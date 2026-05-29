От грани увольнения до чемпионства и финала ЛЧ. 5 шагов Артеты, которые сделали «Арсенал» снова великим

Однако руководство неожиданно сохранило спокойствие. Тем более Артета продолжал полностью контролировать раздевалку, сохранял поддержку со стороны боссов, а главное — люди внутри клуба лицезрели процесс изменений, которого еще не было видно снаружи. А затем случился Boxing Day и матч с «Челси». Именно там впервые по-настоящему родился будущий «Арсенал» Артеты. Обамеянг, Ляказетт и Виллиан отходили на второй план, а на первый вышли молодые таланты Сака, Смит-Роу и Мартинелли. Микель омолодил состав и получил то, чего у команды не было несколько месяцев: движение, энергию и смелость. Смит-Роу оживил центр поля, Сака начал разрывать на фланге, а Мартинелли вернул вертикальность и агрессию без мяча. Впервые за долгое время «Арсенал» снова выглядел живым.