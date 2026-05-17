Энрике: «Убежден, мы способны выиграть вторую Лигу чемпионов»

«Это генетика. У меня и у всего тренерского штаба есть соревновательный ген, который делает нас готовыми к любым соревнованиям. Если вы приедете в Хихон, где я провожу лето, даже на пляже, я буду настроен на победу. Когда я играю со своими детьми, я тоже настроен на победу. Для меня это несложно.



Мне не нужно прилагать никаких усилий, чтобы мотивировать игроков. Это помогает нам подготовиться к каждому матчу. Я просыпаюсь готовым. Возможно, в других вещах мне приходится прилагать много усилий, но не в этом.



Я ничего не помню (о победах в Лиге чемпионов). Если думать о прошлом, отвлекаешься. Убежден, мы способны выиграть вторую Лигу чемпионов. Это моя мотивация. Хочу, чтобы все были готовы — и игроки, и болельщики», — приводит слова Энрике RMC Sport.