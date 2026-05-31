«У меня голова кружилась, не до страха было». Интервью Матвея Сафонова

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов рассказал о своем состоянии после победы над лондонским «Арсеналом» (1:1, 4:3 пен.) в финале Лиги чемпионов. 27-летний игрок стал первым россиянином, выигравшим Лигу чемпионов дважды.
— Что чувствовали в эти два дня в Будапеште?
— Приехали в субботу, рабочее настроение. Чувствовалась важность игры, у команды было сплоченное, но спокойное настроение. Все понимали, что мы подходим в статусе чемпиона прошлого турнира. Все были уверены, что нам, как минимум, по силам. А что произойдет в игре — покажет только сама игра.
— Вы прошли сложнейший путь в этом сезоне. Сначала переиграли коллегу по амплуа Люка Шевалье, а после и всех соперников в Лиге чемпионов. Какие у вас отношения с Шевалье? Чувствуете гордость за этот путь?
— У нас классный коллектив. Все вратари помогают друг другу стать лучше, сильнее. Это важно во вратарском коллективе. Для меня норма, когда коллектив сплоченный, все открыты, чтобы помогать друг другу и подсказывать. Наш — не исключение. Победа в Лиге чемпионов — результат победы всех и каждого, не хочу никого обделить. Все важны.
— Можете рассказать про гол «Арсенала» и травму, которую получили по ходу игры?
— Гол «Арсенала», думаю, неправильно сейчас обсуждать. Нужно посмотреть повторы, разобрать. Кажется, можно немножко по-другому сыграть. Были на это свои причины и мысли в игре. Пересмотрю — буду делать выводы. По поводу удара… Неприятный удар, чувствую, у меня голова даже неровная.
— Не было страха, что придется меняться?
— Какой страх? У меня голова кружилась, не до страха было. Страх — последнее, что должно присутствовать в этом матче. Были опасения, я психовал и злился, немножко плыл, в моменте было слишком светло в глазах. Но нормально.
— Серия пенальти. Чувствуете свою заслугу в двух промахах «Арсенала»?
— Первый — да. Второй, думаю, просто по воробьям ударил. В первом он ждал моего движения, я не сделал — хотел наверняка исполнить. Если бы завалился раньше, поменял бы угол. Поэтому первый — да, второй — нет. Но я был готов! Угадал! Был готов отбить, если что.
— Знаете, что вы первый российский футболист, который стал победителем турнира в основном составе?
— Теперь знаю. Спасибо большое, что сказали.
— Какие эмоции в связи с этим?
— Не скажу, что это что-то особенное. Сейчас это мои будни — работа на пределе своих возможностей с лучшими футболистами в мире, в лучшей команде. Это для меня норма сейчас. Мы не собираемся останавливаться. Сегодня-завтра радуемся, а дальше готовимся к следующему сезону и Лиге чемпионов.
Луис Энрике
Микель Артета
Усман Дембеле
65′
Кай Хаверц
(Леандро Троссар)
6′
39
Матвей Сафонов
2
Ашраф Хакими
25
Нуну Мендеш
118′
87
Жоау Невеш
90+6′
14
Дезире Дуэ
51
Вильян Пачо
8
Фабиан Руис
95′
33
Уоррен Заир-Эмери
17
Витор Феррейра Витинья
106′
4
Лукас Бералдо
10
Усман Дембеле
90′
9
Гонсалу Рамуш
7
Хвича Кварацхелия
83′
29
Брэдли Барколя
5
Маркиньос
106′
6
Илья Забарный
1
Давид Райя
5
Пьеро Инкапье
2
Вильям Салиба
6
Габриэл Магальяйнс
41
Деклан Райс
103′
3
Кристиан Москера
47′
66′
12
Юррьен Тимбер
7
Букайо Сака
54′
83′
11
Габриел Мартинелли
19
Леандро Троссар
83′
20
Нони Мадуэке
8
Мартин Эдегор
66′
14
Виктор Дьекереш
98′
29
Кай Хаверц
91′
10
Эберечи Эзе
49
Майлс Льюис-Скелли
91′
36
Мартин Субименди
Главный судья
Даниэль Зиберт
(Германия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти