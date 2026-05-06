Футбол. Кубок России
20:00
Спартак
:
ЦСКА
П1
1.80
X
4.40
П2
4.26
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Бавария
:
ПСЖ
П1
1.63
X
5.60
П2
4.33
Футбол. Кубок России
07.05
Краснодар
:
Динамо
П1
2.16
X
3.70
П2
3.45
Футбол. Лига Европы
07.05
Фрайбург
:
Брага
П1
1.80
X
3.73
П2
4.80
Футбол. Лига Европы
07.05
Астон Вилла
:
Ноттингем Форест
П1
1.76
X
3.95
П2
4.70
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Арсенал
1
:
Атлетико
0
Мэр Мадрида назвал УЕФА виновником поражения «Атлетико» в Лиге чемпионов

Мартинес-Альмейда: «Атлетико» играл не против «Арсенала», а против УЕФА.

Источник: Reuters

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не хотел видеть мадридский «Атлетико» в финале Лиги чемпионов, заявил мэр Мадрида и болельщик «матрасников» Хосе Луис Мартинес-Альмейда.

Лондонский «Арсенал» во вторник выиграл у «Атлетико» со счетом 1:0 и вышел в финал. Второй финалист определится в матче «Бавария» (Германия) — «ПСЖ» (Франция) в среду. В первой игре парижская команда одержала победу со счетом 5:4.

«Когда я увидел жеребьевку, то подумал, что нам достался “Арсенал”. Но я ошибся. Нам досталась игра против УЕФА. И УЕФА ясно дал понять, что не хочет видеть “Атлетико” в финале Лиги чемпионов», — цитирует мэра Мадрида Marca.

«Непостижимо ставить немецкого судью, когда Испания и Германия борются за пятую путевку в Лигу чемпионов. Кому, кроме УЕФА, могло прийти в голову назначить немцев главным судьей и арбитром на VAR? А вчера были эпизоды, которые объясняются не плохой работой арбитра, а, на мой взгляд, заранее предопределенным решением, направленным на то, чтобы навредить “Атлетико”, — подчеркнул Мартинес-Альмейда.

По ходу матча немецкий арбитр Даниэль Зиберт не поставил пенальти за возможные нарушения защитника «Арсенала» Риккардо Калафьори на Джулиано Симеоне, зафиксировав у последнего офсайд, и Антуане Гризманне.

«Непостижимо, что нет ни одного повтора положения вне игры у Джулиано, при том что затем следует очевидный пенальти. Позже мы увидели в соцсетях, что не было офсайда, что он был на своей половине поля. В матче, который транслируется таким количеством телекамер, почему по трансляции не дают повтор, был офсайд или не был? Потому что офсайда не было, они не захотели это признавать», — добавил Мартинес-Альмейда.

Арсенал
1:0
Первый тайм: 1:0
Атлетико
Футбол, Лига чемпионов, 1/2 финала
5.05.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
Эмирейтс
Главные тренеры
Микель Артета
Диего Симеоне
Голы
Арсенал
Букайо Сака
45′
Составы команд
Арсенал
1
Давид Райя
4
Бен Уайт
14
Виктор Дьекереш
2
Вильям Салиба
6
Габриэл Магальяйнс
41
Деклан Райс
33
Риккардо Калафьори
58′
5
Пьеро Инкапье
7
Букайо Сака
58′
8
Мартин Эдегор
19
Леандро Троссар
83′
11
Габриел Мартинелли
10
Эберечи Эзе
58′
20
Нони Мадуэке
49
Майлс Льюис-Скелли
74′
36
Мартин Субименди
Атлетико
13
Ян Облак
18
Марк Пубиль
81′
3
Маттео Руджери
17
Давид Ганцко
14
Маркос Льоренте
6
Коке
90+4′
20
Джулиано Симеоне
57′
16
Науэль Молина
22
Адемола Лукман
57′
5
Джонни Кардозо
24
Робен Ле Норман
57′
9
Александр Серлот
7
Антуан Гризманн
66′
10
Алекс Баэна
19
Хулиан Альварес
66′
11
Тьяго Альмада
Статистика
Арсенал
Атлетико
Желтые карточки
1
2
Удары (всего)
14
9
Удары в створ
2
2
Угловые
5
2
Фолы
10
13
Офсайды
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Даниэль Зиберт
(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти