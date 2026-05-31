«Сафонов показал “звездам” РПЛ: пашите — вас заметят!» Елагин об Артете, Хвиче и Ямале

Разве «ПСЖ» превзошел «Арсенал» по моментам?
— Большой день для «ПСЖ». Два раза подряд выиграть ЛЧ — без сомнения, серьезнейшее достижение, — говорит Елагин — Редкое явление. В современной истории турнира ранее это удавалось только «Реалу». Команда Зинедина Зидана и вовсе трижды кряду брала трофей. Успех парижан и Луиса Энрике!
— «ПСЖ» больше заслуживал этой победы?
— Я бы хотел тут сказать про «Арсенал». Лондонцев критиковали за их незрелищную игру, называли даже ее антифутболом…
— Это не так?
— Ребят, надо прежде всего восхититься работой Микеля Артеты! Давайте отдадим ему должное. Он же пришел в разваленную команду, в поственгеровскую эпоху. Сменил Эмери, у которого в «Арсенале» ничего не получилось, по большому счету… Да, Унаи довел «канониров» до финала Лиги Европы, где крупно уступил «Челси» (1:4). А в остальном… На момент прихода Артеты «Арсенал» являлся если и не середняком АПЛ, то чуть-чуть повыше.
Микель взял и по кирпичику выстроил новую команду. Вдумайтесь, второй сезон подряд лондонцы играли в полуфинале Лиги чемпионов. Впервые за 20 лет попали в финал. И вполне могли его выиграть! Все решилось только в серии пенальти.
— Но вы согласны, что по содержанию игры «ПСЖ» выглядел явно предпочтительнее? Да и моментов подопечные Луиса Энрике создали больше.
— По поводу моментов можно подискутировать. Много ли было эпизодов в игре, когда Райя выручал «Арсенал»? Когда «ПСЖ» имел реальные шансы забить? Давайте объективно смотреть на вещи. Если мы говорим о супермоментах, то их было примерно поровну у соперников. Разве не так?
— После перерыва выходы Хвичи и Барколя могли завершиться голами.
— Постойте, а первый тайм? Хаверц в принципе мог оформить дубль. У него же была отличная позиция для удара, но защитник парижан успел подставить ногу. Да и Сафонов прервал опаснейший прострел, когда в итоге получил коленом по голове.
Нет, я не спорю — команда Энрике гораздо больше владела мячом. Но где конкретика? Где удары в створ? «ПСЖ» играл зрелищнее? Бесспорно! Но по моментам «Арсенал», считаю, не превзошел.
— А после перерыва?
— Да, по сути, парижанам удалась одна классная комбинация, когда Хвича с Дембеле сыграли в «стенку» и Кварацхелия заработал пенальти. Стопроцентный 11-метровый — вопросов нет. Москера сначала сыграл не в мяч, а в ногу сопернику. Подножка. Вот это единственный момент французов. Повторюсь, вы видели спасения Райи?
— Тем не менее многие по-прежнему продолжают критиковать «Арсенал»…
— Допускаю, что кому-то такой стиль действительно не по душе. Но это все уже вкусовщина. Артета дает результат? Дает. Команда у него двигается поступательно. Сначала Микель вывел лондонцев в Лигу Европы, потом трижды подряд занимал второе место в АПЛ. Теперь — чемпионство. Для кого-то это считалось бы просто сумасшедшим успехом, а на достижения «канониров» некоторые почему-то внимания не обращают… Вот что странно! Как же так? Разве не заслуженное чемпионство? Все по делу. Это великолепный сезон «Арсенала». Более того, считаю, Лига чемпионов не являлась для клуба приоритетом.
Лондонцы сожрали Хвичу на левом фланге
— Ставка была сделана на победу в АПЛ?
— Разумеется! Цель достигнута. Что касается ЛЧ, то, конечно, обидно уступить в финале по пенальти. Ну и момент с падением Мадуэке в штрафной Сафонова… Кто-то мог и поставить пенальти в той ситуации.
— А вы считаете, что Мендеш заваливал Мадуэке на 102-й минуте?
— Я тут могу сказать только одно. Если бы на игре не было ВАР, судья показал бы на «точку». Тут я, что называется, доверился видеоарбитрам, которые не позвали Зиберта к монитору. Они вот так увидели эпизод. Ну… Значит, не пенальти.
— Артета удивил вас стартовым составом? Ожидали, например, что с первых минут сыграет Хаверц, а не Дьекереш?
— Тут надо рассматривать все в комплексе. Возьмем левый фланг. В защиту Артета поставил Инкапье вместо Калафьори, а повыше выпустил Троссара, а не Мартинелли. Это более оборонительный вариант. То же самое можно сказать и про Хаверца. Выход с первых минут Дьекереша говорил бы о большей заточенности лондонцев на атаку. Тогда мы увидели бы длинные передачи, за которые цеплялся швед. Но Артета решил сначала выждать. Ведь какую проблему ему предстояло в первую очередь решить до перерыва?
— Сдержать Хвичу?
— Верно. И сдержал! А каким образом? Обратили внимание, что к Москере постоянно кто-то смещался? Либо Сака опускался вниз, либо защитнику помогал кто-то из центральных хавбеков. Работала подстраховка. Хвичу отрезали от мяча, на левом фланге арсенальцы его просто сожрали. Не позволили ему разбежаться. Тут Артета все четко расписал. Очень организованная оборона. А как иначе? Предлагаете сыграть против «ПСЖ» в лихую атаку? Бессмысленно! Парижане тебя просто разорвут. Как разорвали в прошлом году «Интер» (5:0). Думаю, если Москера в эпизоде с пенальти не упустил бы Хвичу, «Арсенал» мог и не пропустить. Райя же не спасал англичан. Только во втором тайме однажды он прыгнул в ноги Барколя, опередив нападающего. Вот и все.
Артета — рассудительный до раздражения!
— В общем, вы склонны хвалить Артету за план на игру?
— Смутило, наверное, только одно. Артета — слишком осторожный тренер. Он рассудительный до раздражения! Все пытается просчитать до мелочей, на ход вперед.
— Это вы к чему?
— Вот смотрите. Луис Энрике снял с игры Хвичу, затем — вынужденно Демебле, следом — Витинью. «ПСЖ», по сути, лишился трех креативщиков. Так?
Артета же выпустил Эзе, Мартинелли, Дьекереша, Мадуэке — свежих, бегущих, техничных исполнителей. Ну так не привязывай их к конкретному заданию, позиции, дай ты им свободу в атаке! Развяжи их! Вот этой готовности рисковать, авантюрности Артете, считаю, где-то вчера и не хватило. «Арсенал» продолжал играть по своей классике, вторым номером, на контратаках. Просто потому что главный тренер их не перестроил. Не сказал подопечным: «Ребята, попробуйте сыграть в атаку». Как это сделал Де Дзерби в последних матчах «Тоттенхэма» в сезоне. В итоге «шпоры» носились по полю как безумные, бились за место в АПЛ!
Но Артета — другой, осторожный. Его можно сравнить с бывшим главным тренером сборной Англии Саутгейтом. С одной стороны, у обоих специалистов очень серьезные результаты. Но, с другой, им не хватает гибкости.
Вот вы все заладили: Ямаль, Ямаль, Ямаль…
— До матча некоторые эксперты говорили, что, если «ПСЖ» выиграет финал, Хвича возьмет «Золотой мяч». Теперь котировки Кварацхелии повысились?
— В принципе, Хвича сыграл нормально, на своем уровне. Другое дело — «Арсенал» к нему здорово подготовился. По поводу «Золотого мяча»… У меня есть сомнения.
— Почему?
— Грузия не сыграет на чемпионате мира. Это снижает шансы футболиста «ПСЖ». Сейчас навскидку могу вспомнить лишь одного футболиста, который завоевывал этот трофей, не выступая на ЧМ. 1978 год. Англичанин Кевин Киган. Он тогда играл за «Гамбург». Был хорош! Для меня на сегодняшний день главный претендент на «ЗМ» не Хвича, а Харри Кейн.
— Вот как?
— Если англичане сейчас успешно сыграют на ЧМ, награду заберет именно он. А амбиции у «Трех львов» самые серьезные. Для этого и приглашали Тухеля на пост главного тренера. Его позвали, чтобы он создал чемпионов. И Томас уже сделал ставку на проверенных бойцов, на тех, с кем может добиться результата здесь и сейчас. Взял Стоунса, Хендерсона. Поэтому я ставлю на Кейна. Других кандидатов пока не вижу. Хвича — бесспорно, красивая история, но…
— А Ямаль?
— Я вас умоляю. Ну какой еще Ямаль?! Кейн второй сезон подряд забивает в чужом чемпионате, приехав из Англии, больше 30 мячей. 36 положил! Ну судите сами. А где «Барселона» Ямаля? В четвертьфинале уступила «Атлетико». Вот и все… А Кейн блистал в полуфинале, хоть «Бавария» и проиграла «ПСЖ». Вот вы все заладили: Ямаль, Ямаль, Ямаль… Ну и где он?
— Разве не большущий талант?
— Играет красиво, я не спорю. Но он с «Барсой» стал чемпионом Испании только потому, что в «Реале» был полный бардак. В Мадриде все переругались… И все эти звезды облажались! Ведь почему Винисиус сейчас так напрягся? Что он теперь будет делать при Жозе Моуринью? Между ними не так давно произошла перепалка. В Лиге чемпионов. И как теперь быть бразильцу?
Зачем Перес позвал в «Реал» Жозе? Чтобы тренер скрутил Мбаппе и Винисиуса в бараний рог! Конечно, это прекрасные футболисты. Но их надо держать в узде. Когда Луис Энрике впервые выиграл с «ПСЖ» Лигу чемпионов? Когда избавился от Мбаппе!
Дембеле начал поначалу показывать свой нрав, но его очень быстро поставили на место. И Усман все осознал, извинился и в итоге взял «Золотой мяч» вообще-то. Вот вам и роль личности в истории.
Это я все к тому, что «Реал» не слабее «Барселоны». Но вот такая разнузданность в коллективе привела к провалу. Теперь позвали Моуринью, дали ему исключительные полномочия. А как по-другому?
— Думаете, при португальце «Реал» отберет титул у «Барсы»?
— А что такого невероятного в этой «Барселоне»? Огромные проблемы в защите! Высоченная линия обороны с кучей ошибок. Многие восхищаются Фликом. Но если Моуринью наведет быстро порядок, то в следующем сезоне ставить нужно только на «Реал».
Сафонов
— Последний вопрос. Про Матвея Сафонова. Два года назад могли себе представить, что россиянин станет основным вратарем «ПСЖ», выйдет в старте в финале Лиги чемпионов и выиграет турнир?
— Это очень хорошая история. Показательная для наших «звезд». «Звезд» РПЛ. Которые получают миллионы и особо никуда не стремятся. Сафонов работал, пахал, совершенствовался. И его заметили. Матвей получил шанс и его использовал. Честь ему и хвала! Сейчас он номер один в «ПСЖ» и два раза выиграл Лигу чемпионов. Причем играл в финале. А остальные — пусть сидят дома, получают свои деньги. А потом плачут, что они, видите ли, непризнанные звезды…
Виталий Айрапетов