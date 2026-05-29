Два в ряд: сможет ли Сафонов остановить «Арсенал»

Российский вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов готовится к главному матчу в своей карьере. В субботу, 30 мая, ПСЖ встретится с лондонским «Арсеналом» в финале Лиги чемпионов. Для самого Сафонова этот матч может стать историческим: российские футболисты не выходили на поле в финале ЛЧ более двух десятилетий. В решающей игре сезона сойдутся чемпионы Франции и Англии, а сам финал станет не только битвой двух топ-клубов, но и дуэлью вратарей — Матвея Сафонова и Давида Райи. Подробнее о раскладах перед матчем и шансах российского голкипера на трофей — в материале «Известий».
Путь ПСЖ и «Арсенала» к финалу
Финальная вывеска Лиги чемпионов в 2026 году полностью оправдывает название турнира. В Будапеште сойдутся свежие чемпионы своих лиг.
Чемпионством ПСЖ во Франции уже давно никого не удивить. С 2012 года парижане стабильно забирают медали чемпионата, и лишь три раза они были не с золотым отливом: в 2012, 2017 и 2021 годах ПСЖ финишировал вторым. Все остальные сезоны за этот период приносили парижскому гранду чемпионские титулы.
Не стал исключением и сезон-2025/26. В нем ПСЖ стал чемпионом в пятый раз подряд.
На этот раз всё решилось 13 мая, когда в перенесенном матче 29-го тура против «Ланса» ПСЖ одержал победу со счетом 2:0 и тем самым гарантировал себе чемпионство за тур до конца чемпионата. После этого подопечные Луиса Энрике подрасслабились и отдали уже ничего не значащую для себя победу «Парижу» в дерби (1:2).
А вот для болельщиков «Арсенала» чемпионство любимой команды — долгожданный праздник. Такого в АПЛ не было 22 года — со времен легендарного сезона-2003/04, где «Арсенал» не потерпел ни одного поражения за 38 туров.
В этот раз всё было не так феноменально, но тоже очень уверенно. О возможном чемпионстве в контексте «канониров» многие осторожно начали говорить уже в декабре 2025 года, и по итогу разговоры оказались не напрасны.
Долгожданное чемпионство «Арсеналу» принес «Манчестер Сити», 19 мая сыгравший вничью с «Борнмутом» (1:1) в гостевом матче 37-го тура АПЛ. Этого лондонцам хватило, чтобы за тур до окончания сезона завоевать титул чемпионов Англии. Команда Микеля Артеты набрала 85 очков, одержав 26 побед в 38 матчах. Отрыв от «Сити» составил семь очков.
Символично, что по итогам минувшего сезона и ПСЖ, и «Арсенал» в 14-й раз в истории стали чемпионами своих стран. И если для Парижа это рекордный показатель в лиге, то для «красного» Лондона — лишь третий, после двух других «красных» клубов: у «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля» — по 20 титулов.
Зато в истории Лиги чемпионов никакого триумфального равенства между ПСЖ и «Арсеналом» нет. Парижане находятся на одну ступеньку выше «канониров», одержав одну победу в двух финалах: в 2020 году ПСЖ не удалось обыграть в решающем матче мюнхенскую «Баварию», а в прошлом году французы уверенно разобрались с миланским «Интером». Так что в матче с «Арсеналом» клуб из столицы Франции попытается защитить титул.
Лондонцы же до сегодняшнего дня лишь однажды выходили в финал главного клубного турнира Европы. И безуспешно. Это было в 2006 году, ровно 20 лет назад. Тогда «Арсенал» уступил испанской «Барселоне». Но сейчас у лондонцев, на волне чемпионского успеха, определенно настрой на победу.
«Когда вы сбрасываете с себя бремя, то чувствуете радость и облегчение. Сейчас мы должны воспользоваться этим как цунами эмоций, надежды и жажды выиграть Лигу чемпионов», — сказал Артета.
Кто лучше — Сафонов или Райя
Итоговый триумф ПСЖ и «Арсенала» в своих национальных чемпионатах стал результатом в том числе и надежной игры вратарей, которые сойдутся в заочной дуэли в финале Лиги чемпионов.
Стражем ворот «Арсенала» в уходящем сезоне был 30-летний Давид Райя, попавший в итоговую заявку сборной Испании на предстоящий чемпионат мира в США, Канаде и Мексике. В завершившемся чемпионате Английской премьер-лиги Райя провел 19 «сухих» матчей из 37, пропустив в общей сложности 26 мячей. 19 «сухарей» — лучший показатель в лиге — на четыре больше, чем у итальянца Джанлуиджи Доннаруммы из «Манчестер Сити». Кстати, бывшего конкурента Сафонова в ПСЖ.
У Матвея, по сравнению с Райя, статистика чуть скромнее. Но тут справедливо можно сделать скидку на количество сыгранных матчей в чемпионате Франции — все-таки основным вратарем сезон в Париже начинал Люка Шевалье, по итогу успевший даже набрать на один «сухарь» больше, чем россиянин. Но тем не менее вклад Сафонова в чемпионство ПСЖ также нельзя недооценивать: восемь «сухих» матчей из 15, и 14 пропущенных голов.
Но будем честны: у Сафонова путь к финалу был намного сложнее, чем у Райя. И длиннее. «Арсенал» занял первое место по итогам общего этапа, не потеряв ни одного очка в восьми матчах, и за счет этого автоматически прошел в ⅛ финала, минуя первый раунд плей-офф.
«Арсеналу» откровенно повезло с сеткой. На пути к финалу «канониры» остановили немецкий «Байер», португальский «Спортинг» и испанский «Атлетико» с общей разницей забитых и пропущенных мячей 6:2.
У ПСЖ, ставшего 11-м, всё было иначе. Парижане не без труда прошли «Монако» (3:2, 2:2), затем в ⅛ финала очень уверенно справились с топовым «Челси» (5:2, 3:0), в четвертьфинале дважды обыграли «Ливерпуль» со счетом 2:0, а в полуфинале выстояли в голевой перестрелке с «Баварией» (5:4, 1:1). Так что у Сафонова работы было явно побольше, и тем ценнее выход его команды в финал.
Исторический финал для России
Да-да, для России. Мы ничего не перепутали. Дело в том, что российских футболистов не было на поле в финальных матчах Лиги чемпионов уже 22 года. И нет никаких сомнений, что в субботу эта серия прервется благодаря выходу Сафонова на «Пушкаш Арену» в Будапеште. Так Матвей повторит успех полузащитника Дмитрия Аленичева, сыгравшего за «Порту» в финале сезона-2003/04 против «Монако».
Главным же успехом для российского футбола по итогам этого финала, безусловно, будет победа ПСЖ и Сафонова в частности. Так Матвей станет первым российским футболистом, выигравшим два кубка Лиги чемпионов (да еще и подряд), а также завоюет шестой «российский» кубок ЛЧ, после Игоря Добровольского («Марсель», Франция, 1993), Владимира Бута («Боруссия» Дортмунд, Германия, 1997), уже упомянутого Аленичева, Дениса Черышева («Реал» Мадрид, Испания, 2016) и самого себя годичной давности.
Шансы ПСЖ на повторение прошлогоднего успеха довольно высоки. Но чемпион Англии наверняка попытается чем-то удивить парижан.
Алексей Михайлов