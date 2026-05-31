Газзаев о победе «ПСЖ» в ЛЧ: «Очень приятно, что Кварацхелия и Сафонов вносят серьезный вклад в успех клуба»

«Это был праздник футбола. Играли две лучшие команды Европы, чемпионы своих стран. В первом тайме преимущество было на стороне “Арсенала”, а во втором “ПСЖ” создавал больше моментов и контролировал мяч. Именно так и должны заканчиваться финалы — серией пенальти, в которой французский клуб оказался сильнее. И очень приятно, что за “ПСЖ” играют Хвича Кварацхелия и Матвей Сафонов, которые выросли в нашем чемпионате. И ведь они вносят серьезный вклад в успех французского клуба. Наши футболисты должны брать с них пример, как играть на международной арене и добиваться серьезных результатов», — сказал Газзаев «СЭ».
Бывший главный тренер России также отметил работу главного арбитра финала Даниэля Зиберта.
«Стоит отметить и судейство, оно было на высочайшем уровне. Арбитр давал бороться командам и не свистел после каждого падения. Вот таким должна быть работа судьи», — добавил Газзаев.
«ПСЖ» стал двукратным обладателем Лиги чемпионов.
Луис Энрике
Микель Артета
Усман Дембеле
65′
Кай Хаверц
(Леандро Троссар)
6′
39
Матвей Сафонов
2
Ашраф Хакими
25
Нуну Мендеш
118′
87
Жоау Невеш
90+6′
14
Дезире Дуэ
51
Вильян Пачо
8
Фабиан Руис
95′
33
Уоррен Заир-Эмери
17
Витор Феррейра Витинья
106′
4
Лукас Бералдо
10
Усман Дембеле
90′
9
Гонсалу Рамуш
7
Хвича Кварацхелия
83′
29
Брэдли Барколя
5
Маркиньос
106′
6
Илья Забарный
1
Давид Райя
5
Пьеро Инкапье
2
Вильям Салиба
6
Габриэл Магальяйнс
41
Деклан Райс
103′
3
Кристиан Москера
47′
66′
12
Юррьен Тимбер
7
Букайо Сака
54′
83′
11
Габриел Мартинелли
19
Леандро Троссар
83′
20
Нони Мадуэке
8
Мартин Эдегор
66′
14
Виктор Дьекереш
98′
29
Кай Хаверц
91′
10
Эберечи Эзе
49
Майлс Льюис-Скелли
91′
36
Мартин Субименди
Главный судья
Даниэль Зиберт
(Германия)
