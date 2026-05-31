Ключевая ошибка Артеты — излишняя осторожность. Она стоила «Арсеналу» победы в Лиге чемпионов

Перед дополнительным временем у Артеты еще оставалась возможность выпустить Калафьори, но он сделал ставку на Эзе и Субименди. Нуждались ли Хаверц и Льюис-Скелли в замене — вопрос, но их убрали с поля. Кальфьори так и не вышел, хотя итальянец — тот, кто мог бы внести хаос в игру и перевернуть ее. Микель отказался рисковать в последний раз — решил дотерпеть до пенальти и сыграть в лотерею.