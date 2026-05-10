Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
10:00
Уфа
:
Ротор
П1
3.22
X
3.00
П2
2.55
Футбол. Премьер-лига
12:30
Оренбург
:
Крылья Советов
П1
2.03
X
3.70
П2
3.75
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
2
:
Бетис
2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
0
:
Ювентус
1
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
3
:
Брентфорд
0
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
0
:
Бавария
1
Футбол. Испания
завершен
Атлетико
0
:
Сельта
1
Футбол. Италия
завершен
Лацио
0
:
Интер
3
Футбол. Испания
завершен
Севилья
2
:
Эспаньол
1
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
3
:
Вулверхэмптон
0
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
0
:
Борнмут
1
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
0
:
Манчестер Юнайтед
0
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
3
:
Боруссия М
1
Футбол. Германия
завершен
Хоффенхайм
1
:
Вердер
0
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
2
:
Санкт-Паули
1
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
3
:
Байер
1
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
0
:
Удинезе
2
Футбол. Испания
завершен
Эльче
1
:
Алавес
1
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
1
:
Челси
1
Черчесов дал совет вратарю «ПСЖ» Сафонову на финал Лиги чемпионов

Главный тренер грозненского «Ахмата» Станислав Черчесов высказался об игре российского вратаря французского «ПСЖ» Матвея Сафонова.

Источник: РИА "Новости"

6 мая «ПСЖ» с Сафоновым в составе сыграл вничью с немецкой «Баварией» (1:1) и второй год подряд вышел в финал Лиги чемпионов.

— При вас Сафонов стал основным вратарем сборной — на Евро-2020. Тогда могли предположить, что Матвей окажется не просто в одном из топ-клубов, а станет дважды финалистом Лиги чемпионов? В тот момент видели в нем такой потенциал?

— Потенциал в нем виделся — поэтому он и оказался в национальной команде, выступал на чемпионате Европы. Другое дело, что я, например, про себя никогда не думал, что буду играть в Бундеслиге. Задача спортсмена — делать свою работу, а что из этого получится, покажет время. Самое главное, что мы тогда не ошиблись с выбором основного голкипера — Матвей и сейчас это доказывает. Хотя в 2021-м меня часто критиковали, мол, затягиваю процесс. Но, как всегда говорил Константин Бесков, все надо делать вовремя.

Матвей спокойно отыграл цикл в молодежной сборной, пару раз его вызвали и дали возможность расти дальше. То, что от нас требовалось, сделали: помогли Сафонову органично войти в сборную, без лишних барьеров. Надеюсь, в этом плане поступили правильно. Молодого футболиста, тем более вратаря, надо вводить вовремя — чтобы он разбежался и полетел.

— Если получится добраться до Будапешта, что скажете Матвею при встрече?

— Думаю, даже если очень сильно захочу, ее не будет. Это финал Лиги чемпионов, у футболистов «ПСЖ» свои задачи. Поэтому скажу уже сейчас: будь самим собой. До решающих матчей ЛЧ просто так не доходят, поэтому ничего менять не надо. Сафонов знает свою работу — пусть и дальше ее делает, — заявил Черчесов в интервью «СЭ».

30 мая в финале Лиги чемпионов «ПСЖ» сыграет против английского «Арсенала» на стадионе «Ференц Пушкаш» в Будапеште (Венгрия).

Футбол. Лига чемпионов
30.05
ПСЖ
:
Арсенал
