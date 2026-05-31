«Я ощущаю боль — и только». Что сказали тренеры «Арсенала» и «ПСЖ» после драматичного финала ЛЧ

Главный матч сезона в европейском клубном футболе завершен — «ПСЖ» победил «Арсенал» в финале Лиги чемпионов (1:1, 4:3 по пенальти). После финального свистка главные тренеры команд Луис Энрике и Микель Артета выступили на пресс-конференции.
«“ПСЖ” — лучшая команда в мире»
Артета откровенно признался, что чувствует опустошение.
«Я ощущаю боль — и только. Когда ты так близок к победе в соревновании, и тебе осталось всего несколько пенальти до выигрыша самого престижного клубного футбольного турнира, именно это мы и должны себя чувствовать», — начал 44-летний специалист.
Тем не менее тренер лондонцев нашел в себе силы поздравить соперника.
«Мы должны пройти через боль, переварить ее, превратить в топливо и совершенствоваться, чтобы быть на уровне сильнейших команд Европы. Я отдельно хочу поздравить Луиса и “ПСЖ” — лучшая команда в мире. То, что они делают с мячом — невероятно», — добавил он.
По словам Микеля, судейство в финале получилось спорным.
«У нас был невероятный турнир, мы не проиграли ни одного матча до этого момента. Но реальность такова, когда кое-что должно было сложиться в нашу пользу — особенно в случае с штрафными или пенальти — оно сложилось совсем не так. Если бы назначили пенальти, результат был бы другим? Если бы, если бы, если бы… Этого не произошло, и точка. Нам нужно совершенствоваться», — подчеркнул баск.
Также Артета отметил, что несмотря на результат, он гордится своими футболистами.
«Я сказал игрокам и персоналу, что им недостаточно даже миллион “спасибо”. Не за чемпионство, не за финал, а вообще за все, что мы пережили вместе. За то, как мы играли», — признался Микель.
Как оказалось, бразилец Габриэл Магальяйнс, пробивший мимо ворот в серии пенальти, сам вызвался подойти к точке.
«Он сам захотел исполнить пятым. Мы готовились и тренировались именно для такого момента. Обычно пенальти у нас бьют Букайо [Сака], Мартин [Эдегор] и Кай [Хаверц]. Но мы понимали, что если матч дойдет до дополнительного времени и серии пенальти, то исполнять будут уже другие игроки. В такие моменты нужно справляться с давлением. К сожалению, нам не хватило той точности, которую продемонстрировал соперник, и именно поэтому мы не смогли победить», — заключил баск.
«Пора праздновать!»
Энрике по понятным причинам на пресс-конференцию опоздал — отмечал победу. Но сразу же ответил, что счастлив стать самым титулованным тренером в истории парижского клуба.
«У меня только позитивные чувства. Я мечтал об этом и теперь счастлив», — рассказал тренер «ПСЖ».
Игру против «Арсенала» Луис назвал крайне сложной.
«Это был очень трудный матч, он складывался идеально для “Арсенала”. Во втором тайме мы выглядели лучше, но когда против тебя такой соперник, тяжело что-то сделать. Но в итоге на нашем счету вторая невероятная победа, мы очень гордимся ей. Пора праздновать!» — отметил испанец.
О планах на третий кряду триумф в Лиге чемпионов он рассказывать не стал.
«Пока нам нужен отпуск. В прошлом сезоне мы вошли в историю, но потом начался клубный чемпионат мира, и он все нам усложнил. А теперь у многих впереди еще и мундиаль. Так что будем ждать лучших времен, чтобы поговорить об этом», — уточнил Энрике.
Никаких перемен в «ПСЖ» 56-летний специалист не анонсировал.
"У нас впереди новая глава, но путь остается прежним. Нам не нужно много игроков, да и к тому же их крайне сложно найти. Мы будем работать, анализировать не торопясь. Да, нам нужны некоторые усиления, но мы все-таки чемпионы Европы. Будем действовать обдуманно, — произнес он.
«ПСЖ» выиграл Лигу чемпионов второй раз подряд. Голкипер французской команды Матвей Сафонов вышел в стартовом составе и стал первым в истории двукратным победителем ЛЧ из России.
Луис Энрике
Микель Артета
Усман Дембеле
65′
Кай Хаверц
(Леандро Троссар)
6′
39
Матвей Сафонов
2
Ашраф Хакими
25
Нуну Мендеш
118′
87
Жоау Невеш
90+6′
14
Дезире Дуэ
51
Вильян Пачо
8
Фабиан Руис
95′
33
Уоррен Заир-Эмери
17
Витор Феррейра Витинья
106′
4
Лукас Бералдо
10
Усман Дембеле
90′
9
Гонсалу Рамуш
7
Хвича Кварацхелия
83′
29
Брэдли Барколя
5
Маркиньос
106′
6
Илья Забарный
1
Давид Райя
5
Пьеро Инкапье
2
Вильям Салиба
6
Габриэл Магальяйнс
41
Деклан Райс
103′
3
Кристиан Москера
47′
66′
12
Юррьен Тимбер
7
Букайо Сака
54′
83′
11
Габриел Мартинелли
19
Леандро Троссар
83′
20
Нони Мадуэке
8
Мартин Эдегор
66′
14
Виктор Дьекереш
98′
29
Кай Хаверц
91′
10
Эберечи Эзе
49
Майлс Льюис-Скелли
91′
36
Мартин Субименди
Главный судья
Даниэль Зиберт
(Германия)
