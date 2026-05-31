Жена Сафонова рассказала, что они забыли взять флаг России на финал ЛЧ

БУДАПЕШТ, 31 мая. /ТАСС/. Вратарь французского «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов и его супруга Марина Кондратюк подготовили флаг России на случай победы в финале Лиги чемпионов, однако забыли взять его на игру. Об этом супруга футболиста рассказала в своем Telegram-канале.
Ранее ТАСС сообщал, что жена Сафонова выбежала на поле с российским флагом во время праздновании победы ПСЖ в Лиге чемпионов.
«Хочу немного развеять слух и новости о том, из чего был сделан флаг, с которым я вчера вышла на поле к своему мужу, — сказала Кондратюк. — Я купила и привезла флаг [России] специально перед финалом Лиги чемпионов, но Матвей его забыл, потому что он торопился и вообще мысли были не об этом. И он думал, что его возьму я. У нас произошло недопонимание, потому что я не знала, что он его не взял. Вчера он мне говорит: “Где флаг, давай его сюда”, а я говорю: “У меня нет. Я не взяла”. В итоге мы с ребятами соорудили флаг из флажков, которые нам давали, триколора Франции, сняли палки, на которых они держались, и собственно вот так был произведен наш флаг. Не потому что нельзя, не потому что специально не взяли, просто забыли и получилось то, что получилось. Зато все увидели».
«Так вот, чтобы развеять слухи о том, что это мусорные пакеты, это был триколор Франции, который магическим образом превратился в другой триколор. Вы скажете: “Марина, как вы забыли, надо было взять”, ребят, человеческий фактор существует. Матвей думал об одном, я — о другом, но не суть. Главное, что мы смогли это обыграть таким образом, что сводки новостей пестрят об этой истории. Для меня это добрая история, не знаю, как там для других. Надеюсь, больше никаких недопониманий касательно флага не будет. В следующий раз обещаю не забыть».
Финал Лиги чемпионов прошел 30 мая в Будапеште. ПСЖ обыграл английский «Арсенал» и второй раз подряд стал победителем турнира. Основное и дополнительное время встречи завершилось со счетом 1:1, в серии пенальти парижане оказались сильнее — 4:3.
