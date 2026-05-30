Как будут играть «ПСЖ» и «Арсенал»? Главное о тактической дуэли финала Лиги чемпионов

На первый взгляд, стили «ПСЖ» и «Арсенала» полностью противоположны друг другу. Парижане больше контролируют мяч, но могут и переходить в быстрые атаки на пространстве, обладают большой взаимозаменяемостью в центре поля и ярчайшей атакующей тройкой. Лондонцы же в глазах болельщиков предстают явным антиподом: большинство игроков ростом под 190 сантиметров, 27 голов в сезоне со стандартов, умеют откатиться в средний или низкий блок для удержания результата.
Но однозначно противопоставлять команды друг другу не стоит. Того же мнения придерживается Луис Энрике:
«Я не считаю, что мы противоположности. “Арсенал” — команда, созданная по образу и подобию Микеля Артеты. Он явно отталкивался от идеологии Хосепа Гвардиолы, построенной на футболе с акцентом на владение мячом. Его команда демонстрирует высочайший уровень конкурентоспособности — в этом проявляется личность Микеля. “Арсенал” не зависит от одного игрока и сочетает в себе две черты: надежную оборону и высокую результативность».
И это правда, финалисты Лиги чемпионов похожи друг на друга больше, чем мы думаем. И это проявляется во многих вещах. О тактических нюансах поговорим подробнее.
Составы
Для понимания возможных изменений в игровых моделях постараемся предположить, в каких сочетаниях начнут субботний матч обе команды. В последние недели основными вопросами по составу «Арсенала» были участие Мадуэке и Тимбера, «ПСЖ» — наличие Хакими и Дембеле.
Судя по публикациям французской прессы, Ашраф и Усман готовы сыграть в финале, но существуют сомнения касаемо попадания марокканца в стартовый состав. У лондонцев тоже не без хороших новостей: Мадуэке избежал травмы в матче с «Кристал Пэлас» и будет в заявке, Тимбер тоже приступил к тренировкам в общей группе и может сыграть в субботу.
Участие правого защитника сборной Нидерландов особенно критично: Уайт выбыл из-за травмы, а при доступности одного лишь Москеры правый фланг «Арсенала» будет явным слабым местом.
У парижан ситуация интереснее. Хакими и Дембеле однозначно ключевые игроки команды Энрике, но и без них действующие победители Лиги чемпионов способны справиться — на правый фланг переместится Заир-Эмери, в атакующую тройку может выйти Брэдли Барколя.
Но при таком раскладе уже правый фланг «ПСЖ» становится уязвимым местом, а в центр придется выпустить Фабиана Руиса, который находится не в оптимальной форме.
У «Арсенала» вопросов по сочетаниям больше:
- Дьекереш или Хаверц? Швед будет эффективен в контратаках и игре в штрафной, а немец добавит качества и гибкости в коротком розыгрыше, сможет стать еще одним таргетменом при подачах со стандартов;
- Сака или Мадуэке? По последним матчам вероятность их появления на позиции правого вингера можно оценить как 70:30 в пользу Букайо. К тому же Сака на пару с Райсом является штатным исполнителем стандартных положений, которые будут главным оружием «Арсенала» в финале;
- Льюис-Скелли или Субименди? Англичанин даст необходимый объем работы как в атаке, так и в обороне, а испанец хорош в розыгрыше мяча. Выбор между ними зависит от того, какую роль Микель Артета отведет Деклану Райсу — об этом ниже;
- Эзе или Эдегор? Мартин нестабильно играл последние два месяца — сначала восстанавливался от мышечной травмы, затем беспокоило колено. Но к последним матчам чемпионата норвежец набрал необходимую форму. Более того, присутствие капитана не только тактически, но и психологически благоприятно скажется на команде.
Итак, предположительно мы имеем следующие составы:
«ПСЖ»: Сафонов, Хакими (Заир-Эмери), Пачо, Маркиньос, Мендеш, Витинья, Невеш, Заир-Эмери (Руис), Кварацхелия, Дембеле (Барколя), Дуэ.
«Арсенал»: Райя, Тимбер (Москера), Салиба, Габриэл, Калафьори, Райс, Льюис-Скелли (Субименди), Эдегор, Троссар, Хаверц (Дьокереш), Сака.
Теперь перейдем к моделированию и попытаемся разобраться, как могут действовать команды во всех фазах игры.
«ПСЖ» в атаке
Команда Энрике свободна от догм в части розыгрыша мяча от своих ворот. Если соперники позволяют или разница в классе существенна — можно разыграть низом накоротке. Где необходимо, могут выйти и через длинные передачи — например, как в ответном матче против «Баварии».
Здесь перед «Арсеналом» стоит выбор: прессинговать парижан в их трети и заставить Матвея Сафонова играть длинными передачами или сразу откатываться в средний блок. Первая опция выглядит заманчиво с поправкой на антропометрическое превосходство игроков Артеты, но проигранные подборы и готовность быстрой тройки парижан нырнуть за спину защитникам видятся рискованными. К тому же не стоит отметать способность игроков «ПСЖ» разбивать высокий прессинг соперника.
При использовании второго варианта «Арсенал» сможет максимизировать пользу и подловить команду Энрике на их главной слабости.
В фазе розыгрыша «ПСЖ» буквально разделяется на две группы игроков — разыгрывающих и принимающих (открывающихся). Схематично это выглядит примерно так.
Задача команды «Артеты»: еще больше разделить эти две группы, не допустить проникающих передач в центр, а при попытках подготовить забросы за спину скоординированно вступать в прессинг и отбирать мяч.
В последнем нет абсолютно ничего сверхъестественного. Парижане очень часто таким образом теряют мяч и допускают моменты у своих ворот — и не только в Лиге чемпионов, но и в матчах Лиги 1 против соперников ниже классом. Недавно так ловили «Париж» (2:1) и «Лорьян» (2:2).
Другой важный момент в таких действиях по разделению парижан на две группы — Дембеле. Француз, помимо его умения действовать на пространстве, очень опасен в зоне перед штрафной. Соответственно, самым оптимальным решением для игроков Артеты будет заставить «десятку» «ПСЖ» опускаться за мячом в глубину, где опасность от него минимальна.
При этом «Арсеналу» стоит быть осторожнее с персональными ориентировками, ведь команда Энрике прекрасно ими манипулирует — Венсан Компани не даст соврать. Когда Дембеле опускается в глубину или происходит выдавливанием «ПСЖ» на фланги, линия обороны соперника начинает поджимать, вингеры парижан делают разнонаправленные движения с инсайдами и начинают забегание за спину.
Особенно интересно, как при таких вводных распределятся обязанности в центре поля у «Арсенала». В матчах против мадридского «Атлетико» Артета специально изменил функционал Райса: англичанин работал не в привычной ему роли восьмерки по левой части поля, а чаще помогал глубоко справа. Причина очевидна — Адемола Лукман и исходящая от него угроза в контратаках и на пространстве. Хвича — лучший в мире игрок в таких условиях. Наверняка Райс снова будет выполнять роль страхующего в правой части поля.
Но на этом не все. «ПСЖ» обладает преимуществом, которое способно внести хаос в позиционную оборону: если Хакими выйдет в старте и будет способен выполнять диагональные подключения, то на плечи Райса, Льюиса-Скелли, Тимбера и Троссара ляжет огромный объем интеллектуальной работы по предвосхищению таких рывков и физической — по реагированию на них.
В низком блоке канониры являются лучшей командой в мире на данный момент. Обороняясь всем составом, они не позволяют сопернику выманивать себя на фланг — тут же опускается нападающий и вингер с противоположного края, буквально олицетворяя следующий принцип: «Пускай мы не сможем выбежать в контратаку, но зато не сломаем структуру».
Вместе с тем «ПСЖ» способен вскрывать низкий блок лондонцев и без доставок в штрафную: достаточно создавать изоляции один в один для Дуэ на правом фланге, а на левом стабильно перегружать зону Тимбера для попыток розыгрыша три в два или три в три с выводом Хвичи на ударную позицию.
«Арсенал» в атаке
«Канониры» в созидании — ультрапрагматичная команда. В своей трети «Арсенал», как и «ПСЖ», способен сыграть коротко, а может преодолеть прессинг и длинной передачей вперед.
Наверняка Артета помнит матчи против «Борнмута» и «Сити» в финале Кубка лиги. Тогда команды Андони Ираолы и Пепа Гвардиолы применяли на половине поля «Арсенала» персональный прессинг и стабильно конвертировали отборы в моменты у ворот Райи. Против «ПСЖ» такие ошибки будут тем более непростительны.
В развитии кто-то из пары опорных (Субименди или Райс) часто опускается в пару к центральным защитникам для развития. Чем-то похоже на команду Энрике, но более сбалансированно: как минимум четыре игрока за линией мяча на случай возможной потери.
Артета наверняка отведет такую роль Райсу — в противном случае Деклан будет не способен и действовать как левая «восьмерка», и помогать Тимберу в обороне против Хвичи.
Другой вопрос, как будет действовать в среднем блоке «ПСЖ». Обычно парижане работают в средней интенсивности: могут включить активное давление, а могут и позволить сопернику поиграть с мячом. В матче с «Баварией» игроки Энрике действовали в очень непривычной для себя манере, буквально повторив перформанс «Атлетико» образцов 2014 года или закосплеив «Арсенал» в ситуациях, когда необходимо удержать счет.
Сам испанец намекнул, что может отойти от привычной модели обороны, а как следствие — позволить «Арсеналу» владеть мячом на отдельных временных отрезках:
— Я считаю, что речь идет о двух великих командах — вместе с «Баварией» это три лучшие команды Европы. Все это означает, что нам придется адаптироваться: играть и обороняться иначе, чем обычно, — если мы хотим взять верх над «Арсеналом».
При таком раскладе «Арсенал», скорее всего, будет тяготеть к атакам правым флангом, а «ПСЖ» будет этому потворствовать. В матче с «Баварией» парижане сознательно направляли атаки подопечных Компани через фланг Мендеша, поскольку справа в защите у них действовал Заир-Эмери. Можно попробовать еще раз — атакуя через правую сторону поля, лондонцы будут больше уязвимы к контратакам.
Если с первых минут появится Хакими, то беспокоиться за то, что против него может оказаться левый вингер «Арсенала» в ситуации один в один, не стоит.
Но однозначно стоит переживать за поддержку атаки «Арсенала» крайними защитниками: если Уайт и Инкапье чаще участвуют в розыгрыше, то Тимбер и Калафьори через входы в финальную треть создают своим вингерам больше пространства и возможностей для обыгрыша или обострений.
А еще — за доставки «канониров» в штрафную площадь. Игроки Артеты обеспечивают хорошее наполнение штрафной — стабильно 4−5 игроков могут быть потенциальными адресатами. В условиях превосходства в росте один кросс в штрафную может сделать разницу.
Стандарты и переходы
Такая же ремарка — в части стандартов. На поприще угловых и штрафных в атаке «Арсенал» — однозначно лучшая команда мира. А «ПСЖ» на оборонительных стандартах стабильность не показывает: и «Брест», и «Лорьян» создавали моменты после угловых, а оранжево-черные вовсе смогли забить парижанам вследствие кросса после вброса аута.
В переходных фазах преимущество уже на стороне команды Энрике. Молниеносная атакующая тройка, поддерживающий контрвыпады Хакими, идущий вторым темпом Жоау Невеш и умеющий выполнить самую сложную передачу Витинья — оружие, с которым будет сложно справиться даже «Арсеналу». Особенно если допускать такие контратаки после своих же стандартов.
В конечном итоге адаптивность — сильнейшее качество, присущее обеим командам. Именно благодаря ему парижане и лондонцы добрались до финала главного еврокубкового турнира. Выживает, как и выигрывает, тот, кто сможет лучше приспособиться.
Автор: Василий Давыдов