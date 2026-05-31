Газзаев о победе «ПСЖ» в ЛЧ: «Очень приятно, что Кварацхелия и Сафонов вносят серьезный вклад в успех клуба»

«Это был праздник футбола. Играли две лучшие команды Европы, чемпионы своих стран. В первом тайме преимущество было на стороне “Арсенала”, а во втором “ПСЖ” создавал больше моментов и контролировал мяч. Именно так и должны заканчиваться финалы — серией пенальти, в которой французский клуб оказался сильнее. И очень приятно, что за “ПСЖ” играют Хвича Кварацхелия и Матвей Сафонов, которые выросли в нашем чемпионате. И ведь они вносят серьезный вклад в успех французского клуба. Наши футболисты должны брать с них пример, как играть на международной арене и добиваться серьезных результатов», — сказал Газзаев «СЭ».