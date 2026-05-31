Семин: Сафонов и Кварацхелия блестяще сыграли в финале Лиги чемпионов

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Российский вратарь Матвей Сафонов и грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия блестяще сыграли в финале Лиги чемпионов за французский ПСЖ. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер сборной России Юрий Семин.
Ранее ТАСС сообщал, что ПСЖ обыграл английский «Арсенал» и стал победителем Лиги чемпионов. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1, в серии пенальти парижане были сильнее — 4:3. Сафонов провел весь матч, он стал первым российским футболистом, победившим в Лиге чемпионов дважды. Кварацхелия заработал пенальти во втором тайме, который реализовали Усман Дембеле.
«Что касается Матвея Сафонова, можно под разным углом смотреть пропущенный гол. Наверное, с такого угла мог не приседать, но, с другой стороны, мог быть удар в нижний угол, — сказал Семин. — Но в остальном играл идеально: в подстраховке защитников, на выходах. Он провел великолепный матч. Самое главное и приятное, что два наших игрока выступали в нашей лиге. Сафонов — больше, Хвича — немного меньше. Из нашей лиги два футболиста, которые представляли нас в главном матче года. На мой взгляд, они провели матч блестяще».
Семин посетил финальный матч Лиги чемпионов в Будапеште. «Атмосфера всегда на самом главном матче сезона великолепная, дружелюбная, громадное количество болельщиков, — сказал Семин. — Было много англичан, больше чем болельщиков ПСЖ. Все было на уровне. Одни ушли грустными, другие — веселыми, стали праздновать».
«Результат матча закономерен. Он в целом был равный, вот этот гол, который забил в начале “Арсенал”, наверное, повлиял на тактику команды. Наверное, совсем глубоко ушли в оборону, больше действовали на контратаках. Особенных моментов у ворот Матвея Сафонова не было. В целом эпизод с пенальти повлиял, потому что все шло к поражению ПСЖ. Но Хвича на то и футболист высочайшего уровня, он поменял ситуацию в конкретные секунды. Дальше серия пенальти, которая является лотерей. Тактика у команд была разной, для обеих команд задачей было контролировать мяч, но больше это удавалось ПСЖ. У “Арсенала” не получились контратаки и владение мячом, как это было у ПСЖ. Матч еще раз показал то, что обе команды в этой Лиге чемпионов были лучшими», — заключил Семин.
Луис Энрике
Микель Артета
Усман Дембеле
65′
Кай Хаверц
(Леандро Троссар)
6′
39
Матвей Сафонов
2
Ашраф Хакими
25
Нуну Мендеш
118′
87
Жоау Невеш
90+6′
14
Дезире Дуэ
51
Вильян Пачо
8
Фабиан Руис
95′
33
Уоррен Заир-Эмери
17
Витор Феррейра Витинья
106′
4
Лукас Бералдо
10
Усман Дембеле
90′
9
Гонсалу Рамуш
7
Хвича Кварацхелия
83′
29
Брэдли Барколя
5
Маркиньос
106′
6
Илья Забарный
1
Давид Райя
5
Пьеро Инкапье
2
Вильям Салиба
6
Габриэл Магальяйнс
41
Деклан Райс
103′
3
Кристиан Москера
47′
66′
12
Юррьен Тимбер
7
Букайо Сака
54′
83′
11
Габриел Мартинелли
19
Леандро Троссар
83′
20
Нони Мадуэке
8
Мартин Эдегор
66′
14
Виктор Дьекереш
98′
29
Кай Хаверц
91′
10
Эберечи Эзе
49
Майлс Льюис-Скелли
91′
36
Мартин Субименди
Главный судья
Даниэль Зиберт
(Германия)
