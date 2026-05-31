«Сафонов испугал соперников так, что двое в створ ворот не попали!» Андрей Аршавин после финала ЛЧ

Когда-то Андрей Аршавин играл в «Арсенале» с Микелем Артетой. И, оказавшись в смешанной зоне стадиона «Ференц Пушкаш», обратил внимание на то, что пресс-атташе у «канониров» с тех пор не поменялся. Но в целом мы с ним в экспресс-интервью после финала Лиги чемпионов говорили, конечно, не об этом.
— Не тот финал, конечно, который хотелось увидеть, — сказал мастер, признанный недавно по результатам большого опроса «СЭ» лучшим футболистом России первой четверти XXI века. — Тяжелая игра. И, наверное, она на руку была «Арсеналу». Он еще и первым забил. Но, мне кажется, результат все равно по справедливости. «ПСЖ» больше искал моменты, чтобы забить, хотя их тоже было мало. «Канониры» же просто ждали либо случая, который позволил бы забить второй гол, либо удачи, которая в серии пенальти могла сыграть в их пользу.
— Как считаете, есть ли какая-то вина Матвея Сафонова в пропущенном голе? Или, когда с такой силой бьют, выражаясь футбольным жаргоном, «между ушей», как это сделал Кай Хаверц, отбить невозможно?
— Сам гол — точно нет. Просто, может быть, он мог выходить раньше, стараться сократить угол обстрела. Но Хаверц так здорово вел мяч, что вообще его не отпустил, и здорово пробил.
— Во втором тайме «Арсенал» вообще бросил атаковать. С чем вы это связываете? И согласитесь ли с тем, что не пристало клубу с такими возможностями начинать играть, как сборная Греции на Евро-2004?
— Ха-ха! Мне кажется, там команда играла без нападения. Хаверц устал слишком рано, проигрывал всю борьбу. Они вообще на 4−4−2 перестроились с Дьекерешем и Хаверцем. Некому было в центре даже зацепиться за мяч. Несколько раз мяч доходил до Мадуэке, он прокидывал и бежал. Но в целом игра была полностью за «ПСЖ». Хотя силенок у них в конце сезона тоже было не так много, чтобы действовать на свежести. Быстроты Парижу не хватало.
— Видели ли «ПСЖ» фаворитом в серии пенальти?
— Ну мы надеялись на Мотю. Он не отбил, но испугал соперников так, что двое даже в створ ворот не попали.
— То есть, по-вашему, есть его заслуга в этих промахах Эзе и Габриэла?
— Вот мы и хотели бы это у него спросить!
— Матвей — первый россиянин, который с первых минут сыграл в победном финале Лиги чемпионов.
— Он молодец!
Луис Энрике
Микель Артета
Усман Дембеле
65′
Кай Хаверц
(Леандро Троссар)
6′
39
Матвей Сафонов
2
Ашраф Хакими
25
Нуну Мендеш
118′
87
Жоау Невеш
90+6′
14
Дезире Дуэ
51
Вильян Пачо
8
Фабиан Руис
95′
33
Уоррен Заир-Эмери
17
Витор Феррейра Витинья
106′
4
Лукас Бералдо
10
Усман Дембеле
90′
9
Гонсалу Рамуш
7
Хвича Кварацхелия
83′
29
Брэдли Барколя
5
Маркиньос
106′
6
Илья Забарный
1
Давид Райя
5
Пьеро Инкапье
2
Вильям Салиба
6
Габриэл Магальяйнс
41
Деклан Райс
103′
3
Кристиан Москера
47′
66′
12
Юррьен Тимбер
7
Букайо Сака
54′
83′
11
Габриел Мартинелли
19
Леандро Троссар
83′
20
Нони Мадуэке
8
Мартин Эдегор
66′
14
Виктор Дьекереш
98′
29
Кай Хаверц
91′
10
Эберечи Эзе
49
Майлс Льюис-Скелли
91′
36
Мартин Субименди
Главный судья
Даниэль Зиберт
(Германия)
