«Арсенал» снова нашел себя. «Канониры» вышли в финал Лиги чемпионов, выжав все из ошибки Облака

Смелость
Первый матч в Мадриде, с одной стороны, опроверг скептиков, которые рассуждали о «дерби автобусов» и предрекали смертную тоску. Вместе с тем схватка на «Метрополитано» подтвердила мысль о том, что сюжет в этой паре будет определять «Атлетико». Само собой, не в плане доминирования, а с точки зрения выбора стратегии. Нынешняя версия «матрасников», конечно, может откровенно сыграть вторым номером, но у нее мало общего с командой десятилетней давности, умевшей задушить атаку значительной части топ-клубов.
Главный тренер мадридцев Диего Симеоне с тех пор изменился. У него немного иные принципы и кардинально другой подбор исполнителей. И если попросить их скопировать предшественников, получится в лучшем случае сносно. В Кубке Испании «Атлетико» терпел на «Камп Ноу» и, хотя прошел дальше, получил 0:3. Да и на «Эмирейтс» негативный опыт на общем этапе ЛЧ был получен болезненный. Вроде бы предельная концентрация и внимательность возведены в абсолют, а на табло — 0:4. Зато у той версии «матрасников», что была готова играть с позиции силы, уничтожая соперника смелостью прессинга, выходило иначе.
Эти мощь и остервенение весной прочувствовала на себе «Барселона», сначала получившая четыре сухих мяча в Мадриде в кубковом турнире, а потом сгоревшая дома в первом четвертьфинале ЛЧ (0:2). «Арсенал» в испанской столице на весьма продолжительных отрезках тоже гоняли прилично. Как никто в этом сезоне! Поэтому было очень интересно увидеть, насколько смелым окажется «Атлетико» в Лондоне. Состав гостей к этому располагал, только у Микеля Артеты за прошедшую неделю в распоряжении стало куда больше творческих инструментов.
Просчет голкипера
Но все же, когда в субботу «канониры» выдали потрясающий тайм против «Фулхэма» с тремя забитыми мячами и россыпью моментов, казалось, что Субименди — этот символ надежности средней линии — просто отдыхает перед второй встречей с «Атлетико». Однако во вторник в старте оказались все, кто дал огня в АПЛ. Как очевидные фигуры — в лице Сака и Калафьори, так и Троссар с Льюисом-Скелли, который наконец-то получил возможность выступать на профильной позиции в центре поля, а не закрывать дыру на левом фланге обороны, как по ходу прошлого сезона.
«Что сказал футболистам? Идите и возьмите это», — слова Артеты накануне матча соответствовали его выбору. Пара выпадов на первых минутах тоже стали показательными, однако довольно быстро хозяев заставили действовать с оглядкой. Мадридцы здорово прессинговали, заставляя Райса регулярно опускаться к своей штрафной для розыгрыша мяча, и делать это под давлением. В итоге даже первый момент, тянувший на определение голевой, соорудил «Атлетико»: Гризманн нырнул за спины защитников под передачу Хулиана Альвареса и прострелил от линии поля, но хозяева не дали забить Джулиано Симеоне, к которому мяч отлетел от руки Райи.
Впрочем, вторая часть первого тайма однозначно осталась за «Арсеналом». Гости откатились в низкий блок и отдали владение. Но много ли создала команда Артеты? Не нашедший адресатов прострел Льюиса-Скелли через площадь ворот, да перепасовка перед штрафной, закончившаяся выстрелом Райса, который на себя принял Ганцко, — вот и все. Однако проблемы «Атлетико» на ровном месте придумал Облак. Побежав прерывать длинную передачу Салиба в направлении Дьекереша, словенец просчитался и спровоцировал цепочку неприятностей. Дал себя перебросить, после чего мяч от головы Пубиля прилетел к Троссару. И хотя с ударом бельгийца из-под младшего Симеоне кипер справился, на добивании отличился Сака.
Скандинавские моменты
После такой концовки первого тайма Симеоне требовалось переходить к плану Б — атакующему и агрессивному. И «Атлетико» вполне мог получить ответный подарок от Салиба. Француз сбросил мяч к своей штрафной, и Габриэл Магальянс только ценой неимоверных усилий не дал забить Симеоне-сыну. Райя в этой атаке был отыгран, но несколько минут спустя уже выручил — остановив выстрел Гризманна.
Артета на изменившийся характер матча отреагировал тройной заменой. Отдыхать отправились еще не набравший идеальные кондиции Сака и переставший успевать всюду Калафьори, а выход Эдегора вместо Эзе означал стремление добавить интеллекта средней линии и за счет этого снизить давление на оборону. А оно не сказать чтобы сильно ослабевало. Тем более в лице Серлота у красно-белых появился адресат для фланговых подач.
Правда, забивать обязан был другой представитель Скандинавии — Дьекереш. Инкапье вырезал с фланга передачу для футбольных учебников, однако форвард сборной Швеции с нескольких метров выстрелил куда-то в район верхнего яруса трибун. Закрывай игру одним ударом — и катай мяч до финального свистка! Дьекереш подобный сценарий исключил и заставил «Эмирейтс» нервничать. Во встрече, которая приняла качельный характер, случиться могло всякое. Подходы были у обеих команд, а Серлот в итоге перехватил эстафету неудачников — махнул мимо мяча, находясь в центре штрафной.
А большего «Атлетико» не создал. Точнее — ему не позволили. Отложивший отъезд в МЛС ради трофеев Гризманн остался как без Кубка Испании, так и без «ушастого» трофея ЛЧ. У Симеоне-старшего не будет третьего финала. Зато Артета, который находится в паре шагов от не покорявшегося «Арсеналу» 22 года чемпионского титула в АПЛ, отправил свою команду в Будапешт, где 30 мая состоится решающая битва за главный европейский трофей. В столице Венгрии от Микеля потребуется сделать то, что 20 лет назад не удалось его учителю Арсену Венгеру.
Автор: Андрей Кузичев
