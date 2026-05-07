Футбол. Кубок России
20:30
Краснодар
:
Динамо
П1
2.16
X
3.70
П2
3.45
Футбол. Лига Европы
22:00
Фрайбург
:
Брага
П1
1.78
X
3.73
П2
4.90
Футбол. Лига Европы
22:00
Астон Вилла
:
Ноттингем Форест
П1
1.76
X
3.92
П2
4.70
Футбол. Лига конференций
22:00
Кристал Пэлас
:
Шахтер
П1
1.60
X
4.46
П2
5.72
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бавария
1
:
ПСЖ
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Спартак
1
:
ЦСКА
0
П1
X
П2

Губерниев: «Сафонов здесь и сейчас — лицо нашего спорта в мире»

Телекомментатор Дмитрий Губерниев высказался о достижении российского вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова в Лиге чемпионов.

Источник: Getty Images

В среду «ПСЖ» с Сафоновым в воротах сыграл вничью с «Баварией» (1:1) в ответном матче и вышел в финал ЛЧ.

«Матвей Сафонов здесь и сейчас — лицо нашего спорта в мире! Впервые в истории российский футболист выходит снова в финал футбольной ЛЧ! Гордимся! ❤️ “— написал Губерниев в своем телеграм-канале.

Бавария
1:1
Первый тайм: 0:1
ПСЖ
Футбол, Лига чемпионов, 1/2 финала
6.05.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
Алльянц Арена
Главные тренеры
Венсан Компани
Луис Энрике
Голы
Бавария
Гарри Кейн
(Альфонсо Дэйвис)
90+4′
ПСЖ
Усман Дембеле
(Хвича Кварацхелия)
3′
Составы команд
Бавария
1
Мануэль Нойер
27
Конрад Лаймер
17
Майкл Олисе
14
Луис Диас
78′
9
Гарри Кейн
6
Йозуа Киммих
90+7′
45
Александр Павлович
44
Йосип Станишич
68′
3
Ким Мин Джэ
10
Джамал Мусиала
79′
11
Николас Джексон
2
Дайот Упамекано
85′
42
Леннарт Карл
4
Джонатан Та
33′
68′
19
Альфонсо Дэйвис
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
33
Уоррен Заир-Эмери
87
Жоау Невеш
17
Витор Феррейра Витинья
7
Хвича Кварацхелия
45+3′
5
Маркиньос
86′
51
Вильян Пачо
25
Нуну Мендеш
8′
85′
24
Сенни Маюлу
8
Фабиан Руис
76′
4
Лукас Бералдо
10
Усман Дембеле
65′
29
Брэдли Барколя
14
Дезире Дуэ
76′
21
Люка Эрнандез
Статистика
Бавария
ПСЖ
Желтые карточки
3
3
Удары (всего)
18
15
Удары в створ
6
6
Угловые
1
8
Фолы
11
12
Офсайды
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Жоау Пинейру
(Португалия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти