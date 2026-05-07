Компани обвинил судей в поражении «Баварии»

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Главный тренер «Баварии» Венсан Компани раскритиковал решения арбитра Жуана Пиньейру относительно моментов с попаданием мяча в руку футболистам французского «Пари Сен-Жермен» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов.
В среду «Бавария» сыграла дома вничью с «ПСЖ» в полуфинале турнира и по сумме двух матчей (4:5, 1:1) покинула плей-офф. В первом тайме мяч попал в руку имевшему желтую карточку защитнику парижан Нуну Мендешу. Позднее полузащитник «ПСЖ» Жуан Невеш сыграл рукой в штрафной, но судья принял решение не назначать пенальти.
«Для меня это была очевидная вторая желтая. Абсолютно ясно! Каким-то образом был назначен штрафной в нашу сторону. И этот инцидент, конечно же, является решающим моментом игры. А потом мы видим вот такую сцену: рука Невеша поднята, мяч касается его руки. А объяснение — это было попадание в своего игрока. Но свой игрок находился в десяти метрах от него!» — приводит слова Компани Bild.
