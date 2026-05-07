Нойер назвал «ПСЖ» убийцами после поражения «Баварии» в Лиге чемпионов

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Вратарь немецкой «Баварии» Мануэль Нойер считает, что его команде не хватило хладнокровия и реализации моментов в ответном матче полуфинала футбольной Лиги чемпионов против «ПСЖ», в то время как парижане были безжалостны в первой встрече.
В среду «ПСЖ» на выезде сыграл вничью с «Баварией» со счетом 1:1 и вышел в финал турнира по сумме двух встреч (6:5).
«У нас было не так много явных моментов, но когда такие моменты появляются… Посмотрите на “ПСЖ” — они были настоящими убийцами, забив пять голов в первом матче. Это именно то, что было нужно нам сегодня. И мне кажется, было видно, что мы были действительно близки к выходу в финал, но нам не удалось довести дело до конца», — приводит слова Нойера сайт УЕФА.
«ПСЖ» в финале Лиги чемпионов встретится с лондонским «Арсеналом» 30 мая в Будапеште.
