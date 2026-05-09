Энрике не ответил, были ли выносы Сафонова в аут частью тактики: «Не намерен делиться информацией с соперниками»

Парижский клуб победил «Баварию» по сумме двух матчей в полуфинале Лиги чемпионов (5:4, 1:1). В ответном матче российский вратарь семь раз выбил мяч за боковую линию дальними ударами.
«Что важно и чего хотят болельщики, так это чтобы их команда побеждала. Я думаю, им нравится, как мы играем. После каждого матча мы обсуждаем детали, которые действительно важны. Я не намерен делиться информацией с соперниками.
Мы стараемся играть так, как считаем нужным для победы в матче. Что касается матча с мюнхенской “Баварией”, то я очень горжусь тем, что увидел, тем, как мы сражались на протяжении всей игры», — сказал Энрике.
