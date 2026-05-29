L"Equipe узнала гонорар игроков ПСЖ за победу в Лиге чемпионов

Футболисты французского клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) в случае победы над лондонским «Арсеналом» в финальном матче Лиги чемпионов получат по €1 млн дополнительных премиальных, сообщает 29 мая газета L'Equipe.
Издание напоминает, что аналогичную сумму парижане уже заработали в прошлом году, когда одержали сокрушительную победу над итальянским «Интером» (5:0) в финале того же турнира.
Финал Лиги чемпионов пройдет в субботу, 30 мая, французская команда сыграет с соперниками из Великобритании на «Пушкаш Арене» в Будапеште, уточняет «Спорт-Экспресс».
«ПСЖ» проиграл 17 мая «Парижу» в матче заключительного тура чемпионата Франции. Встреча на домашнем стадионе «Парижа» и завершилась со счетом 1:2.
Лондонский «Арсенал» досрочно стал победителем 37-го тура чемпионата Англии по футболу после того, как ФК «Манчестер Сити» 19 мая сыграл вничью с ФК «Борнмут». Встреча завершилась со счетом 1:1.
В сезоне-2024/25 французы впервые в истории клуба стали обладателями Лиги чемпионов, обыграв в финале итальянский «Интер» (5:0). Британцы окончили битву за шаг до финала, проиграв «ПСЖ» в полуфинале (1:3).