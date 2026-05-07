Во Франции высоко оценили игру Сафонова в ответном матче с «Баварией»

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Эксперты французского издания L'Equipe поставили семь баллов российскому вратарю «Пари Сен-Жермен» Матвею Сафонову за ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов против немецкой «Баварии».
В среду «ПСЖ» сыграл на выезде вничью с «Баварией» и по сумме двух матчей (5:4, 1:1) вышел в финал турнира. Сафонов отразил пять ударов, единственный мяч он пропустил на четвертой компенсированной ко второму тайму минуте.
Также семерку от издания получили защитники команды Маркиньос и Нуну Мендеш, полузащитники Фабиан Руис и Жуан Невеш. Выше оценка лишь у полузащитников Уоррена Заира-Эмери и Хвичи Кварацхелии (8).
RMC Sport выше всех в команде оценил Сафонова, Вильяна Пачо и Кварацхелию, поставив всем по восемь баллов.
От Foot Mercato Сафонов вместе с Витиньей, Невешем и Дезире Дуэ получил низшую оценку в команде (6). Издание отметило его сосредоточенность и несколько сейвов, но также выделило промах россиянина при выносе мяча.
