Жена Сафонова протащила на поле российский флаг после победы в ЛЧ. Она сделала это очень хитрым способом

Флаг России все же просочился на поле финала Лиги чемпионов в Будапеште! Ранее с флагом на груди вышел Алексей Миранчук, другой наш футболист за рубежом, выступающий в штатах за местную «Атланту», а теперь и голкипер нашей сборной Матвей Сафонов после триумфального матча не остался без триколора.
Пронесли его на поле крайне хитро! Сначала многие не поняли, почему, например, грузин Кварацхелия или украинец Забарный вышли с флагами своих стран на награждение, а наш Сафонов подобного сделать не смог.
Однако позже флаг России все же появился на поле — с ним вышла жена Сафонова, Марина. Видео, на котором Марина с флагом России на спине обнимается с Матвеем, было опубликовано в соцсетях.
Подруга Марины, блогер Полина Лысенко, в своем телеграм-канале опубликовала видео, на котором показала, как жена Сафонова сделала российский флаг прямо на трибуне. Если вкратце — все гениальное просто: на удачу девушек, цвета флагов России и Франции фактичекски идентичны. Так что, обладая сноровкой и подручными материалами, можно изваять флаг прямо на ходу.
«Как производился этот легендарный флаг Если вы не поняли, то мы сделали российский флаг из составных частей французского))», — написала Полина в подписи к видео.
Впрочем, откуда у девушек полотно на трибунах — неизвестно. Вероятно, они сумели пронести с собой или получили прямо на стадионе как часть большого фанатского шоу. Впрочем, почему сам Сафонов не пронес флаг на церемонию награждения — тоже загадка, ответ на который, впрочем, требовать от триумфатора ЛЧ, как кажется, нельзя!
