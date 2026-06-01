Макрон принял футболистов ПСЖ в Елисейском дворце

ПАРИЖ, 31 мая. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон принял в Елисейском дворце игроков и тренерский штаб парижского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен», который накануне стал победителем Лиги чемпионов.
Ранее ТАСС сообщал, что ПСЖ обыграл в финале Лиги чемпионов английский «Арсенал» (1:1, 4:3 по пенальти). Ворота французской команды защищал российский голкипер Матвей Сафонов, который также присутствовал на встрече в Елисейском дворце.
Макрон назвал ПСЖ величайшим клубом Европы и отметил, что команда заставила болельщиков переживать до последней секунды. После своей речи Макрон сделал с игроками ПСЖ совместную фотографию.
Футбол, Лига чемпионов, Финал
30.05.2026, 19:00 (МСК UTC+3)
Пушкаш Арена
Главные тренеры
Луис Энрике
Микель Артета
Голы
ПСЖ
Усман Дембеле
65′
Арсенал
Кай Хаверц
(Леандро Троссар)
6′
Составы команд
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
2
Ашраф Хакими
25
Нуну Мендеш
118′
87
Жоау Невеш
90+6′
14
Дезире Дуэ
51
Вильян Пачо
8
Фабиан Руис
95′
33
Уоррен Заир-Эмери
17
Витор Феррейра Витинья
106′
4
Лукас Бералдо
10
Усман Дембеле
90′
9
Гонсалу Рамуш
7
Хвича Кварацхелия
83′
29
Брэдли Барколя
5
Маркиньос
106′
6
Илья Забарный
Арсенал
1
Давид Райя
5
Пьеро Инкапье
2
Вильям Салиба
6
Габриэл Магальяйнс
41
Деклан Райс
103′
3
Кристиан Москера
47′
66′
12
Юррьен Тимбер
7
Букайо Сака
54′
83′
11
Габриел Мартинелли
19
Леандро Троссар
83′
20
Нони Мадуэке
8
Мартин Эдегор
66′
14
Виктор Дьекереш
98′
29
Кай Хаверц
91′
10
Эберечи Эзе
49
Майлс Льюис-Скелли
91′
36
Мартин Субименди
Статистика
ПСЖ
Арсенал
Желтые карточки
2
4
Удары (всего)
19
8
Удары в створ
4
1
Угловые
11
3
Фолы
11
16
Офсайды
0
3
Судейская бригада
Главный судья
Даниэль Зиберт
(Германия)
Биография Матвея Сафонова: карьера и личная жизнь футболиста
Биография Матвея Сафонова: карьера и личная жизнь футболиста