Голкипер «Барселоны» объяснил неудачи в Лиге чемпионов: «Титул сам по себе не придет»

В этом сезоне команда вылетела в ¼ финала Лиги чемпионов от «Атлетико».
"Титул Лиги чемпионов сам по себе не придет. Нам нужно улучшить те мелкие детали, которые мешают нам завоевать его.
У нас очень молодая команда. Нам еще нужно набраться опыта в Лиге чемпионов. В прошлом году мы были очень близки к финалу, в этом году почти дошли до полуфинала.
Нужно найти баланс между сохранением своей индивидуальности и более строгой игрой в обороне, возможно, немного отходя назад в неудобные моменты игры", — приводит слова Гарсии Marca.