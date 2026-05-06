Мэр Мадрида назвал УЕФА виновником поражения «Атлетико» в Лиге чемпионов

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не хотел видеть мадридский «Атлетико» в финале Лиги чемпионов, заявил мэр Мадрида и болельщик «матрасников» Хосе Луис Мартинес-Альмейда.
Лондонский «Арсенал» во вторник выиграл у «Атлетико» со счетом 1:0 и вышел в финал. Второй финалист определится в матче «Бавария» (Германия) — «ПСЖ» (Франция) в среду. В первой игре парижская команда одержала победу со счетом 5:4.
«Когда я увидел жеребьевку, то подумал, что нам достался “Арсенал”. Но я ошибся. Нам досталась игра против УЕФА. И УЕФА ясно дал понять, что не хочет видеть “Атлетико” в финале Лиги чемпионов», — цитирует мэра Мадрида Marca.
«Непостижимо ставить немецкого судью, когда Испания и Германия борются за пятую путевку в Лигу чемпионов. Кому, кроме УЕФА, могло прийти в голову назначить немцев главным судьей и арбитром на VAR? А вчера были эпизоды, которые объясняются не плохой работой арбитра, а, на мой взгляд, заранее предопределенным решением, направленным на то, чтобы навредить “Атлетико”, — подчеркнул Мартинес-Альмейда.
По ходу матча немецкий арбитр Даниэль Зиберт не поставил пенальти за возможные нарушения защитника «Арсенала» Риккардо Калафьори на Джулиано Симеоне, зафиксировав у последнего офсайд, и Антуане Гризманне.
«Непостижимо, что нет ни одного повтора положения вне игры у Джулиано, при том что затем следует очевидный пенальти. Позже мы увидели в соцсетях, что не было офсайда, что он был на своей половине поля. В матче, который транслируется таким количеством телекамер, почему по трансляции не дают повтор, был офсайд или не был? Потому что офсайда не было, они не захотели это признавать», — добавил Мартинес-Альмейда.
