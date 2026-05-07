«ПСЖ» второй год подряд в финале Лиги чемпионов! У Хвичи — голевая, Сафонов и Нойер устроили парад сейвов

Трудно переплюнуть шедевр, который выдали «ПСЖ» и «Бавария» в первом матче. Девять голов в одной игре — рекорд полуфиналов Лиги чемпионов, да и сюжет получился поистине роскошный. Понятно, что ожидать такого же водопада забитых мячей в одной встрече странно, но сейчас степень интриги была на порядок выше, чем в Париже. Там команды куражились вволю, зная, что многое можно исправить через неделю. Сейчас же цена ошибки оказалась гораздо выше, и оба главных тренера наверняка это учитывали.
Венсан Компани до начала битвы в Мюнхене рассуждал о качестве работы и молодости состава оппонента. Но бельгиец сам заслужил самые лестные отзывы за свой этап в «Баварии». В Париже его не хватало у кромки поля, и теперь не было сомнений, что немецкий клуб станет действовать куда более слаженно и собранно. Стартовый состав хозяев обошелся без сюрпризов: проваливший первый матч Дэвис остался в запасе, на флангах обороны вышли Лаймер и Станишич. Трезубец Диас — Кейн — Олисе никуда деться и не мог, а в подмогу ему отправили набирающего форму после травмы Мусиалу.
Луис Энрике тоже расплывался в комплиментах сопернику: сказал, что «Бавария» играет сенсационно, а преимущество в один гол ничего не значит, так что «ПСЖ» едет в Мюнхен побеждать. И делать это приходилось без одного из ключевых исполнителей — Ашраф Хакими получил повреждение неделю назад, его место на правом краю защиты занял Заир-Эмери, а Фабиан Руис составил классическое трио в центре поля с Витиньей и Невешем. Ну и Сафонов после перерыва в Лиге 1 ожидаемо занял место в рамке.
Матвей еще станет героем эпизода, но главное событие первого тайма произошло на другой половине поля. Уже на 3-й минуте Хвича эффектно отыгрался с Руисом, промчался по флангу и очень вовремя покатил на Дембеле, который отправил мяч под перекладину.
Холодный душ для «Баварии», но мюнхенцы уже уступали 2:5 по ходу первого матча — и показали, что к таким поворотам сюжета готовы. Правда, после этого «ПСЖ» все еще продолжал владеть мячом и осознанно перегружал левый фланг, куда смещался и Руис, и даже правый вингер Дуэ. «Бавария» пыталась нащупать свой футбол через эту же зону — Олисе постоянно генерировал остроту и в самом начале встречи посадил Нуну Мендеша на «горчичник». На исходе получаса Майкл вновь прошел португальца и пробил в направлении дальней «девятки», не попав совсем чуть-чуть.
А потом на первый план вышел судья. Мендеш сыграл рукой, хотя, скорее, это Лаймер выцелил ее нацеленным действием. И это спровоцировало волну возмущения среди всех, кто переживал за «Баварию»: футболисты окружили арбитра Жоау Пиньейру, а Компани скакал на бровке, не понимая, почему рефери не показал соотечественнику вторую желтую.
А спустя несколько минут появился еще один повод подозревать Пиньейру в симпатиях португальцам «ПСЖ». Витинья выбивал мяч из штрафной, и попал точно в отставленную руку Жоау Невешу. Та точно не находилась в естественном положении, и многие действительно не поняли, почему ни главный судья, ни ВАР не приняли решение поставить мяч на 11-метровую отметку. Но эксперт «СЭ» по судейству Александр Бобров тут же дал пояснение эпизоду: «Типичная ситуация “свой в своего” — в таких случаях по правилам это не нарушение, пенальти не назначаются. Таким образом, Пиньейру абсолютно прав».
Эти эпизоды будут обсуждать еще долго, но на поле происходило еще много интересного. Например, Нойер совершил сумасшедший сейв после удара Невеша головой и оставил свою команду в игре. А затем настала очередь уже Сафонова выручать. «Бавария» усилила давление в концовке тайма, и выстрел Мусиалы из-за пределов штрафной получился очень опасным, но российский голкипер оказался начеку.
Перед самым свистком на перерыв у «Баварии» появилась еще одна шикарная возможность сократить отставание в счете: Та оставили совсем одного в штрафной, и только чудо уберегло «ПСЖ» от пропущенного гола — мяч прошел совсем близко со штангой.
Во втором тайме «ПСЖ» уже никуда не надо было торопиться — гости включили удушливый прессинг на чужой половине поля и не оставляли пространства баварским звездам. Кейн, Олисе, Диас и Мусиала точно провели не лучшие матчи в карьере, и именно вспышки хотя бы кого-то из них Мюнхену отчаянно не хватало. Хорошие подходы возникали, Сафонов регулярно вступал в игру, но в целом забирал свои мячи, с которыми должен справляться.
А вот Нойер еще несколько раз реально выручал «Баварию» и сохранял хоть какую-то интригу. «ПСЖ», как и в первом матче, образцово расчерчивал контратаки. В одной из них Хвича мог ставить точку, пройдя двух защитников, но уже на линии вратарской не попал как следует по мячу. А еще возник момент у Дуэ, едва не выцелившего в дальний угол.
«Бавария» все же забила: Кейн блестяще принял пас в штрафной и прошил ближнюю «девятку». Но было уже слишком поздно — шла 4-я добавленная минута. Так что и итоговый счет, и результат справедливы. «ПСЖ» провел идеальный матч, гибко подстроившись под соперника и грамотно использовав преимущество после быстрого гола. А вот «Баварии» не хватило остроты у чужих ворот — мюнхенцы владели территориальным преимуществом, но уперлись в парижскую стену и забили в момент, когда на второй мяч уже банально не оставалось времени. Вряд ли кто-то станет спорить с тем, что «ПСЖ» заслуженно отправляется в Будапешт на решающую встречу турнира.
Теперь ждем один из самых статусных вечеров в истории российского футбола — Сафонов доказал, что достоин чести выйти на поле в финале Лиги чемпионов.
Венсан Компани
Луис Энрике
Гарри Кейн
(Альфонсо Дэйвис)
90+4′
Усман Дембеле
(Хвича Кварацхелия)
3′
1
Мануэль Нойер
27
Конрад Лаймер
17
Майкл Олисе
14
Луис Диас
78′
9
Гарри Кейн
6
Йозуа Киммих
90+7′
45
Александр Павлович
44
Йосип Станишич
68′
3
Ким Мин Джэ
10
Джамал Мусиала
79′
11
Николас Джексон
2
Дайот Упамекано
85′
42
Леннарт Карл
4
Джонатан Та
33′
68′
19
Альфонсо Дэйвис
39
Матвей Сафонов
33
Уоррен Заир-Эмери
87
Жоау Невеш
17
Витор Феррейра Витинья
7
Хвича Кварацхелия
45+3′
5
Маркиньос
86′
51
Вильян Пачо
25
Нуну Мендеш
8′
85′
24
Сенни Маюлу
8
Фабиан Руис
76′
4
Лукас Бералдо
10
Усман Дембеле
65′
29
Брэдли Барколя
14
Дезире Дуэ
76′
21
Люка Эрнандез
Главный судья
Жоау Пинейру
(Португалия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти