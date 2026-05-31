Ключевая ошибка Артеты — излишняя осторожность. Она стоила «Арсеналу» победы в Лиге чемпионов

Оборонительный состав
Еще до стартового свистка Микель Артета дал понять, что собирается играть осторожно. После объявления состава главным сюрпризом стало отсутствие в основе Юрриена Тимбера.
При этом накануне матча главный тренер «Арсенала» заявил, что нидерландец полностью восстановился после травмы и готов играть. Однако в итоге место на правом фланге обороны занял Кристиан Москера. Решение выглядело логичным с точки зрения игрового тонуса, ведь Тимбер не выходил на поле больше месяца. Тем не менее Артета предпочел максимально снизить риски.
Этот выбор впоследствии сыграл против лондонцев. Москера получил необязательную желтую карточку за затяжку времени в начале второго тайма, позже заработал пенальти и оказался на грани удаления. После этого Артета был вынужден выпустить Тимбера.
Задним умом рассуждать всегда проще, однако нидерландец без видимых проблем провел почти весь второй тайм и дополнительное время. Это заставляет задуматься, насколько оправданным было решение оставить его в запасе с первых минут.
Показательным был и выбор левого защитника: Артета предпочел Пьеро Инкапье, а не Риккардо Калафьори.
По ходу сезона итальянец неоднократно демонстрировал свою важность для атакующей игры команды. Калафьори способен не только качественно выполнять оборонительную работу, но и участвовать в продвижении мяча, создавать численное преимущество на отдельных участках поля и в целом поддерживать атаки. Инкапье провел добротный матч и даже доигрывал встречу с повреждением, однако вместе с дополнительной надежностью «Арсенал» лишился части своего атакующего потенциала.
Конечно, нельзя сказать, что с Риккардо в составе мы бы увидели эффектный «Арсенал». Но английская команда точно играла бы по-другому: иначе распоряжалась бы мячом и выходила из обороны.
Плохой матч-менеджмент
Быстрый гол лишь немного спутал карты — Артета и так собирался играть от обороны. Возможно, если бы Сафонов отразил удар Хаверца, то лондонцы не так нагло сидели бы в обороне, но они все равно играли бы без мяча. Этого хотел сам Микель.
Лондонцы сразу сосредоточились на защите минимального преимущества. Артета был уверен в своей обороне, которая много раз в этом сезоне доказывала, что способна сушить игру и дробить ее на кусочки.
Однако финал Лиги чемпионов — особенный матч. Здесь тяжело держать концентрацию каждую секунду, особенно защищаясь почти без передышки. При этом ругать одного только тренера точно не стоит: «Арсеналу» явно не хватало футболистов, способных зацепиться за мяч впереди и дать партнерам возможность перевести дух.
Кай Хаверц неплохо цеплялся за мячи, но зачастую ему не хватало поддержки.
Мартин Эдегор потерялся — как это часто бывает в больших матчах (в худших традициях Месута Озила).
Букайо Сака считается главной звездой команды, но провел встречу ниже своего уровня: за 83 минуты на поле 12 раз отдал мяч сопернику и сделал всего 4 точных передачи.
Не лучшим образом проявил себя и Виктор Дьекереш, вышедший на замену. Самый яркий момент с участием шведа — глупая потеря в центре поля, которая привела к желтой карточке.
Перед дополнительным временем у Артеты еще оставалась возможность выпустить Калафьори, но он сделал ставку на Эзе и Субименди. Нуждались ли Хаверц и Льюис-Скелли в замене — вопрос, но их убрали с поля. Кальфьори так и не вышел, хотя итальянец — тот, кто мог бы внести хаос в игру и перевернуть ее. Микель отказался рисковать в последний раз — решил дотерпеть до пенальти и сыграть в лотерею.
Проваленная серия пенальти
Матвея Сафонова можно и нужно хвалить, но в серии 11-метровых все сделали игроки «Арсенала». Их удары не были достаточно убедительными для матча такого уровня. Эзе решил спижонить — и облажался, пробив мимо. Эберечи захотел выделиться — получилось отвратительно.
Особенно обидно за Габриэла. На протяжении всего сезона бразилец был одним из лидеров команды, бился за эмблему, лицом блокировал удары, забивал со стандартов. Финал защитник тоже провел на высоком уровне, однако он обернулся трагедией.
Артета проиграл свой первый финал Лиги чемпионов, и, наверное, заслуженно. Однако стоит отметить, что испанец построил в Лондоне команду, которая будет биться за главные трофеи еще не один год. Микель получил колоссальный опыт — теперь надо извлечь уроки и наконец-то подарить ушастый трофей «Арсеналу».
Луис Энрике
Микель Артета
Усман Дембеле
65′
Кай Хаверц
(Леандро Троссар)
6′
39
Матвей Сафонов
2
Ашраф Хакими
25
Нуну Мендеш
118′
87
Жоау Невеш
90+6′
14
Дезире Дуэ
51
Вильян Пачо
8
Фабиан Руис
95′
33
Уоррен Заир-Эмери
17
Витор Феррейра Витинья
106′
4
Лукас Бералдо
10
Усман Дембеле
90′
9
Гонсалу Рамуш
7
Хвича Кварацхелия
83′
29
Брэдли Барколя
5
Маркиньос
106′
6
Илья Забарный
1
Давид Райя
5
Пьеро Инкапье
2
Вильям Салиба
6
Габриэл Магальяйнс
41
Деклан Райс
103′
3
Кристиан Москера
47′
66′
12
Юррьен Тимбер
7
Букайо Сака
54′
83′
11
Габриел Мартинелли
19
Леандро Троссар
83′
20
Нони Мадуэке
8
Мартин Эдегор
66′
14
Виктор Дьекереш
98′
29
Кай Хаверц
91′
10
Эберечи Эзе
49
Майлс Льюис-Скелли
91′
36
Мартин Субименди
Главный судья
Даниэль Зиберт
(Германия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти