Сафонов стал первым россиянином, вышедшим в финал Лиги чемпионов дважды

ТАСС, 7 мая. Вратарь французского «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов стал первым российским футболистом, дважды вышедшим в финал Лиги чемпионов.
Ранее ТАСС сообщал, что ПСЖ сыграл вничью с германской «Баварией» со счетом 1:1 в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов. Первая встреча завершилась победой французской команды со счетом 5:4.
В финале ПСЖ сыграет с английским «Арсеналом». Решающий матч пройдет 30 мая в Будапеште.
В прошлогоднем финале с итальянским «Интером» (5:0) Сафонов попал в заявку на матч, но на поле не появился. Он стал пятым россиянином, выигравшим Лигу чемпионов. Ранее трофей завоевывали Игорь Добровольский («Марсель», 1993 год), Владимир Бут («Боруссия» (Дортмунд), 1997 год), Дмитрий Аленичев («Порту», 2004 год) и Денис Черышев («Реал», 2016 год).
