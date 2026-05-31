«Идеальная игра, реклама футбола РФ». В России радуются победе Сафонова в ЛЧ

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Российский вратарь французского ПСЖ Матвей Сафонов стал первым отечественным футболистом, выигравшим дважды Лигу чемпионов. ТАСС собрал реакцию экспертов на это историческое событие.
ПСЖ в финале Лиги чемпионов обыграл английский «Арсенал» и стал обладателем трофея. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1, в серии пенальти парижане были сильнее — 4:3. Футболисты «Арсенала» дважды пробили мимо ворот. Сафонов провел полный матч.
«Реклама российского футбола»
Победитель Лиги чемпионов в составе дортмундской «Боруссии» Владимир Бут считает, что победы Сафонова в Лиге чемпионов рекламируют российский футбол.
«Не знаю, его ли вина в пропущенном голе, но мне кажется, что просто Кай Хавертц с такой позиции пробил сильно в ближнюю девятку. Очень близко, сложно отреагировать на такой удар вратарю, — сказал Бут ТАСС. — Я рад тому, что наши игроки в лице Матвея Сафонова добиваются таких успехов, Матвей еще же во второй раз выиграл Лигу чемпионов. Он по праву находится в одной из лучших команд мира, он своими силами завоевал место в основе».
«Я очень рад за то, что российские футболисты так выступают, даже вчера на награждении его жена принесла наш флаг, рад, что наконец-то на таком большом турнире победителем стоит российский вратарь. А Матвей, как вратарь, дает большой процент для победы команды. Можно еще отметить, что и игроки “Арсенала” тоже понимали, что перед ними сильный вратарь, хорошо отбивает 11-метровые. Может быть, это послужило тому, что два футболиста промахнулись в серии. Конечно, такая реклама российского футбола для мира», — добавил Бут.
Бут выиграл вместе с «Боруссией» Лигу чемпионов в 1997 году. В решающем матче германская команда обыграла итальянский «Ювентус» (3:1).
«Бог любит троицу»
Победитель Лиги чемпионов в составе «Порту» Дмитрий Аленичев пожелал Сафонову выиграть главный клубный европейский трофей в третий раз.
«Матвей, искренне поздравляю тебя с этой замечательной и заслуженной победой! Понимаю, какие чувства ты испытываешь, когда поднимаешь над головой кубок Лиги чемпионов. Представляю, какую радость тебе приносит твоя игра, игра твоих партнеров и всей команды. И, конечно, в такие моменты испытываешь особую гордость за нашу любимую Родину», — сказал Аленичев, комментарий которого приводит пресс-служба Российского футбольного союза.
«Ты по праву заслужил место в стартовом составе своим трудом, упорством и самоотдачей. Более того, ты на все 100% оправдал доверие, которое тебе оказал тренерский штаб. Как говорится, Бог любит троицу, поэтому — только вперед, к новым победам и достижениям! Еще раз поздравляю тебя с этой заслуженной и уверенной победой!» — добавил он.
Сафонов стал первым российским футболистом, вышедшим в стартовом составе на финал Лиги чемпионов, а также первым за 22 года, который сыграл в главном матче турнира. В 2004 году Аленичев вышел на замену в матче с «Монако» (3:0) и отметился голом и результативной передачей.
«Сафонов и Хвича провели блестящий матч»
Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин, посетивший финал Лиги чемпионов, отметил, что Сафонов и грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия отлично представляют чемпионат России. Ранее Семин работал с Кварацхелией в московском «Локомотиве».
«Что касается Матвея Сафонова, можно под разным углом смотреть пропущенный гол. Наверное, с такого угла мог не приседать, но, с другой стороны, мог быть удар в нижний угол, — сказал Семин ТАСС. — Но в остальном играл идеально: в подстраховке защитников, на выходах. Он провел великолепный матч. Самое главное и приятное, что два наших игрока выступали в нашей лиге. Сафонов — больше, Хвича — немного меньше. Из нашей лиги два футболиста, которые представляли нас в главном матче года. На мой взгляд, они провели матч блестяще».
«Атмосфера всегда на самом главном матче сезона великолепная, дружелюбная, громадное количество болельщиков. Было много англичан, больше чем болельщиков ПСЖ. Все было на уровне. Одни ушли грустными, другие — веселыми, стали праздновать», — добавил Семин.
«Большая победа для каждого»
Сафонов поблагодарил всех болельщиками за поддержку. «Большая победа для каждого! Спасибо всем, кто проходит этот путь вместе со мной, это наша общая победа! Вижу много добрых слов и видеообращений со всей страны и со всего мира, где вы поддерживаете нашу команду. Легенды. Это то, что нас сближает и объединяет. Не вижу ни одной причины останавливаться. Так что для меня есть только одна дорога — к новым победам и свершениям», — написал он в своем Telegram-канале.
Сафонову 27 лет, он выступает за французский клуб с лета 2024 года. Вместе с ПСЖ вратарь дважды завоевал титул чемпиона Франции, по разу выиграл кубок и суперкубок страны, Суперкубка УЕФА и Межконтинентальный кубок, дважды стал победителем Лиги чемпионов. До этого футболист играл за «Краснодар», воспитанником которого является.