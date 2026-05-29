От грани увольнения до чемпионства и финала ЛЧ. 5 шагов Артеты, которые сделали «Арсенал» снова великим

Микель Артета у руля «Арсенала» уже шестой сезон — это один из самых долгих и вдумчивых проектов современного футбола. За это время баскский тренер прошел путь от насмешек в духе «Гвардиола на минималках» до чемпионства и признания одним из лучших в своем деле. Да и сам «Арсенал» при нем превратился из гадкого утенка в настоящего лебедя. И для этого Артета предпринял пять простых, но очень сложных шагов.
Шаг 1. Осознание масштаба проблем
В декабре 2019-го «Арсенал» находился на стадии распада. Артета принял команду на 10-м месте в АПЛ с одной победой в последних 12 матчах. Незадолго до этого руководство клуба уволило другого баска, Унаи Эмери, после худшей серии за 27 лет. Куда вся эта конструкция двигается, было решительно непонятно. Слишком многие негативные факторы слились воедино: напряженная раздевалка, отсутствие дисциплины, токсичные статьи в прессе и ощущение бесконечного переходного периода поственгеровской эпохи.
Сам Артета впервые по-настоящему прочувствовал масштаб катастрофы еще до назначения. За несколько дней до подписания контракта он, ассистент Гвардиолы, сидел на скамейке «Манчестер Сити» на «Эмирейтс» и наблюдал, как «горожане» уже к перерыву громят «Арсенал» на выезде со счетом 3:0. Он видел, как болельщики уходили со стадиона прямо во время матча, а после финального свистка стадион накрыла мертвая тишина. Позже люди внутри клуба рассказывали: именно тогда Артета окончательно понял, насколько все плохо.
Так что перво-наперво Микелю нужно было не починить тактику, а снять ощущение безысходности. Он практически сразу начал говорить про энергию, стандарты и ответственность. Повторял, что не потерпит токсиков и лентяев. Внутри «Арсенала» тех месяцев многие вспоминали: тренер маниакально контролировал детали: от пунктуальности до языка тела игроков на тренировках.
Гранит Джака позже рассказывал, как тренер зашел в комнату, увидел хаотично расставленные стулья и заставил персонал немедленно привести все в порядок. На первый взгляд — мелочь. Но именно из таких мелочей Артета и начал строить новый «Арсенал». Месут Озил говорил, что атмосфера внутри команды стала «намного счастливее». Обамеянг рассказывал, что команда прогрессирует буквально каждый день. Давид Луиз — один из самых опытных игроков того состава — уже через несколько недель замечал, что с этим тренером клуб снова сможет бороться за что-то большое. Результаты тогда продолжали хромать, но люди видели: что-то внутри меняется.
Шаг 2. Удержался на грани увольнения
Летом 2020-го казалось, что «Арсенал» наконец нашел большого тренера. Артета выиграл Кубок Англии, по дороге выбив «Манчестер Сити» Гвардиолы и обыграв «Челси» в финале. Команда выглядела организованной, дисциплинированной и неожиданно зрелой. В Англии уже начали осторожно говорить о появлении «нового Пепа». Тем более сам Артета был идеальным героем для такого сюжета: молодой ученик Гвардиолы, бывший капитан клуба, человек с безумным вниманием к деталям, помешанный на контроле и владении мячом.
Но проблема была в том, что Кубок Англии замаскировал все еще продолжавшийся кризис. Да, «Арсенал» научился выживать и даже взял трофей, но до идеала Артеты ему было еще далеко. Схема 3−4−3, которая помогла стабилизировать оборону и пройти кубковый маршрут, постепенно начала душить атаку. Осенью 2020-го футбол «Арсенала» стал тяжелым, стерильным и пугающе медленным. Команда почти не создавала моменты через центр и сваливалась в бесконечные навесы. Особенно страшно это выглядело на фоне образа Артеты: тренер, который ассоциировался с позиционным футболом и сложными структурами владения, выглядел как какой-нибудь Сэм Эллардайс или Дэвид Мойес.
К декабрю ситуация усугубилась. «Арсенал» выиграл всего один матч из десяти в АПЛ и постепенно сползал к зоне вылета. Команда проигрывала «Тоттенхэму», «Эвертону», «Вулверхэмптону», а матч против «Бернли» заставил говорить о том, что она достигла дна. «Арсенал» вроде бы контролировал встречу, но выглядел абсолютно мертвым эмоционально. Артета был на грани отставки.
Однако руководство неожиданно сохранило спокойствие. Тем более Артета продолжал полностью контролировать раздевалку, сохранял поддержку со стороны боссов, а главное — люди внутри клуба лицезрели процесс изменений, которого еще не было видно снаружи. А затем случился Boxing Day и матч с «Челси». Именно там впервые по-настоящему родился будущий «Арсенал» Артеты. Обамеянг, Ляказетт и Виллиан отходили на второй план, а на первый вышли молодые таланты Сака, Смит-Роу и Мартинелли. Микель омолодил состав и получил то, чего у команды не было несколько месяцев: движение, энергию и смелость. Смит-Роу оживил центр поля, Сака начал разрывать на фланге, а Мартинелли вернул вертикальность и агрессию без мяча. Впервые за долгое время «Арсенал» снова выглядел живым.
После победы 3:1 над «Челси» Артета окончательно убедился: старую команду уже невозможно починить. Ее можно только разобрать и построить заново.
Шаг 3. Демонтаж
Летом 2021-го Артета продолжил демонтаж старой версии состава. В течение двух лет команду покинули недавние лидеры Озил, Ляказетт, Обамеянг, Мхитарян и Давид Луиз. Но важно то, что руководство активно вкладывало средства в новичков под главного тренера. За большие деньги на «Эмирейтс» приехали Томас Парти, Габриэл, Мартин Эдегор, Бен Уайт, чуть позже из Манчестера перебрались Александр Зинченко и Габи Жезус. Это была реально масштабная перестройка, но полностью согласованная с Артетой.
Именно в этот момент Артета по-настоящему получил власть над проектом. «Арсенал» начал искать особый профиль игроков: молодых, обучаемых, интенсивных, готовых жить внутри жесткой структуры. Так появилась связка Артеты и спортивного директора Эду, которая позже станет фундаментом всей перестройки.
Поначалу все не клеилось, сезон-2021/22 стартовал с трех поражений подряд с разницей мячей 0:9. После третьего тура «Арсенал» шел последним, а слово «процесс» превратилось в мем. Ту кампанию «канониры» снова завершат на восьмом месте, второй год подряд, кстати, но было видно, что команда постепенно прогрессирует, а трансферы работают. Уже в следующем сезоне лондонцы ворвутся в топ-5 и впервые пойдут разговоры о том, что, возможно, «Арсенал» угадал с фигурой главного тренера.
Шаг 4. Точечные усиления
Но одно дело собрать молодую энергичную команду, и совсем другое — сделать из нее элитный коллектив, который реально будет бороться за титулы. И очень показательно, что внутри клуба этот этап позже описывали одной фразой: «Приведите Деклана Райса». Летом 2023-го «Арсенал» потратил на новичков 235 миллионов евро, и 116 из них отправились «Вест Хэму» за 24-летнего опорника с хорошими задатками. Конечно, все только и говорили о переплате, но позже фанаты «Арсенала» заряжали чант Declan Rice — we got him half-price! («Деклан Райс — мы купили его за полцены!»).
Эду потом прямо говорил: клубу нужен был элитный английский игрок, лицо нового проекта, человек, который поднимет авторитет команды внутри Англии. Но Райсом все не ограничивалось. Юрриен Тимбер пережил серьезную травму на старте английской карьеры, однако вернулся и добавил мощи защите. Давид Райя вообще который год признается лучшим вратарем АПЛ. Трансфер Кая Хаверца, конечно, вызывает споры, но и он принес достаточно пользы.
Шаг 5. Контроль всего
Именно в этот период Артета окончательно превратился в одержимого. Он старался контролировать все, и этот стиль стал частью идентичности «Арсенала» на футбольном поле. На базе появилась специально обученная собака-терапевт по кличке Вин для укрепления атмосферы внутри коллектива. Рядом с тренировочным центром посадили оливковое дерево как символ ежедневного ухода за проектом. Перед матчем на «Энфилде» Артета притащил на командное собрание стиральную машину, чтобы объяснить хаос и давление, которые ждут игроков на стадионе «Ливерпуля». Позже он разжигал костер на базе и просил футболистов буквально «сжигать» в нем негативные эмоции.
Безумие? Да, но это принесло результат. Дважды подряд «канониры» заканчивали чемпионат на втором месте, а затем выиграли титул и вышли в финал Лиги чемпионов. «Арсенал» так и не стал новой версией «Сити» Гвардиолы. Команда Артеты нашла собственный путь: стандарты, контроль деталей, дисциплина, минимизация ошибок и достижение результата через прагматику, а порой и откровенную скуку.
В чемпионском сезоне лондонцы не получили ни одной красной карточки и не привезли ни одного пенальти, а 18 из 69 голов в лиге забили после угловых. Артета понял одну вещь: победить «Сити» его же оружием почти невозможно. Поэтому «Арсенал» начал искать преимущество в микродеталях — и именно они превратили хорошую молодую команду в чемпиона.
Марк Бессонов