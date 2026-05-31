«Сафонов показал “звездам” РПЛ: пашите — вас заметят!» Елагин об Артете, Хвиче и Ямале

— Верно. И сдержал! А каким образом? Обратили внимание, что к Москере постоянно кто-то смещался? Либо Сака опускался вниз, либо защитнику помогал кто-то из центральных хавбеков. Работала подстраховка. Хвичу отрезали от мяча, на левом фланге арсенальцы его просто сожрали. Не позволили ему разбежаться. Тут Артета все четко расписал. Очень организованная оборона. А как иначе? Предлагаете сыграть против «ПСЖ» в лихую атаку? Бессмысленно! Парижане тебя просто разорвут. Как разорвали в прошлом году «Интер» (5:0). Думаю, если Москера в эпизоде с пенальти не упустил бы Хвичу, «Арсенал» мог и не пропустить. Райя же не спасал англичан. Только во втором тайме однажды он прыгнул в ноги Барколя, опередив нападающего. Вот и все.