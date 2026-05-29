Глеб дал прогноз на финал Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Арсенал»

В финале Лиги чемпионов 30 мая на стадионе в Будапеште сыграют «ПСЖ» и «Арсенал».
«Конечно, у “ПСЖ” есть опыт, настрой проведения этих финальных игр. Понятно, для ребят — это что-то новое. Все-таки финал Лиги чемпионов — это одна игра, это эмоции, это нервы, с этим надо совладать.
Думаю, «Арсенал» последние три сезона показывал классную игру, играл против многих топовых команд, достойно играл. Я думаю, что они готовы. Считаю, что шансы 50 на 50. У «Арсенала» есть все шансы завоевать второй титул в этом сезоне. Все будет зависеть от того, с каким настроем, с какой мотивацией ребята подойдут к этой игре.
Я думаю, «ПСЖ» будет действовать более агрессивно и играть в более атакующий футбол, а «Арсенал» будет больше в ожидании и за счет тактических действий, обороны, контратаки и стандартов будет действовать, ждать своего шанса.
Я склонен думать, что «Арсенал» больше имеет шансов за счет того, что просто будет ждать момента, а моменты у «Арсенала» будут — очень быстрая и техничная команда, за счет этого может воспользоваться своими шансами. Счет — 2:1 «Арсенал». Давай один с углового, один с игры«, — сказал Глеб в новом выпуске программы “История одного матча” на канале FONBET.