Футбол. Лига чемпионов
22:00
Бавария
:
ПСЖ
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Арсенал
1
:
Атлетико
0
Футбол. Италия
завершен
Рома
4
:
Фиорентина
0
Футбол. Испания
завершен
Севилья
1
:
Реал Сосьедад
0
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
3
:
Манчестер Сити
3
«Арсенал» в финале Лиги чемпионов! Фанаты ждали этого дня целую вечность

«Арсенал» обыграл «Атлетико» и вышел в финал Лиги чемпионов УЕФА.

Источник: Reuters

Лондонский «Арсенал» во второй раз в истории вышел в финал Лиги чемпионов УЕФА. Во второй встрече полуфинального противостояния против мадридского «Атлетико» «канониры» одержали непростую, но заслуженную победу над испанцами и вплотную приблизились к историческому триумфу.

Судья — главный «герой»

Но не ответного, а первого матча. На прошлой неделе команды разошлись миром в Мадриде. «Арсенал» на 44-й минуте повел в счете, однако «Атлетико» после перерыва сравнял. Оба гола были забиты с пенальти, а игра запомнилась большим количеством борьбы, что создавало серьезный контраст с триллером «ПСЖ» — «Бавария» (5:4). Встречу омрачил момент на 78-й минуте, когда судья сначала назначил пенальти за фол защитника «Атлетико», а затем после вмешательства VAR его отменил. Что удивило, потому что большинству фанатов и экспертов нарушение показалось очевиднейшим. Разумеется, «Арсенал» был взбешен работой арбитра!

Футбол
Лига чемпионов 2025/2026
1/2 финала, 29.04.2026, 22:00
Атлетико
1
Арсенал
1

Впрочем, несмотря на судейский скандал, «канониры» подошли к ответной встрече в Лондоне в отличном расположении духа: «Манчестер Сити» потерял очки в матче с «Эвертоном» (3:3) и отстал от команды Микеля Артеты в золотой гонке чемпионата Англии.

К слову, фанаты «пушкарей» отличились прошедшей ночью. Они отыскали отель, в котором остановился «Атлетико», и устроили фейерверк-шоу под окнами — мадридцам пришлось обратиться с жалобой в УЕФА.

Снова беспросветная скука

Понятно, что на кону стоит выход в будапештский финал. Понятно, что результат превыше всего. Но как же безлико играли команды в первой половине встречи: до 45-й минуты, когда «Арсенал» открыл счет, ни одного поистине опасного момента не создали футболисты и ни разу не попали в створ. Хоть и были интересные атаки у мадридцев в дебюте, а у «Арсенала» — чуть позже… Что же случилось в концовке тайма? «Матрасники» провалились в обороне, и после прохода Виктора Дьёкереша и долгого навала вратарь Ян Облак отбил перед собой точно на капитана хозяев Букайо Сака, которому оставалось не промахнуться по пустым воротам.

Футбол
Лига чемпионов 2025/2026
1/2 финала, 5.05.2026, 22:00
Арсенал
1
Атлетико
0

И вот, стартует второй тайм.

И на арене «Эмирейтс» становится чуть жарче — «Атлетико» пошел в наступление и создал два неплохих эпизода: Джулиано Симеоне, сына наставника испанцев Диего Симеоне, «накрыли» в самый последний момент, а потенциальный пенальти на Антуане Гризманне сорвал фол в атаке. Дальше была тьма замен (по три перестановки одновренно) и достойный ответ подгоняемого Декланом Райсом «Арсенала»: Мартин Эдегор приложился издали, но мяч пролетел выше перекладины. Пробил выше и Дьёкереш несколькими минутами позже. Из убойнейшей позиции после прострела с фланга!

А потом настало время испанского вратаря «Арсенала» Давида Райи, который раз за разом перехватывал навесы и уверенно забирал удары издали. Был неплох «Атлетико», но толкового плана на случай потенциального поражения у Симеоне не нашлось. Ни у чемпиона мира Хулиана Альвареса, ни у вышедшего спасть положение Александра Сёрлота раскусить оборону «канониров» и не получилось. Выстояли и сохранили ноль в графе «поражения»!

Когда еще так была так счастлива красно-белая часть Лондона, как сегодня?

Первый «ушастый» трофей очень близко

Могли бы мы написать, что «Атлетико» дошел до финала Лиги чемпионов впервые за десять лет, а пишем: «Арсенал» в финале впервые за 20 лет! В 2006-м с Тьерри Анри в составе и Арсеном Венгером на тренерском мостике «канониры» в Париже не смогли справиться с великолепной «Барселоной». После у лондонцев был еще один решающий матч еврокубка, и снова проигранный… Семь лет назад в Баку они были разгромлены «Челси» в финале Лиги Европы.

С кем сыграет «Арсенал» в новом финале? Выяснится завтра в Мюнхене, где местная «Бавария», идущая в этом сезоне к треблу, примет действующего победителя ЛЧ «Пари Сен-Жермен», чьи ворота будет защищать вратарь нашей сборной Матвей Сафонов. Воспитанник «Краснодара» может стать первым голкипером из России, вышедшим на поле в решающем матче главного клубного турнира Старого Света.

Иван Орехов