004), Дениса Черышева («Реал» Мадрид, Испания, 2016) и самого себя годичной давности.
Во-вторых, он станет первым за 22 года российским футболистом, вышедшим в финал Лиги чемпионов в основном составе. Последним этого добивался Дмитрий Аленичев — он сыграл в решающем матче сезона-2003/04 за «Порту» против «Монако» и даже забил. С тех пор ни один россиянин не выходил в финале в основе, а некоторые не попадали даже в заявку на решающий матч.
Сафонов же может попасть в финал ЛЧ второй год подряд; станет первым российским футболистом, выигравшим два кубка Лиги чемпионов.
Алексей Михайлов