Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Товарищеские матчи
13:25
Япония
:
Исландия
Все коэффициенты
П1
1.19
X
8.00
П2
14.75
Футбол. Товарищеские матчи
16:00
Швейцария
:
Иордания
Все коэффициенты
П1
1.23
X
6.60
П2
13.25
Футбол. Товарищеские матчи
17:00
Чехия
:
Косово
Все коэффициенты
П1
1.70
X
3.86
П2
5.14
Футбол. Товарищеские матчи
21:45
Германия
:
Финляндия
Все коэффициенты
П1
1.15
X
10.00
П2
19.00
Футбол. Товарищеские матчи
22:30
США
:
Сенегал
Все коэффициенты
П1
2.62
X
3.34
П2
2.80
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Мексика
1
:
Австралия
0
П1
X
П2

«У меня голова кружилась, не до страха было». Интервью Матвея Сафонова

Россиянин рассказал о том, что чувствовал во время игры и после победы в финале Лиги чемпионов.

Источник: Reuters

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов рассказал о своем состоянии после победы над лондонским «Арсеналом» (1:1, 4:3 пен.) в финале Лиги чемпионов. 27-летний игрок стал первым россиянином, выигравшим Лигу чемпионов дважды.

— Что чувствовали в эти два дня в Будапеште?

— Приехали в субботу, рабочее настроение. Чувствовалась важность игры, у команды было сплоченное, но спокойное настроение. Все понимали, что мы подходим в статусе чемпиона прошлого турнира. Все были уверены, что нам, как минимум, по силам. А что произойдет в игре — покажет только сама игра.

— Вы прошли сложнейший путь в этом сезоне. Сначала переиграли коллегу по амплуа Люка Шевалье, а после и всех соперников в Лиге чемпионов. Какие у вас отношения с Шевалье? Чувствуете гордость за этот путь?

— У нас классный коллектив. Все вратари помогают друг другу стать лучше, сильнее. Это важно во вратарском коллективе. Для меня норма, когда коллектив сплоченный, все открыты, чтобы помогать друг другу и подсказывать. Наш — не исключение. Победа в Лиге чемпионов — результат победы всех и каждого, не хочу никого обделить. Все важны.

— Можете рассказать про гол «Арсенала» и травму, которую получили по ходу игры?

— Гол «Арсенала», думаю, неправильно сейчас обсуждать. Нужно посмотреть повторы, разобрать. Кажется, можно немножко по-другому сыграть. Были на это свои причины и мысли в игре. Пересмотрю — буду делать выводы. По поводу удара… Неприятный удар, чувствую, у меня голова даже неровная.

— Не было страха, что придется меняться?

— Какой страх? У меня голова кружилась, не до страха было. Страх — последнее, что должно присутствовать в этом матче. Были опасения, я психовал и злился, немножко плыл, в моменте было слишком светло в глазах. Но нормально.

— Серия пенальти. Чувствуете свою заслугу в двух промахах «Арсенала»?

— Первый — да. Второй, думаю, просто по воробьям ударил. В первом он ждал моего движения, я не сделал — хотел наверняка исполнить. Если бы завалился раньше, поменял бы угол. Поэтому первый — да, второй — нет. Но я был готов! Угадал! Был готов отбить, если что.

— Знаете, что вы первый российский футболист, который стал победителем турнира в основном составе?

— Теперь знаю. Спасибо большое, что сказали.

— Какие эмоции в связи с этим?

— Не скажу, что это что-то особенное. Сейчас это мои будни — работа на пределе своих возможностей с лучшими футболистами в мире, в лучшей команде. Это для меня норма сейчас. Мы не собираемся останавливаться. Сегодня-завтра радуемся, а дальше готовимся к следующему сезону и Лиге чемпионов.

ПСЖ
1:1
По пенальти: 4:3
Основное время: 1:1 (0:1)
Арсенал
Футбол, Лига чемпионов, Финал
30.05.2026, 19:00 (МСК UTC+3)
Пушкаш Арена
Главные тренеры
Луис Энрике
Микель Артета
Голы
ПСЖ
Усман Дембеле
65′
Арсенал
Кай Хаверц
(Леандро Троссар)
6′
Составы команд
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
2
Ашраф Хакими
25
Нуну Мендеш
118′
87
Жоау Невеш
90+6′
14
Дезире Дуэ
51
Вильян Пачо
8
Фабиан Руис
95′
33
Уоррен Заир-Эмери
17
Витор Феррейра Витинья
106′
4
Лукас Бералдо
10
Усман Дембеле
90′
9
Гонсалу Рамуш
7
Хвича Кварацхелия
83′
29
Брэдли Барколя
5
Маркиньос
106′
6
Илья Забарный
Арсенал
1
Давид Райя
5
Пьеро Инкапье
2
Вильям Салиба
6
Габриэл Магальяйнс
41
Деклан Райс
103′
3
Кристиан Москера
47′
66′
12
Юррьен Тимбер
7
Букайо Сака
54′
83′
11
Габриел Мартинелли
19
Леандро Троссар
83′
20
Нони Мадуэке
8
Мартин Эдегор
66′
14
Виктор Дьекереш
98′
29
Кай Хаверц
91′
10
Эберечи Эзе
49
Майлс Льюис-Скелли
91′
36
Мартин Субименди
Статистика
ПСЖ
Арсенал
Желтые карточки
2
4
Удары (всего)
19
8
Удары в створ
4
1
Угловые
11
3
Фолы
11
16
Офсайды
0
3
Судейская бригада
Главный судья
Даниэль Зиберт
(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Узнать больше по теме
Биография Матвея Сафонова: карьера и личная жизнь футболиста
Российский футбол и футболистов болельщики готовы разбирать на мемы ещё с тех времён, когда этих самых мемов в массовой культуре не существовало. Но к вратарям это всегда относилось в меньшей степени, ведь их уровень всегда казался чуточку выше. Сегодняшний первый номер сборной страны и вовсе выступает в лучшем клубе Европы. Как сейчас живёт Матвей Сафонов и какие перспективы у голкипера, расскажем в биографии спортсмена.
Читать дальше