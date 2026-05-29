Два в ряд: сможет ли Сафонов остановить «Арсенал»

Российский вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов готовится к главному матчу в своей карьере. В субботу, 30 мая, ПСЖ встретится с лондонским «Арсеналом» в финале Лиги чемпионов. Для самого Сафонова этот матч может стать историческим: российские футболисты не выходили на поле в финале ЛЧ более двух десятилетий. В решающей игре сезона сойдутся чемпионы Франции и Англии, а сам финал станет не только битвой двух топ-клубов, но и дуэлью вратарей — Матвея Сафонова и Давида Райи. Подробнее о раскладах перед матчем и шансах российского голкипера на трофей — в материале «Известий».