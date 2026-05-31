Семин: Сафонов и Кварацхелия блестяще сыграли в финале Лиги чемпионов

«Результат матча закономерен. Он в целом был равный, вот этот гол, который забил в начале “Арсенал”, наверное, повлиял на тактику команды. Наверное, совсем глубоко ушли в оборону, больше действовали на контратаках. Особенных моментов у ворот Матвея Сафонова не было. В целом эпизод с пенальти повлиял, потому что все шло к поражению ПСЖ. Но Хвича на то и футболист высочайшего уровня, он поменял ситуацию в конкретные секунды. Дальше серия пенальти, которая является лотерей. Тактика у команд была разной, для обеих команд задачей было контролировать мяч, но больше это удавалось ПСЖ. У “Арсенала” не получились контратаки и владение мячом, как это было у ПСЖ. Матч еще раз показал то, что обе команды в этой Лиге чемпионов были лучшими», — заключил Семин.