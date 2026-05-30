Артета — о Лиге чемпионов «ПСЖ»: «Мы здесь, чтобы отнять у них титул»

Парижане являются действующим обладателем трофея. В финале Лиги чемпионов-2024/25 команда Луиса Энрике разгромила «Интер» со счетом 5:0.
— Справедливо ли, что «ПСЖ» считается фаворитом?
— «ПСЖ» — действующий победитель турнира, они защищают титул. Они — чемпионы. И мы здесь, чтобы отнять у них титул, — приводит слова Артеты официальный сайт «канониров».
В субботу, 30 мая, «ПСЖ» и «Арсенал» сыграют в финале Лиги чемпионов. Матч пройдет на «Пушкаш Арене» в Будапеште (Венгрия) и начнется в 19:00 по московскому времени.