Анри оценил шансы «Арсенала» в финале Лиги чемпионов против «ПСЖ»

Финальный матч турнира пройдет 30 мая в Будапеште.
«Я очень рад, что мы вышли в финал, посмотрим, что мы сможем сделать против них, потому что это выдающаяся команда. Я надеюсь, что мы сможем обыграть “ПСЖ”, хотя это будет очень сложно.
Я проснулся с улыбкой, потому что прошло 20 лет с тех пор, как мы в последний раз дошли до финала. Мы боремся за победу в АПЛ, мы уже 22 года ее не выигрываем.
Обычно я не слишком нервничаю, но думаю, что перед этим финалом буду волноваться, ведь они могут сделать то, что не удалось мне самому. Вы хотите, чтобы ваша команда побеждала, хотите это испытать. Надеюсь, это произойдет, но посмотрите, как играл «ПСЖ» — они могут убить вас по-разному, забить больше голов или нейтрализовать вас.
У них есть все, но «Арсенал» проявил стойкость, и когда мы создаем моменты, то забиваем. Это будет сложно, но поживем — увидим", — приводит слова Анри Metro.