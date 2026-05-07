«Мой путь был непростым»: Сафонов рассказал о выходе в финал Лиги Чемпионов

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Российский голкипер футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов после второго подряд выхода в финал Лиги чемпионов заявил, что рад быть частью командного результата и напрямую влиять на игру.
В среду «ПСЖ» сыграл на выезде вничью с «Баварией» и по сумме двух матчей (5:4, 1:1) вышел в финал турнира. Сафонов отразил пять ударов, единственный мяч он пропустил на четвертой компенсированной ко второму тайму минуте. Также россиянин около пяти раз выбивал мяч за пределы поля, следуя указаниям главного тренера Луиса Энрике, чтобы помешать действовавшему на правом фланге вингеру мюнхенской команды Майклу Олисе.
«Рад быть частью нашего командного результата, влиять на игру напрямую. И просто быть там, где я сейчас нахожусь. Если оглянуться на весь наш путь, то, как и в прошлом году, он был непростым. Но, как и год назад, мы снова в финале Лиги чемпионов. Сейчас эмоции уже немного улеглись, и на смену им приходит усталость. А вместе с ней и осознание того, какую работу мы проделали вчера. Горжусь своей командой: от матча к матчу ребята показывают свои лучшие качества и все больше отдаются на поле. В таких играх особенно важен вклад каждого, здесь сразу чувствуется, если кто-то выпадает из общего ритма», — написал Сафонов в своем Telegram-канале.
«Сейчас есть немного времени перевести дух. А дальше нужно завершить чемпионат. Уже после следующего тура есть шанс стать чемпионами, хотя, по ощущениям, решающим станет матч против “Ланса”. Готовимся, все в наших руках», — добавил он.
Венсан Компани
Луис Энрике
Гарри Кейн
(Альфонсо Дэйвис)
90+4′
Усман Дембеле
(Хвича Кварацхелия)
3′
1
Мануэль Нойер
27
Конрад Лаймер
17
Майкл Олисе
14
Луис Диас
78′
9
Гарри Кейн
6
Йозуа Киммих
90+7′
45
Александр Павлович
44
Йосип Станишич
68′
3
Ким Мин Джэ
10
Джамал Мусиала
79′
11
Николас Джексон
2
Дайот Упамекано
85′
42
Леннарт Карл
4
Джонатан Та
33′
68′
19
Альфонсо Дэйвис
39
Матвей Сафонов
33
Уоррен Заир-Эмери
87
Жоау Невеш
17
Витор Феррейра Витинья
7
Хвича Кварацхелия
45+3′
5
Маркиньос
86′
51
Вильян Пачо
25
Нуну Мендеш
8′
85′
24
Сенни Маюлу
8
Фабиан Руис
76′
4
Лукас Бералдо
10
Усман Дембеле
65′
29
Брэдли Барколя
14
Дезире Дуэ
76′
21
Люка Эрнандез
Главный судья
Жоау Пинейру
(Португалия)
