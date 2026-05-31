Жена Сафонова рассказала, что они забыли взять флаг России на финал ЛЧ

«Хочу немного развеять слух и новости о том, из чего был сделан флаг, с которым я вчера вышла на поле к своему мужу, — сказала Кондратюк. — Я купила и привезла флаг [России] специально перед финалом Лиги чемпионов, но Матвей его забыл, потому что он торопился и вообще мысли были не об этом. И он думал, что его возьму я. У нас произошло недопонимание, потому что я не знала, что он его не взял. Вчера он мне говорит: “Где флаг, давай его сюда”, а я говорю: “У меня нет. Я не взяла”. В итоге мы с ребятами соорудили флаг из флажков, которые нам давали, триколора Франции, сняли палки, на которых они держались, и собственно вот так был произведен наш флаг. Не потому что нельзя, не потому что специально не взяли, просто забыли и получилось то, что получилось. Зато все увидели».