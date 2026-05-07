Во Франции высоко оценили игру Сафонова в ответном матче с «Баварией»

В среду «ПСЖ» сыграл на выезде вничью с «Баварией» и по сумме двух матчей (5:4, 1:1) вышел в финал турнира. Сафонов отразил пять ударов, единственный мяч он пропустил на четвертой компенсированной ко второму тайму минуте.