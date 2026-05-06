Сафонов выйдет в основе ПСЖ на ответный матч полуфинала ЛЧ с «Баварией»

БЕРЛИН, 6 мая. /ТАСС/. Российский вратарь французского «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов вошел в стартовый состав команды на ответный матч полуфинала футбольной Лиги чемпионов с германской «Баварией». Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.
Встреча пройдет в Мюнхене 6 мая и начнется в 22:00 мск. В первом матче ПСЖ одержал победу со счетом 5:4, Сафонов также вышел в стартовом составе и провел всю игру.
Ранее ТАСС сообщал, что Сафонов не попал в заявку ПСЖ на матч 32-го тура чемпионата Франции против «Лорьяна» (2:2). По информации телеканала RMC Sport, главный тренер французской команды Луис Энрике решил дать российскому вратарю отдых перед ответный встречей против «Баварии».
Сафонов в текущем сезоне провел 23 матча за ПСЖ во всех турнирах и 11 раз сохранил ворота в неприкосновенности.