Энрике о финале ЛЧ между «ПСЖ» и «Арсеналом»: «В этом матче есть фаворит»

Парижане сыграют во втором финале ЛЧ подряд, в 2025-м «ПСЖ» разгромил «Интер» со счетом 5:0.
«Сложно сравнивать два финала. Думаю, у нас было превосходство, которое не отражает реальной разницы между “ПСЖ” и “Интером”. В этом финале, честно говоря, есть фаворит, но нужно уметь использовать мелкие детали и быть в игре все 90 минут. Всегда много напряжения, ожиданий, и важно со всем этим справляться. Столкнулись не просто два разных стиля. Я бы сказал, “Арсенал” и “ПСЖ” в целом идут разными дорогами», — сказал Энрике на пресс-конференции.
Финал Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Арсеналом» пройдет в субботу, 30 мая, на «Пушкаш Арене» в Будапеште (Венгрия).